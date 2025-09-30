Az éllovas, három kör után hibátlan Harta II. a Dunaegyháza vendége volt. Gillich Róbert révén a Harta szerzett vezetést az első félidő derekán, Freud Barnabás pedig a második játékrész derekán büntetőből egyenlített. Több gól nem esett, így a felek megosztoztak a pontokon. A dunavecsei szomszédvári derbin viszont az Apostag győzedelmeskedett, Uszód ellen pedig a Solt maradt alul.

Tarolt az Apostag a nyugati szomszédvári derbin

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Feljött a második helyre a bajnoki címvédő Szentmárton, amely 9–1-re kiütötte a Dunaszentbenedeket. A hazaiak közül Csonka Norbert négyszer talált be Antóni Dávid kapujába azon a mérkőzésen, amelynek első félideje már 6–1-gyel zárult.

A harmadik helyre ugrott a Szakmár, amely Fajszról hozta el a három pontot. A Dunapataj is idegenben gyarapította pontjait, Foktőn győzött 5–0-ra. A Bátya Hajósról tért haza 2–0-s sikerrel.

Az első három forduló eredményeinek ismeretében kisebb meglepetésre fölényes vendéggyőzelemmel zárult a Dunavecse–Apostag szomszédvári rangadó. Az apostagi Muncan Jonel már a 33. percre klasszikus mesternégyest jegyzett, így 0–4-gyel vonultak szünetre a csapatok. A folytatásban Valaczka Benjámin ötre növelte az előnyt. Tóth Attila a 78. percben szépített, ám a 82. percben Muncan megszerezte ötödik találatát is, beállítva a 6–1-es végeredményt.

A mérkőzést követően Gelencsér Zsoltot, az Apostag vezetőedzőjét kérdeztük arról, hogy számítottak-e nemhogy ekkora különbségű győzelemre, de egyáltalán pontszerzésre. A találkozó ugyanis az első három forduló fényében – régi totónyelven szólva – országos, vagy stílszerűen: vármegyei egyesnek tűnt.

– Ekkora különbségű győzelemre természetesen nem számítottam, de ahogy a mérkőzést megelőzően is elmondtam, eszünk ágában sem volt feltartott kézzel pályára lépni – mondta Gelencsér Zsolt. – Én mindig a győzelemért küldöm ki a csapatot a pályára, és most is alaposan feltérképeztük az ellenfelet, igyekeztünk a gyenge pontjaikat kihasználni. Nagyon örülök, hogy ez sikerült, végre nagyszerű lett a hangulat az öltözőben és a vezetőség körében is. A legjobban mégis annak örülök, hogy a szurkolóinknak is sikerült örömet szereznünk: a baljós első három forduló dacára jó félszázan kijöttek buzdítani minket. Megérdemelték a srácok a biztatást – tette hozzá az edző.