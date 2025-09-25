szeptember 25., csütörtök

Kajak

2 órája

Szalkszentmárton büszkesége: két arany, egy ezüst, Bebők Lara parádés sikere Csehországban

Címkék#Olimpiai Reménységek Verseny#Bebők Lara#siker#kajak

A Csehországban megrendezett Olimpiai Reménységek Versenyén kitűnően szerepeltek a magyar sportolók. Bebők Lara szalkszentmártoni lakos kajakosként két arany-, egy ezüst éremmel remekelt a nemzetközi versenyen

Farkas Bea

Ismét van okunk büszkének lenni, hiszen Bebők Lara, Szalkszentmárton szülötte és lakosa kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Csehországban, Racicében megrendezett Olimpiai Reménységek Versenyén. 

Bebők Lara két arany-, és egy ezüst éremmel
Bebők Lara nemzetközi utánpótlás kajak-kenu versenyen remekelt
Fotó: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Facebook-oldala

Bebők Lara parádés szereplése Csehországban

A fiatal kajakos két arany- és egy ezüstéremmel gazdagodva tért haza, ezzel nemcsak települése, hanem Bács-Kiskun vármegye és egész Magyarország figyelmét is magára vonta. A Dunaújvárosi Kajak-Kenu SE fiatal sportolója kajak egyesek között 1000 méteren, 500 méteren és 200 méteren szerepelt sikeresen a döntőben az U15–U17-es korosztály legnagyobb nemzetközi versenyén.

38 éremmel zárt a magyar utánpótlás válogatott

Az Olimpiai Reménységek Versenye (ORV) minden évben az utánpótlás korosztály egyik legfontosabb nemzetközi viadala, amelyen idén az U15, U16 és U17 korosztály legjobbjai álltak rajthoz. A rangos eseményen a világ 42 országából érkeztek fiatal sportolók, hogy összemérjék tudásukat. A magyar küldöttség összesen 38 érmet gyűjtött (16 aranyat, 12 ezüstöt és 10 bronzot), amellyel az éremtáblázat élmezőnyében végzett.

Ebben a kiemelkedő magyar szereplésben játszott főszerepet Bebők Lara, aki a Dunaújvárosi Kajak-Kenu SE színeiben indult. Lara 1000 méteren és 500 méteren szerzett aranyérmet, míg 200 méteren egy ezüsttel gazdagította gyűjteményét. A távok sokszínűsége is mutatja, mennyire sokoldalú versenyzőről van szó, hiszen a hosszabb állóképességet igénylő ezres távon ugyanúgy bizonyított, mint a rövid, robbanékony sprintversenyeken.

Szalkszentmárton és Bács-Kiskun vármegye is büszke lehet

Szalkszentmárton közössége hatalmas szeretettel és elismeréssel fogadta a hírt. Az önkormányzat hivatalos oldalán is gratulált a fiatal sportolónak, hangsúlyozva: Lara példát mutat kitartásból, szorgalomból és alázatból. Egy ilyen eredmény  az egyéni győzelmen túl, az egész település ünnepe is.

Egy fiatal sportoló példát mutat a jövő generációinak

A három érem mögött természetesen rengeteg edzésóra, fáradtságos munka és lemondás áll. Bebők Lara és csapattársai hónapokon keresztül készültek a szezon egyik legfontosabb viadalára, amely sokuk számára a nemzetközi tapasztalatszerzés első állomását jelenti. Az ORV a sportágban szinte egy mini világbajnokságnak számít, hiszen a jövő nagy bajnokai már itt megmutatják magukat.

Utánpótlás-nevelés

A DKSE utánpótlás-nevelő munkája hosszú évek óta kiemelkedő, és Lara mostani teljesítménye is azt mutatja, hogy az ott dolgozó edzők, szakemberek nemzetközi szinten is versenyképes sportolókat nevelnek. A magyar kajak-kenu sportág mindig is világszínvonalú eredményeket hozott, és a legfiatalabb generáció sikerei azt jelzik: a jövő is biztos kezekben van.

Bebők Lara inspiráló története 

A tehetség, a szorgalom és a kitartás kimagasló eredményeket hozhat. Szalkszentmárton, Bács-Kiskun vármegye és Magyarország újabb sportcsillagot ünnepelhet benne, ki éremmel, hittel és alázattal bizonyított.

 Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

