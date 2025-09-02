Világcég lépett be a BÁCSVÍZ KVSC támogatói körébe

Az idei nyár komoly sikereket hozott a BÁCSVÍZ KVSC úszóversenyzői számára. Az országos bajnokságokon elért kiváló eredmények mellett Észtországból is érmekkel, illetve pontszerző helyezésekkel tértek haza a sportolók. Így aztán nem csoda, hogy a támogatók köre is bővült ismét, a sportszer és sportruházat kereskedelem egyik nagyágyúja, a Hervis Sports Magyarország ugyanis csatlakozott az egyesület motivációs programjához.

Temesvári Péter és Csernus Zoltán, aki teljes mellszélességgel támogatta a BÁCSVÍZ KVSC és a Hervis Sports Magyarország együttműködését

A tavalyi évben hívta életre Temesvári Péter elnök azt az új kezdeményezést, hogy a jellemzően gyermek és fiatalkorú úszó reménységek edzés, illetve verseny teljesítményét elismerve, a további erőfeszítéseket motiválva – a szakmai stáb javaslata alapján – különböző plusz juttatásokkal támogassa az ifjú sportolókat. Korábban étkezési utalványok, illetve sporteseményekre szóló belépők találtak gazdára a kiváló edzésmunkát, kiemelkedő versenyeredményt elért úszók között. A motivációs eszköztár mostantól bővült a Hervis Sports Magyarország által biztosított voucherekkel, melyek sportszerek, sportruházat vásárlása esetén biztosítanak jelentős árkedvezményeket. A megállapodás létrejöttében hatalmas szerepe volt a nagyvállalat kecskeméti kötődésű kereskedelmi vezetőjének, Csernus Zoltánnak, aki teljes mellszélességgel támogatta a BÁCSVÍZ KVSC és a Hervis Sports Magyarország együttműködésének létrejöttét.

Temesvári Péter elnök kiemelte, hogy a jellemzően 11-18 év közötti korosztály motiválásában fontos szerepet töltenek be ezek az egyedi megoldások, erősítik a versenyszellemet és biztosítják a kiváló teljesítmény elismerését. A program sikeres továbbvitelében a mostani megállapodás újabb fontos mérföldkő és a sportvezető reményei szerint tovább javulhat a BÁCSVÍZ KVSC eredményessége.