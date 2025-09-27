Biztosan győzött Kiskunfélegyházán a Baja, nagy csatában nyert az SC Hírös-Ép

szeptember 27., szombat

Ezen a héten a 6. fordulót rendezték meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Szombaton hat mérkőzést vívtak meg a csapatok. A Bajai LC biztos győzelmet aratott Kiskunfélegyházán.

Vincze Miklós

A vármegyei első osztályú bajnokságban a Bajai LC, az SC Hírös-Ép, a Lajosmizsei VLC, a Harta SE, és a Kecskeméti TE II. is bravúrosan játszott, így a mérkőzések győzelemmel zárultak, a Bácsalmás és a Soltvadkert azonban megosztozott a pontokon. Így ezen a találkozón a vendégek szerezték meg a vezetést Angeli Tamás góljával a 26. percben, Hornyák Dávid a 66. percben egyenlített, így 1-1 lett a végeredmény.

Biztosan győzött Kiskunfélegyházán a Bajai LC, nagy csatában nyert az SC Hírös-Ép
Az SC Hírös-Ép nagy csatában legyőzte a Tiszakécskét, és visszaállt a tabella élére.

Bár megszerezte a vezetést a Csólyospálos a Lajosmizse vendéglátójaként – Harkai Tibor a 18. percben talált be Kis Csaba kapujába –, a Mizse azonban már az első félidő végére fordított Major Dávid és Bodnár Ábel találataival. Peres Csaba az 55. percben beállította a 3-1-es lajosmizsei győzelmet hozó végeredményt.

Magabiztos győzelmet aratott a Harta a Jánoshalma ellen hazai pályán. Ivacs Gábor góljára a 20. percben Stojanovic Milos válaszolt. A mérkőzés hajrájában Németh Tamás duplázott, és Ivacs Gábor is megszerezte a második találatát, így 4-1-s győzelemmel tartotta otthon a három pontot a Harta.

A Bajai LC is győzelmet aratott

Biztosan győzött a Kiskunfélegyháza vendégeként a Bajai LC. Varga Stefano a mérkőzés első harminckét percében klasszikus mesterhármast szerzett, 0-3-ra végződött az első játékrész. A folytatásban Jánosi Péter megszerezte a negyedik, majd Mezőfi -zsombor az ötödik Sugó-parti találatot. Hegedűs Levente a 82. percben szerezte meg a Félegyháza becsületgólját.

Ráijesztett a Kecskeméti TE II. a Kecskeméti LC gárdájára, harminc perc alatt három gólt rúgtak a lila-fehérek. A KLC jól zárta az első félidőt, feljött 3-2-re. A 4-2-es végeredményt Szabó Bence állította be a 88. percben.

Eredmények:

Bácsalmási PVSE-Soltvadkerti TE Soltút 1-1, 

Csólyospálos-Lajosmizsei VLC 1-3, 

SC Hírös-Ép Egyesület-Tiszakécskei LC II. 3-2, 

Harta SE-Jánoshalmi SE 4-1, 

Kiskunfélegyháza-Bajai LC 1-5, 

Kecskeméti TE II.-Kecskeméti LC 4-2.

