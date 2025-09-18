Beke Péter két csapattársának különösen hálás

szeptember 18., csütörtök

A Kecskeméti TE megszerezte második sikerét is Tímár Krisztián irányításával, miután 1-0-ra legyőzte pótolt bajnokin a Budapest Honvédot. A meccs hőse Beke Péter volt, aki első gólját szerezte lila-fehérben.

Nyitray András

A Kecskeméti TE az Újpest elleni bravúr után csupán két napot készülhetett a Honvéd elleni derbi folytatására. A 28. perctől pótolt találkozót a hazaiak végül hatalmas küzdelemben nyerték meg, a meccs hőse az a Beke Péter volt, aki mindösszesen második meccsét játszotta kecskeméti színekben. 

Beke Péter megszerezte első gólját Kecskeméten
Beke Péter megszerezte első gólját Kecskeméten
Fotó: Bús Csaba

Beke Péter hálás a társaknak

— Úgy gondolom, hogy kerek volt ezúttal minden. A munka, amit két hete elkezdtünk közösen, már kezd beérni. Az Újpest elleni bravúr egy nagy löketet is adott. A Honvéd ellen a mentalitás tekintetében úgy működtünk, ahogy azt szerettük volna. Játékban voltak még hibák, de ez benne van a fociban. Pálinkás Gergőnek és Banó-Szabó Bencének külön hálás vagyok, mert hárman vagyunk kijelölve a büntetőkre, most ezt átengedték nekem. Megvan az első gólom, ez külön öröm számomra a győzelem mellett – mondta Beke Péter. 

Mérkőzés után értékelésében Tímár Krisztián kiemelte, hogy a KTE szíve a helyén volt, a játékosok nagy szenvedéllyel futballoztak. Ezzel egyetért Beke Péter is, aki szeretné, ha Ajkáról is három ponttal térnének haza. 

— Maximálisan egyetértek, az öltözői hangulat és összetartás abszolút látszik a pályán, ezzel nagyon sikeresek lehetünk. Most fújunk egyet a két meccs után, amik nagyon közel voltak egymáshoz, ráadásul az Újpest ellen 120 percet játszottunk. Csütörtöktől viszont már csak az Ajka elleni mérkőzéssel foglalkozunk, hiszen szeretnénk ott is nyerni – tette hozzá a KTE támadója. 

 

