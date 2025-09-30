Andrási Márton 7. lett a kínai Grand Prix-en

Andrási Márton, a Mogyi Bajai Judo Club versenyzője nagyon értékes pontszerző helyen végzett a távol-keleti országban megrendezett versenyen, a 60 kilogrammos súlycsoportban.

A Csing-taóban rendezett viadalon a 60 kilogrammos súlycsoportban két magyar is indult, mind Feczkó Csanád, a Nippon Sport JC versenyzője, mind Andrási Márton magabiztos győzelemmel kezdett, a negyeddöntőből azonban már egyikük sem tudott továbblépni. A vigaszágon folytathatták, ott pedig szembe kerültek egymással, a párharcból pedig Feczkó Csanád jött ki győztesen. A végelszámolásnál Feczkó Csanád az ötödik, Andrási Márton pedig a hetedik helyezést szerezte meg.

A Mogyi Bajai Judo Club vezetőedzője, Radics Attila elégedetten nyilatkozott a versenyző teljesítményéről.

– Nagyon fontos és szép eredmény ez a 7. hely, és miután Márton újra pontszerző helyen végzett, szépen kúszik egyre feljebb a világranglistán – mondta Radics Attila.

– A 60 kilogrammos súlycsoportban jelenleg 458 versenyző van rangsorolva a világon, és Márton jelen pillanatban a 30. hely körül áll. Nagyon büszkék vagyunk rá, de ennél még fontosabb, hogy újabb lépést tett a kitűzött célja felé. Az olimpiai kvalifikációk nem kezdődtek még ugyan el, de a jelenlegi világranglista helyezéssel bizakodással tölt el minket a tekintetben, hogy igenis van esélye valóra váltani az álmát, és képviselhesse Baja városát, és a bajai Judo Clubot az olimpián – mondta Radics Attila.

Andrási Márton a versenyt követően nem tért azonnal haza, jelenleg ugyanis egy négynapos edzőtáborban vesz részt Kínában. A következő Grand Prix-torna, amin Andrási Márton részt vesz, októberben lesz, akkor a mexikói Guadalajarában fog versenybe szállni.