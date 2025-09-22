szeptember 22., hétfő

Labdarúgás

2 órája

Fontos rangadót nyert meg az Arany Bácska

Címkék#arany bácska#St. Mihály#rangadó#labdarúgás

A hétvégén a második fordulót rendezték meg a Regionális Női Felnőtt bajnokság Csongrád-Csanád vármegyei csoportjában. A jánoshalmi Arany Bácska fontos rangadót nyert meg és két mérkőzés után hibátlan teljesítménnyel várja a folytatást.

Vincze Miklós

A Csongrád-Csanád vármegyei női felnőtt bajnokság 2024/25-ös bajnoka, a jánoshalmai Arany Bácska címvédőhöz méltó módon kezdte az idényt a Regionális Női Felnőtt bajnokság Csongrád-Csanád vármegyei csoportjában.

A jánoshalmi Arany Bácska fontos rangadót nyert meg
Szabó Kornél vezetőedző ad utasításokat az Arany Bácska csapatának
Fotó: Széll Zoltán

Így teljesített az Arany Bácska

– Az új bajnoki idény első két mérkőzésén komoly kihívások vártak ránk, de a lányok hatalmasat küzdöttek, és mindkétszer győztesen hagyták el a pályát – tekintett vissza Szabó Kornél, a csapat vezetőedzője. – Az első fordulóban Bugacra látogattunk, ahol egy nagyon nehéz, küzdelmes mérkőzésen sikerült 1–0 arányban diadalmaskodnunk. A második fordulóban hazai pályán a tavalyi bronzérmes Szent Mihály csapatát fogadtuk, akik még komolyabb játékerőt képviseltek, mint korábban. Igazi rangadóra került sor, amelyen nagy hőségben, fordulatokkal teli összecsapáson 3–2 arányban sikerült megszereznünk a győzelmet. A góljainkat Kertész-Kovács Orsi, Sebők Viki és a végjátékban csapatkapitányunk, Illés Réka szerezte. Azt szeretném külön kiemelni, hogy a csapat erejét mutatja, hogy a 87. percben bekapott gól után még volt annyi tartás a lányokban, hogy nem adták fel, meg bírtak újulni és a 90. percben egy gyönyörű támadás végén sikerült megnyernünk a rangadót. Két forduló után tehát 6 ponttal állunk a tabellán, ami biztató kezdés számunkra, hiszen két rendkívül kemény ellenfélen vagyunk túl. Büszkék vagyunk a lányokra, és nagy izgalommal várjuk a folytatást!

Arany Bácska-St. Mihály 3-2 (1-1)

Jánoshalma, vezette: Kuklis Pál, Dora Máté.

Arany Bácska: Balázs – Illés, Kollár, Patocskai, Kertész-Kovács, Molnár, Herczeg, Szaniszló, Sebők. Vezetőedző: Szabó Kornél.

St. Mihály: Kiss Sz. - Rabi, Tornyi, Kugler, Pilán, Fehér, Nagy A., Pálnik, Lovászi.

Gól: Kertész-Kovács a 15., Sebők az 56., Illés a 90. illetve Fehér a 37., Tornyi a 87. percben., 

Az Arany Bácska a következő fordulóban a nagy rivális Gyulai Amazonok otthonába látogat. A mérkőzést október 3-án, 18 órai kezdettel rendezik a gyulai Grosics Gyula Labdarúgó Akadémián. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

