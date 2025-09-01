szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

A Baja az év legjobb játékával verte a KTE fiataljait

Vasárnap este szép múltra visszatekintő csatát rendeztek a Bács-Kiskun vármegyei I. osztályban. A Bajai LC a Kecskeméti TE tartalékcsapatát fogadta, és hatékony játékkal végül otthon is tartotta a pontokat.

Nyitray András

A Bajai LC korán vezetést szerzett, majd szünet előtt megduplázta előnyét Bajnok Noel találatainak köszönhetően. Bár a rajton győztes kecskemétiek birtokolták többet a labdát, helyzetekkel ez nem párosult, a második félidő elején Varga Stefano révén pedig le is zárta a találkozót a Baja (3–0).

A Bajai LC és a kecskeméti te mérkőzése
A Bajai LC otthon tartotta a pontokat
Fotó: Pulai Zsóka/Bajai LC Facebook-oldala

A Bajai LC jól kezdte a bajnokságot

Koch Tamás, a Baja trénere érthetően elégedett volt csapatával, mely ezúttal a játék minden elemében odatette magát, ezért is tudott meggyőző különbséggel nyerni. 

– Nagyon meg voltam elégedve a csapattal, talán a tavaszt is idevéve, az év legjobb játékát nyújtottuk. Egy jó erőkből álló Kecskemétet vertünk meg. Ideálisan indult a meccs, mert korán vezetést szereztünk, s bár utána a KTE kezdeményezett, a védelmünk magabiztos lábakon állt, ráadásul a félidő utolsó percében újra betaláltunk, ami megnyugtatta a csapatot. Elmondható, hogy jól is használtuk ki végre a helyzeteinket, ezért lett ilyen magabiztos a győzelmünk. A hozzáállás, a koncentráció és a játék is rendben volt ezúttal. Külön öröm, hogy két új támadónk jól játszott, gólokat rúgtak, gólpasszokat adtak – mondta Koch Tamás. 

A bajai tréner elmondta, elégedettek a rajttal, de a céljaik nem változtak, már az is siker lenne, ha meg tudnák ismételni előző idényben elért eredményüket. 

– Pozitív a bajnoki rajt, hiszen két meccsen négy pontot szereztünk. Ennek ellenére látni kell, hogy a céljaink továbbra is változatlanok. Tavaly 5. helyen zártunk, ha ezt meg tudnánk ismételni, az már siker lenne. Sajnos két sérülés okoz csak gondot, Viszmeg Zalán és Bölcskei Gábor megsérült, a térdüket fájlalták. Bízunk benne, hogy ezek nem járnak hosszú kihagyással – tette hozzá Koch Tamás. 

Kecskeméti oldalról sem maradt el a gratuláció a bajai gárdának, Lóczi Péter főleg az átütő erőt hiányolta csapata játékából. 

– Gratulálok a Bajának, teljesen megérdemelt győzelmet aratott. Nem játszottunk jól, hiába birtokoltuk többet a labdát. Egy-két helyzettől eltekintve nem volt bennünk átütő erő támadásban, az ellenfél gyors támadóival pedig nem tudtunk mit kezdeni. A három gólból kettő is kontra végén született – tette hozzá Lóczi Péter. 

Bajai LC – Kecskeméti TE II. 3–0 (2–0)

Baja. V: Sebestyén (Biber, Apró)

BLC: Sztruhák – Knap, Bölcskei (Bálity 79.), Varga S. (Kincse 69.), Bajnok, Csiki, Bányai, Németi, Fehérváry (Rockenstein 78.), Béla, Mezőfi (Viszmeg 72.). Vezetőedző: Koch Tamás

KTE II.: Pálfi – Fodor, Balis (Pataki 61.), Varga M. (Virágh 82.), Csuri (Fajt 82.), Szabó B., Fürj, Goretich, Tóth F. (Supka 61.), Horváth A., Dörnyei (Kárpáti 61.). Vezetőedző: Lóczi Péter

Gól: Bajnok (9., 45.), Varga S. (56.) 

 

 

