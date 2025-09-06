1 órája
Hazai pályán valósíthatja meg a célját a bajai U19
Az elmúlt hétvégén nagy lépést tett a Foody-BasketBaja U19-es csapat afelé, hogy a 2025/26-os idényben az országos bajnokságban szerepelhessen. Az előselejtezőt megnyerték a Sugó-partiak, még egy selejtező vár rájuk. A fiatalok esélyeit növeli, hogy Baja megkapta az E csoport megrendezésének a jogát.
Nem csak nagy lépéseket tett meg a Kovács Péter által dirigált bajai U19-es csapat az elmúlt hétvégén az országos főtáblára jutás felé, hanem egyenesen öles lépteket tettek meg a fiatalok. Az előselejtező első mérkőzését Pakson játszották le és nyerték meg, majd a hátralévő két meccsüket már Baján vívhatták meg, és azokat a találkozókat is megnyerték.
Összesen tizenöt csapat pályázik az országos táblán szabad tizenöt helyre – öt klubnak a helye biztosítva van –, ők öt helyszínen fognak összecsapni, négyes csoportokban. A jó hír az, hogy a négy résztvevőből három bejut az országos mezőnybe. A bajaiak megpályázták a selejtező megrendezésének a jogát, és az E csoport küzdelmeit ők rendezhetik meg, a bajai junior csapat tehát – a hagyományoknak megfelelően – komoly szurkolói segítségre számíthat a célja elérésében.
Ezen a tornán, az E csoportban a Szolnok, a Zalaegerszeg és a Kiss Lenke Kosársuli Budapest lesz majd BasketBaja Junior ellenfele a dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban.
Már a torna pontos programja is rendelkezésre áll:
Szeptember 13. szombat:
10 óra 30 perc: Zalakerámia ZTE KK - Kiss Lenke KS/A,
12 óra 45 perc: Szolnoki KA U19/A – BasketBaja SE,
16 óra: BasketBaja SE - Zalakerámia ZTE KK,
18 óra 15 perc: Szolnoki KA U19/A - Kiss Lenke KS/A.
Szeptember 14. vasárnap:
9 óra 30 perc: Kiss Lenke KS/A – BasketBaja SE,
11 óra 45 perc: Zalakerámia ZTE KK - Szolnoki KA U19/A.