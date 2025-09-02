szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

51 perce

Világcég lépett be a BÁCSVÍZ KVSC támogatói körébe

Címkék#BÁCSVÍZ KVSC#úszás#Hervis#támogató

Eredményes nyárt tudhat maga mögött a kecskeméti BÁCSVÍZ KVSC egyesület. Minden bizonnyal ennek is betudható, hogy egy világcég lépett be a klub támogatói körébe.

Vincze Miklós

Az idei nyár komoly sikereket hozott a BÁCSVÍZ KVSC úszóversenyzői számára. Az országos bajnokságokon elért kiváló eredmények mellett Észtországból is érmekkel, illetve pontszerző helyezésekkel tértek haza a sportolók. Így aztán nem csoda, hogy a támogatók köre is bővült ismét, a sportszer és sportruházat kereskedelem egyik nagyágyúja, a Hervis Sports Magyarország ugyanis csatlakozott az egyesület motivációs programjához. 

Világcég lépett be a BÁCSVÍZ KVSC támogatói körébe
Temesvári Péter és Csernus Zoltán, aki teljes mellszélességgel támogatta a BÁCSVÍZ KVSC és a Hervis Sports Magyarország együttműködését
Forrás: BÁCSVÍZ KVSC

A BÁCSVÍZ KVSC és a Hervis Sports eyüttműködése

A tavalyi évben hívta életre Temesvári Péter elnök azt az új kezdeményezést, hogy a jellemzően gyermek és fiatalkorú úszó reménységek edzés, illetve verseny teljesítményét elismerve, a további erőfeszítéseket motiválva – a szakmai stáb javaslata alapján – különböző plusz juttatásokkal támogassa az ifjú sportolókat. Korábban étkezési utalványok, illetve sporteseményekre szóló belépők találtak gazdára a kiváló edzésmunkát, kiemelkedő versenyeredményt elért úszók között. A motivációs eszköztár mostantól bővült a Hervis Sports Magyarország által biztosított voucherekkel, melyek sportszerek, sportruházat vásárlása esetén biztosítanak jelentős árkedvezményeket. A megállapodás létrejöttében hatalmas szerepe volt a nagyvállalat kecskeméti kötődésű kereskedelmi vezetőjének, Csernus Zoltánnak, aki teljes mellszélességgel támogatta a BÁCSVÍZ KVSC és a Hervis Sports Magyarország együttműködésének létrejöttét.

Temesvári Péter elnök kiemelte, hogy a jellemzően 11-18 év közötti korosztály motiválásában fontos szerepet töltenek be ezek az egyedi megoldások, erősítik a versenyszellemet és biztosítják a kiváló teljesítmény elismerését. A program sikeres továbbvitelében a mostani megállapodás újabb fontos mérföldkő és a sportvezető reményei szerint tovább javulhat a BÁCSVÍZ KVSC eredményessége.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu