Andrási Márton 7. lett a kínai Grand Prix-en
Szeptember 26. és 28. között rendezték meg a Csing-taóban a kínai cselgáncs Grand Prix-t. A viadalon a magyar válogatott keret tagjaként elindult a Mogyi Bajai Judo Club versenyzője, Andrási Márton is, és egy nagyon értékes 7. helyet szerzett.
Andrási Márton, a Mogyi Bajai Judo Club versenyzője nagyon értékes pontszerző helyen végzett a távol-keleti országban megrendezett versenyen, a 60 kilogrammos súlycsoportban.
Így szerepelt Andrási Márton
A Csing-taóban rendezett viadalon a 60 kilogrammos súlycsoportban két magyar is indult, mind Feczkó Csanád, a Nippon Sport JC versenyzője, mind Andrási Márton magabiztos győzelemmel kezdett, a negyeddöntőből azonban már egyikük sem tudott továbblépni. A vigaszágon folytathatták, ott pedig szembe kerültek egymással, a párharcból pedig Feczkó Csanád jött ki győztesen. A végelszámolásnál Feczkó Csanád az ötödik, Andrási Márton pedig a hetedik helyezést szerezte meg.
A Mogyi Bajai Judo Club vezetőedzője, Radics Attila elégedetten nyilatkozott a versenyző teljesítményéről.
– Nagyon fontos és szép eredmény ez a 7. hely, és miután Márton újra pontszerző helyen végzett, szépen kúszik egyre feljebb a világranglistán – mondta Radics Attila.
– A 60 kilogrammos súlycsoportban jelenleg 458 versenyző van rangsorolva a világon, és Márton jelen pillanatban a 30. hely körül áll. Nagyon büszkék vagyunk rá, de ennél még fontosabb, hogy újabb lépést tett a kitűzött célja felé. Az olimpiai kvalifikációk nem kezdődtek még ugyan el, de a jelenlegi világranglista helyezéssel bizakodással tölt el minket a tekintetben, hogy igenis van esélye valóra váltani az álmát, és képviselhesse Baja városát, és a bajai Judo Clubot az olimpián – mondta Radics Attila.
Andrási Márton a versenyt követően nem tért azonnal haza, jelenleg ugyanis egy négynapos edzőtáborban vesz részt Kínában. A következő Grand Prix-torna, amin Andrási Márton részt vesz, októberben lesz, akkor a mexikói Guadalajarában fog versenybe szállni.
