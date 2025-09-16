15 perce
Uszódon tudott derbit nyerni a Bátya
A tavalyi bajnokság bronzérmese, az Uszód az előző idényben az ötven százalékos teljesítménnyel a 6. helyen záró Bátya csapatát fogadta a vármegye három Nyugati csoportjában, a bajnokság második fordulójában. A mérkőzést a nagyot harcoló vendégcsapat nyerte.
Mindjárt a kezdés után, ahogy az előzetesen várható is volt, az Uszód dominált. Sorra vezették a hazaiak a támadásaikat, több helyzetet is kidolgoztak, a kapufát is nem egyszer megdöngették, ám a hazai gól elmaradt. A Bátya inkább kontrákra próbált építeni, ennek az eredménye egy a félidő végén les miatt meg nem adott gól lett.
A második félidőben tovább dominált az Uszód, aminek ezúttal két perc alatt meglett az eredménye. Kiss Balázs jobb szélről beívelt labdája átszállt a bátyai kapus, Kasi Róbert felett és a kapuban kötött ki. Nem omlott össze azonban a vendégcsapat, az 52. percben a gyarapodó bátyai támadások egyike gólt eredményezett. Egy előre ívelt labdát a bátyai csatár, Kákonyi Róbert levett, majd körülbelül 18 méterről a kapu jobb felső sarkába bombázta. Ezt követően ismét az Uszód támadott, de a 64. percben a vendégek szinte lemásolták az első találatukat. Kákonyi felé ívelték a labdát, ő azt két védő között megszerezte, továbbvitte és nagyjából 20 méterről a jobb felső sarokba durrantott. A mérkőzés hátralévő részében a Bátya az eredmény megtartására koncentrált, a hazaiak görcsösen ugyan, de igyekeztek egyenlíteni. Ehhez a 90. percben álltak a legközelebb. A játékvezető szabálytalanságot az egyik vendégvédőnél, és 11-est ítélt a hazai csapat javára. A büntetőt Kasi Róbert remek érzékkel védte, sőt, az ismétlés is elkerülte a kaput. Több gól nem esett, így a Bátya három ponttal távozhatott Uszódról.
– Ez a szombati nem a mi napunk volt – tekintett vissza a meccsre Perity Ádám, az uszódi csapat játékosa, krónikása. - Sajnos sikerült elbuknunk az első hazai bajnokinkat, ráadásul úgy, hogy még vezettünk is. Félreértés ne essék, nem érdemeltünk győzelmet. Az előre eltervezett taktikából semmit nem sikerült megvalósítanunk, a szögletvariációk nem működtek, sokszor még az is nehezen ment, hogy három egymást követő passzunk legyen egymáshoz. Az volt az érzésem, hogy ha estig játszunk, akkor se bírunk betalálni a két bekapott gól után. Minden kifelé, elfelé pattant, több kapufánk is volt, illetve még egy - igencsak véleményesen megítélt - tizenegyest is kihagytunk, sőt, a kipattanót sem tudtuk bepofozni az üres kapuba. Gratulálunk a Bátyának, akik ma egyszerűen jobban akarták a győzelmet. Igyekszünk tanulni a történtekből és reméljük, hogy a jövő héten reméljük sikerül javítanunk.
– Nem mondhatnám, hogy túlságosan nagy reményekkel indult el a keret Uszódra – tekintett vissza Markó Gábor, a Bátya elnöke. - Sajnos ugyanis csak meglehetősen szűkös kerettel tudtunk kiállni, mindössze tizennégy játékos állt Gubányi Ferenc rendelkezésére a rangadóra. Az előjelek alapján tehát mindenképpen az Uszód csapata számított a mérkőzés esélyesének. A srácok aztán egy mozgalmas mérkőzésen rendkívül kellemes meglepetést szereztek maguknak, és a szurkolóknak is. Egy biztos, a fiúk a szívüket, lelküket kitették a pályára Uszódon és a példamutató küzdőszellemért minden dicséretet megérdemelnek. Nagyon örülünk ennek a három pontnak, de nem vonunk le messzemenő következtetéseket, maradunk két lábbal a földön. Ezt a szép sikert ugyanakkor szombaton este megünnepelte a csapat rendesen, abban sem volt hiba.
Uszód KSE-Bátyai SE 1-2 (0-0)
Uszód, vezette: Putnik Tamás (Tóth Dániel, Szász Gyula)
Uszód: Varga S. - Horváth R., Ház (Romsics 70.), Perity, Zorván, Márkus (Kiss J. 80.), Borsos, Kiss B., Medovy (Nasz 62.), Deli, Halák (Kanalas 62.)
Bátya: Kasi – Kákonyi (Farkas 92.), Anisity, Katona, Markella, Práger, Kerekes, Gubányi, Gyutai, Fekete (Szabó B. 54.), Takács.
Gól: Kiss B. a 47. illetve Kákonyi az 52., a 64. percben.
Sárga lap: Borsos 19., Halák 51., Horváth R. 92. illetve Anisity 68., Práger 77., Szabó B. 91.