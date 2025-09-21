szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

17 perce

Győzött Soltvadkerten a Bajai LC

Címkék#vármegye I#Soltvadkerti TE Soltút#labdarúgás#eredmények#Bajai Lc

Ezen a hétvégén az 5. fordulót rendezték meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Ebben a körben négy mérkőzés maradt vasárnapra. Két hazai győzelem és egy döntetlen mellett egy vendégsiker született: a Bajai LC tudott győzni Soltvadkerten.

Vincze Miklós

Két hazai győzelem és egy döntetlen mellett egy vendégsiker is született a bajnokságon, a Bajai LC tudott győzni Soltvadkerten. Hazai pályán biztos győzelmet aratott a Kecskeméti LC gárdáját fogadó Jánoshalmi SE. Már a 2. percben megszerezték a hazaiak Busa Bence révén a vezetést, Ribár Milán a 20. percben megduplázta az előnyt. A vendégcsapat a 40. percben megfogyatkozott, a hazai gólok száma pedig az 59. percben háromra nőtt, Ribár Milán ismételt, 3-0 arányban győzött a Jánoshalma.

A Bajai LC győzött Soltvadkerten
Győzött Soltvadkerten a Bajai LC
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Bajai LC és a Kunbaja is győzedelmeskedett

Szabó Dávid góljával a 9. percben megszerezte a vezetést hazai pályán a Kiskőrös a Kecel FC ellen. Kóbor Csaba a 48. percben egyenlített. Újabb gól már nem esett, így a két csapat megosztozott a pontokon.

A négy forduló után a 7. helyen álló Kunbaja a 12. helyen tanyázó Kiskunfélegyházát fogadta és győzte le magabiztosan. Milikic Aleksandra szerezte meg a vezetést a 28. percben a Kunbajának, és jó darabig ez volt a részeredmény. A 75. percben aztán az előző idényben tizenegy góllal kunbajai házi gólkirály Susnjar Ognjen megdupláza a hazai vezetést, majd hét perccel a lefújás előtt Mackovic Vedran beállította a 3-0-ás végeredményt.

A Sotlvadkerti TE Soltút a Bajai LC gárdáját fogadta. A hazai csapat a 11. percben megszerezte a vezetést Plichta Dominik góljával, a félidő hajrájában Bajnok Noel egyenlített. Az 54. percben Bányai Dániel találatával már a Sugó-partiaknál volt az előny. Több gól nem esett, így Koch Tamás csapata három ponttal térhetett haza, Németi Dominik ráadásul a zsebében egy, a 93. percben kapott piros lappal. 

Eredmények:

Jánoshalmi SE-Kecskeméti LC 3-0, 

Kiskőrösi LC-Kecel FC 1-1, 

Kunbajai SE-Kiskunfélegyháza 3-0, 

Soltvadkerti TE Soltút-Bajai LC 1-2. 

A vármegye I. állása

1. TISZAKÉCSKE II. 5 4 1 0 9-5 13

2. SC HÍRÖS-ÉP 5 4 0 1 12-5 12

3. KALOCSA 5 3 2 0 12-6 11

4. JÁNOSHALMA 5 3 1 1 15-5 10

5. KUNBAJA 5 3 1 1 14-6 10

6. HARTA 5 3 0 2 18-9 9

7. LAJOSMIZSE 5 3 0 2 11-11 9

8. BAJA 5 2 2 1 11-8 8

9. KECSKEMÉTI TE II. 5 2 2 1 7-6 8

10. SOLTVADKERT 5 2 1 2 12-7 7

11. CSÓLYOSPÁLOS 5 2 0 3 8-20 6

12. KECSKEMÉTI LC 5 1 0 4 7-9 3

13. KISKUNFÉLEGYHÁZA 5 1 0 4 4-12 3

14. KECEL 5 0 2 3 3-11 2

15. KISKŐRÖS 5 0 2 3 3-13 2

16. BÁCSALMÁS 5 0 0 5 2-15 0

 

 

