Kosárlabda

Színvonalas tornát rendezett a Foody-BasketBaja SE

A hétvégén felkészülési tornát rendeztek a másodosztályba frissen feljutott bajaiak. A Foody-BasketBaja a közönségszórakoztató mérkőzéseken a második helyet szerezte meg.

Vincze Miklós

Szeptember 26-án már indul a bajnokság a Foody-BasketBaja SE számára a férfi kosárlabda NB I/B-ben, ennek főpróbájaként a mögöttünk álló hétvégén felkészülési tornát rendeztek a Sugó-partján, a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban. Három csapat vett részt a viadalon, a hazai gárda mellett az újvidéki Sport Key Novi Sad és a Kozármisleny.

a Foody BasketBaja SE-Kozármisleny mérkőzése
Indul a Foody BasketBaja SE-Kozármisleny mérkőzés
Fotó: KOPRI

Az első összecsapást a Sugó-partiak vívták az újvidékiek ellen. Pálkerti Tamás csapata biztosan nyerte a találkozót.

BasketBaja SE- Sport Key Novi Sad (Újvidék) 78-46 (17-16) (21-13) (19-8) (21-9)

A második mérkőzést a Sport Key Novi Sad és a Kozármisleny vívta, szoros első félidő után a Kozármisleny győzött, így jöhetett a Baja-Kozármisleny döntő.

Májusban már találkozott a Baja és a Kozármisleny az NB II-es keresztjáték záró szakaszában, akkor fölényes győzelmet arattak a Baranya vármegyeiek. Ezúttal jóval szorosabban alakult a találkozó. Az első negyed végén 26-17-re, a félidőben pedig 46-39-re vezetett a Foody-BasketBaja, a zárónegyedre hatpontos előnnyel fordult a társaság. Akkor jött – a legrosszabbkor – egy rövidzárlat, amibe persze a második meccs okozta fáradtság is közrejátszhatott, így az ellenfél 71-68-ra átvette a vezetést. Innen fej-fej mellett haladtak a felek egészen a mérkőzés végét jelentő dudaszóit. A hazai gárdának is megvoltak a lehetőségei a győzelemre, de végül a Kozármisleny örülhetett.

II. Foody-Basketbaja torna, döntő:

FOODY-BASKETBAJA-NEOSPORT KOZÁRMISLENY 84 : 86 (46:39)

Baja, Dr. Pósta Sándor Sportcsarnok, 230 néző, vezette: Goldring Gergő, Béla Miklós. 

A bajai csapat legjobb dobói: Hódos P. 18/12, Kovács P. 18/3, Orgona G. 17/6, Nagy D. 14/6, Pongó M. 13/3

Ezen a héten, pénteken már kezdődik a bajnokság, a Foody-BasketBaja az Esterházy SC-t fogadja a nyitófordulóban, hazai pályán, 19 óra 15 perces kezdettel.

