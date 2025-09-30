1 órája
Tarolt az Apostag a nyugati szomszédvári derbin
A hétvégén a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában a 4. fordulót rendezték meg. Ebben a csoportban már nem maradt hibátlan csapat, ugyanakkor bár pontot vesztett, de továbbra is a Harta II. vezeti a tabellát. A dunavecsei szomszédvári derbit az Apostag nyerte.
Az éllovas, három kör után hibátlan Harta II. a Dunaegyháza vendége volt. Gillich Róbert révén a Harta szerzett vezetést az első félidő derekán, Freud Barnabás pedig a második játékrész derekán büntetőből egyenlített. Több gól nem esett, így a felek megosztoztak a pontokon. A dunavecsei szomszédvári derbin viszont az Apostag győzedelmeskedett, Uszód ellen pedig a Solt maradt alul.
Feljött a második helyre a bajnoki címvédő Szentmárton, amely 9–1-re kiütötte a Dunaszentbenedeket. A hazaiak közül Csonka Norbert négyszer talált be Antóni Dávid kapujába azon a mérkőzésen, amelynek első félideje már 6–1-gyel zárult.
A harmadik helyre ugrott a Szakmár, amely Fajszról hozta el a három pontot. A Dunapataj is idegenben gyarapította pontjait, Foktőn győzött 5–0-ra. A Bátya Hajósról tért haza 2–0-s sikerrel.
Tarolt az Apostag
Az első három forduló eredményeinek ismeretében kisebb meglepetésre fölényes vendéggyőzelemmel zárult a Dunavecse–Apostag szomszédvári rangadó. Az apostagi Muncan Jonel már a 33. percre klasszikus mesternégyest jegyzett, így 0–4-gyel vonultak szünetre a csapatok. A folytatásban Valaczka Benjámin ötre növelte az előnyt. Tóth Attila a 78. percben szépített, ám a 82. percben Muncan megszerezte ötödik találatát is, beállítva a 6–1-es végeredményt.
A mérkőzést követően Gelencsér Zsoltot, az Apostag vezetőedzőjét kérdeztük arról, hogy számítottak-e nemhogy ekkora különbségű győzelemre, de egyáltalán pontszerzésre. A találkozó ugyanis az első három forduló fényében – régi totónyelven szólva – országos, vagy stílszerűen: vármegyei egyesnek tűnt.
– Ekkora különbségű győzelemre természetesen nem számítottam, de ahogy a mérkőzést megelőzően is elmondtam, eszünk ágában sem volt feltartott kézzel pályára lépni – mondta Gelencsér Zsolt. – Én mindig a győzelemért küldöm ki a csapatot a pályára, és most is alaposan feltérképeztük az ellenfelet, igyekeztünk a gyenge pontjaikat kihasználni. Nagyon örülök, hogy ez sikerült, végre nagyszerű lett a hangulat az öltözőben és a vezetőség körében is. A legjobban mégis annak örülök, hogy a szurkolóinknak is sikerült örömet szereznünk: a baljós első három forduló dacára jó félszázan kijöttek buzdítani minket. Megérdemelték a srácok a biztatást – tette hozzá az edző.
Eredmények
Szentmárton–Dunaszentbenedek 9–1,
Dunavecse–Apostag 1–6,
Fajsz–Szakmár 2–4,
Dunaegyháza–Harta II. 1–1,
Uszód–Solt 6–2,
Foktő–Dunapataj 0–5,
Hajós–Bátya 0–2.
Vármegye III., Nyugati csoport
1. HARTA II. 4 3 1 0 18-3 10
2. SZENTMÁRTON 4 3 0 1 22-3 9
3. SZAKMÁR 4 3 0 1 16-7 9
4. BÁTYA 4 3 0 1 10-7 9
5. DUNAEGYHÁZA 4 2 1 1 13-12 7
6. DUNAVECSE 4 2 1 1 6-8 7
7. DUNAPATAJ 4 2 0 2 10-9 6
8. USZÓD 4 2 0 2 10-9 6
9. FAJSZ 4 2 0 2 11-15 6
10. FOKTŐ 4 1 1 2 5-12 4
11. APOSTAG 4 1 0 3 11-15 3
12. HAJÓS 4 1 0 3 8-13 3
13. SOLT 4 1 0 3 9-15 3
14. DUNASZENTBENEDEK 4 0 0 4 3-24 0
