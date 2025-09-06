Hazai pályán valósíthatja meg a célját a bajai U19

Nem csak nagy lépéseket tett meg a Kovács Péter által dirigált bajai U19-es csapat az elmúlt hétvégén az országos főtáblára jutás felé, hanem egyenesen öles lépteket tettek meg a fiatalok. Az előselejtező első mérkőzését Pakson játszották le és nyerték meg, majd a hátralévő két meccsüket már Baján vívhatták meg, és azokat a találkozókat is megnyerték.

A bajai U19-es csapat

Forrás: BasketBaja

Összesen tizenöt csapat pályázik az országos táblán szabad tizenöt helyre – öt klubnak a helye biztosítva van –, ők öt helyszínen fognak összecsapni, négyes csoportokban. A jó hír az, hogy a négy résztvevőből három bejut az országos mezőnybe. A bajaiak megpályázták a selejtező megrendezésének a jogát, és az E csoport küzdelmeit ők rendezhetik meg, a bajai junior csapat tehát – a hagyományoknak megfelelően – komoly szurkolói segítségre számíthat a célja elérésében.

Ezen a tornán, az E csoportban a Szolnok, a Zalaegerszeg és a Kiss Lenke Kosársuli Budapest lesz majd BasketBaja Junior ellenfele a dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban.

Már a torna pontos programja is rendelkezésre áll:

Szeptember 13. szombat:

10 óra 30 perc: Zalakerámia ZTE KK - Kiss Lenke KS/A,

12 óra 45 perc: Szolnoki KA U19/A – BasketBaja SE,

16 óra: BasketBaja SE - Zalakerámia ZTE KK,

18 óra 15 perc: Szolnoki KA U19/A - Kiss Lenke KS/A.

Szeptember 14. vasárnap:

9 óra 30 perc: Kiss Lenke KS/A – BasketBaja SE,

11 óra 45 perc: Zalakerámia ZTE KK - Szolnoki KA U19/A.