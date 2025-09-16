Uszódon tudott derbit nyerni a Bátya

Mindjárt a kezdés után, ahogy az előzetesen várható is volt, az Uszód dominált. Sorra vezették a hazaiak a támadásaikat, több helyzetet is kidolgoztak, a kapufát is nem egyszer megdöngették, ám a hazai gól elmaradt. A Bátya inkább kontrákra próbált építeni, ennek az eredménye egy a félidő végén les miatt meg nem adott gól lett.

A Bátyai SE csapata

Forrás: Bátyai SE

A második félidőben tovább dominált az Uszód, aminek ezúttal két perc alatt meglett az eredménye. Kiss Balázs jobb szélről beívelt labdája átszállt a bátyai kapus, Kasi Róbert felett és a kapuban kötött ki. Nem omlott össze azonban a vendégcsapat, az 52. percben a gyarapodó bátyai támadások egyike gólt eredményezett. Egy előre ívelt labdát a bátyai csatár, Kákonyi Róbert levett, majd körülbelül 18 méterről a kapu jobb felső sarkába bombázta. Ezt követően ismét az Uszód támadott, de a 64. percben a vendégek szinte lemásolták az első találatukat. Kákonyi felé ívelték a labdát, ő azt két védő között megszerezte, továbbvitte és nagyjából 20 méterről a jobb felső sarokba durrantott. A mérkőzés hátralévő részében a Bátya az eredmény megtartására koncentrált, a hazaiak görcsösen ugyan, de igyekeztek egyenlíteni. Ehhez a 90. percben álltak a legközelebb. A játékvezető szabálytalanságot az egyik vendégvédőnél, és 11-est ítélt a hazai csapat javára. A büntetőt Kasi Róbert remek érzékkel védte, sőt, az ismétlés is elkerülte a kaput. Több gól nem esett, így a Bátya három ponttal távozhatott Uszódról.

– Ez a szombati nem a mi napunk volt – tekintett vissza a meccsre Perity Ádám, az uszódi csapat játékosa, krónikása. - Sajnos sikerült elbuknunk az első hazai bajnokinkat, ráadásul úgy, hogy még vezettünk is. Félreértés ne essék, nem érdemeltünk győzelmet. Az előre eltervezett taktikából semmit nem sikerült megvalósítanunk, a szögletvariációk nem működtek, sokszor még az is nehezen ment, hogy három egymást követő passzunk legyen egymáshoz. Az volt az érzésem, hogy ha estig játszunk, akkor se bírunk betalálni a két bekapott gól után. Minden kifelé, elfelé pattant, több kapufánk is volt, illetve még egy - igencsak véleményesen megítélt - tizenegyest is kihagytunk, sőt, a kipattanót sem tudtuk bepofozni az üres kapuba. Gratulálunk a Bátyának, akik ma egyszerűen jobban akarták a győzelmet. Igyekszünk tanulni a történtekből és reméljük, hogy a jövő héten reméljük sikerül javítanunk.