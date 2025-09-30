szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

33 perce

Tarolt az Apostag a nyugati szomszédvári derbin

Címkék#derbi#nyugati csoport#labdarúgás

A hétvégén a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában a 4. fordulót rendezték meg. Ebben a csoportban már nem maradt hibátlan csapat, ugyanakkor bár pontot vesztett, de továbbra is a Harta II. vezeti a tabellát. A dunavecsei szomszédvári derbit az Apostag nyerte.

Vincze Miklós

Az éllovas, három kör után hibátlan Harta II. a Dunaegyháza vendége volt. Gillich Róbert révén a Harta szerzett vezetést az első félidő derekán, Freud Barnabás pedig a második játékrész derekán büntetőből egyenlített. Több gól nem esett, így a felek megosztoztak a pontokon. A dunavecsei szomszédvári derbin viszont az Apostag győzedelmeskedett, Uszód ellen pedig a Solt maradt alul.

Tarolt az Apostag
Tarolt az Apostag a nyugati szomszédvári derbin
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Feljött a második helyre a bajnoki címvédő Szentmárton, amely 9–1-re kiütötte a Dunaszentbenedeket. A hazaiak közül Csonka Norbert négyszer talált be Antóni Dávid kapujába azon a mérkőzésen, amelynek első félideje már 6–1-gyel zárult.

A harmadik helyre ugrott a Szakmár, amely Fajszról hozta el a három pontot. A Dunapataj is idegenben gyarapította pontjait, Foktőn győzött 5–0-ra. A Bátya Hajósról tért haza 2–0-s sikerrel.

Tarolt az Apostag

Az első három forduló eredményeinek ismeretében kisebb meglepetésre fölényes vendéggyőzelemmel zárult a Dunavecse–Apostag szomszédvári rangadó. Az apostagi Muncan Jonel már a 33. percre klasszikus mesternégyest jegyzett, így 0–4-gyel vonultak szünetre a csapatok. A folytatásban Valaczka Benjámin ötre növelte az előnyt. Tóth Attila a 78. percben szépített, ám a 82. percben Muncan megszerezte ötödik találatát is, beállítva a 6–1-es végeredményt.

A mérkőzést követően Gelencsér Zsoltot, az Apostag vezetőedzőjét kérdeztük arról, hogy számítottak-e nemhogy ekkora különbségű győzelemre, de egyáltalán pontszerzésre. A találkozó ugyanis az első három forduló fényében – régi totónyelven szólva – országos, vagy stílszerűen: vármegyei egyesnek tűnt.

– Ekkora különbségű győzelemre természetesen nem számítottam, de ahogy a mérkőzést megelőzően is elmondtam, eszünk ágában sem volt feltartott kézzel pályára lépni – mondta Gelencsér Zsolt. – Én mindig a győzelemért küldöm ki a csapatot a pályára, és most is alaposan feltérképeztük az ellenfelet, igyekeztünk a gyenge pontjaikat kihasználni. Nagyon örülök, hogy ez sikerült, végre nagyszerű lett a hangulat az öltözőben és a vezetőség körében is. A legjobban mégis annak örülök, hogy a szurkolóinknak is sikerült örömet szereznünk: a baljós első három forduló dacára jó félszázan kijöttek buzdítani minket. Megérdemelték a srácok a biztatást – tette hozzá az edző.

Eredmények

Szentmárton–Dunaszentbenedek 9–1,
Dunavecse–Apostag 1–6,
Fajsz–Szakmár 2–4,
Dunaegyháza–Harta II. 1–1,
Uszód–Solt 6–2,
Foktő–Dunapataj 0–5,
Hajós–Bátya 0–2.

Vármegye III., Nyugati csoport

1.    HARTA II.    4    3    1    0    18-3    10
2.    SZENTMÁRTON    4    3    0    1    22-3    9
3.    SZAKMÁR    4    3    0    1    16-7    9
4.    BÁTYA    4    3    0    1    10-7    9
5.    DUNAEGYHÁZA    4    2    1    1    13-12    7
6.    DUNAVECSE    4    2    1    1    6-8    7
7.    DUNAPATAJ    4    2    0    2    10-9    6
8.    USZÓD    4    2    0    2    10-9    6
9.    FAJSZ    4    2    0    2    11-15    6
10.    FOKTŐ    4    1    1    2    5-12    4
11.    APOSTAG    4    1    0    3    11-15    3
12.    HAJÓS    4    1    0    3    8-13    3
13.    SOLT    4    1    0    3    9-15    3
14.    DUNASZENTBENEDEK    4    0    0    4    3-24    0
 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu