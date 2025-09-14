Tornagyőztesként jutott az országos ligába a BasketBaja U19

Három, győzelemmel abszolvált előselejtezőt követően ezen a hétvégén rendezték meg Baján a férfi kosárlabda U19-es selejtező E csoportjának küzdelmeit, amelyen a BasketBaja is pályára állt. A tét nagy volt mind a négy résztvevő számára, hiszen az első három helyezett a következő, októberben elrajtoló idényben az országos táblán szerepelhet.

Fotó: Foody-BasketBaja

A BasketBaja az első mérkőzését szombaton a Szolnok KA U19/A csapata ellen vívta, és végig vezetve, jó védekezéssel 69–54-re (25–10, 13–13, 17–18, 14–13) győzött. Szombat délután a ZTE volt a második ellenfél. A Kovács Péter által dirigált bajai fiatalok végig szoros, nagy csatát hozó mérkőzésen három ponttal bizonyultak jobbnak a Zalakerámia ZTE KA/A gárdájánál, 69–66-ra (18–18, 13–13, 19–20, 19–15), így már két mérkőzés után bebiztosították helyüket az országos táblán.

Miután az alapcélkitűzést teljesítették, vasárnap már a tornagyőzelem volt a tét a Kiss Lenke KS/A ellen. Ezt a mérkőzést nyerte a legsimábban a Sugó-parti társaság: 84–62-re (28–18, 20–10, 23–12, 13–22) bizonyult jobbnak, és így tornagyőztesként zárt.

Ennek a tekintélyt parancsoló szereplésnek köszönhetően – amely során nagy múltú egyesületek csapatait sikerült legyőzniük – több mint tíz év után szerepelhet újra az ország legjobb húsz juniorcsapata között a BasketBaja SE.

Játékosok: Bánóczky Bence, Hódos Patrik, Radnóti Huba, Kiss Máté, Somogyi Zsombor, Novák Patrik, Pauna Péter, Cseresznyés Csoma, Heberling Dániel, Csanyik Balázs, Bohner Áron, Gera Noel.

Vezetőedző: Kovács Péter. Másodedző: Szabó Norbert.