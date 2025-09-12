Újabb rangadót vív a remekül rajtoló Kalocsa FC

Az Anda Kalocsa FC vezetőedzőjét, Vaskó Józsefet kérdeztük a jól sikerült bajnoki rajtról, valamint a hétvégi esélyekről a Jánoshalma elleni mérkőzésen.

Az Anda Kalocsa FC kezdőcsapata a Tiszakécske elleni mérkőzés előtt

Fotó: Szentirmay Tamás

– Aláírtad volna-e a bajnokság előtt, hogy három forduló után két győzelem, egy döntetlen a csapat mérlege, és a 3. helyen áll?

– Mindenképpen aláírtam volna, de máris hozzáteszem, hogy természetesen a csapat rengeteget dolgozott azért, hogy ez a rajt így alakuljon. Viszont előre számolni nem mertem volna hét ponttal, mégpedig azért nem, mert nem gyenge ellenfelekkel szemben szereztük meg ezt a hét pontot. A Lajosmizse tavaly a mumusunk volt, olyan értelemben, hogy kétszer is 0-0-t játszottunk velük. Örülök, hogy ez az átok megtört, és mind a három pontot tudtuk behúzni ellenük. A bajnoki címvédő Tiszakécske otthonából ponttal hazatérni pedig mindenképpen dicséretes eredmény.

– Most aláírnád-e, hogy a bajnokság végén is ezt a pozíciót foglalja el a csapatod?

– Igen, ezt is aláírnám. Persze a vezetőség részéről célként nincs kitűzve elénk, hogy a dobogón kellene végeznünk, az viszont meggyőződésem, hogy a tavalyinál jobb eredményt fogunk elérni. Tavaly voltak kellemetlen hullámvölgyek, amik negatív hatással voltak a csapat végső helyezésére. A hullámvölgy persze nem elkerülhető, de azon leszünk, hogy minél ritkábban jelentkezzen és minél rövidebb ideig.

– A riválisok közt egyre terjed vélemény, hogy a nyáron erősödött a Kalocsa kerete. Ezeket – ahogy szó volt róla – az eredmények is alátámasztják. Te is így látod?

– Igen, én is így látom. Azt viszont mindenképpen szeretném elmondani, hogy ezt nem azt jelenti, hogy a tavalyi keretünket gyengének tartanám. A nyáron volt több olyan távozó is a tavalyi keretből, akiket nagyon jó, hasznos játékosnak tartottam és tartok, és nagyon sajnálom, hogy távoztak. Arról viszont, hogy a nyári erősítésünk jól sikerült, és az érkezőkkel jelentősen erősödött a keret, meg vagyok győződve.

– Kemény meccs vár rátok a hétvégén, a szintén jól rajtoló Jánoshalmát fogadjátok. Mivel lennél elégedett vasárnap este?