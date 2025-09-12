szeptember 12., péntek

Mária névnap

Labdarúgás

1 órája

Újabb rangadót vív a remekül rajtoló Kalocsa FC

Címkék#Jánoshalma#Anda Kalocsa FC#rangadó#labdarúgás

Remekül kezdte a bajnokságot a vármegyei első osztályban a Kalocsa. Két győzelemmel és egy döntetlennel hét pontot szerzett, ezzel jelenleg a 3. helyen áll. A hétvégén ugyanakkor kemény rangadó vár az Anda Kalocsa FC csapatára, a 2. helyen álló Jánoshalmát fogadja. A csapat vezetőedzőjét, Vaskó Józsefet kérdeztük a rajtról és a hétvégi esélyekről.

Vincze Miklós

Az Anda Kalocsa FC vezetőedzőjét, Vaskó Józsefet kérdeztük a jól sikerült bajnoki rajtról, valamint a hétvégi esélyekről a Jánoshalma elleni mérkőzésen.

Remekül kezdte a bajnokságot a vármegyei első osztályban az Anda Kalocsa FC
Az Anda Kalocsa FC kezdőcsapata a Tiszakécske elleni mérkőzés előtt
Fotó: Szentirmay Tamás

– Aláírtad volna-e a bajnokság előtt, hogy három forduló után két győzelem, egy döntetlen a csapat mérlege, és a 3. helyen áll?

– Mindenképpen aláírtam volna, de máris hozzáteszem, hogy természetesen a csapat rengeteget dolgozott azért, hogy ez a rajt így alakuljon. Viszont előre számolni nem mertem volna hét ponttal, mégpedig azért nem, mert nem gyenge ellenfelekkel szemben szereztük meg ezt a hét pontot. A Lajosmizse tavaly a mumusunk volt, olyan értelemben, hogy kétszer is 0-0-t játszottunk velük. Örülök, hogy ez az átok megtört, és mind a három pontot tudtuk behúzni ellenük. A bajnoki címvédő Tiszakécske otthonából ponttal hazatérni pedig mindenképpen dicséretes eredmény.

– Most aláírnád-e, hogy a bajnokság végén is ezt a pozíciót foglalja el a csapatod? 

– Igen, ezt is aláírnám. Persze a vezetőség részéről célként nincs kitűzve elénk, hogy a dobogón kellene végeznünk, az viszont meggyőződésem, hogy a tavalyinál jobb eredményt fogunk elérni. Tavaly voltak kellemetlen hullámvölgyek, amik negatív hatással voltak a csapat végső helyezésére. A hullámvölgy persze nem elkerülhető, de azon leszünk, hogy minél ritkábban jelentkezzen és minél rövidebb ideig.

– A riválisok közt egyre terjed vélemény, hogy a nyáron erősödött a Kalocsa kerete. Ezeket – ahogy szó volt róla – az eredmények is alátámasztják. Te is így látod? 

– Igen, én is így látom. Azt viszont mindenképpen szeretném elmondani, hogy ezt nem azt jelenti, hogy a tavalyi keretünket gyengének tartanám. A nyáron volt több olyan távozó is a tavalyi keretből, akiket nagyon jó, hasznos játékosnak tartottam és tartok, és nagyon sajnálom, hogy távoztak. Arról viszont, hogy a nyári erősítésünk jól sikerült, és az érkezőkkel jelentősen erősödött a keret, meg vagyok győződve. 

– Kemény meccs vár rátok a hétvégén, a szintén jól rajtoló Jánoshalmát fogadjátok. Mivel lennél elégedett vasárnap este?

– Csakis a győzelemmel. Természetesen tudjuk, hogy a Jánoshalma jól rajtolt és hogy jó, összeszokott csapat, ráadásul az előző fordulóban is igen meggyőző eredményt ért el, hiszen egy hatost rúgtak a Kecelnek, de hazai pályán mindenképpen szeretnénk begyűjteni a három pontot. Azzal természetesen tisztában vagyok, hogy ez nem lesz könnyű. Nem kizárt, hogy nüanszok fognak dönteni, illetve a pillanatnyi forma. Így aztán azon leszünk, hogy a legjobb formában, a legjobb állapotban fussunk ki vasárnap délután, és hogy kiszolgáljuk a szurkolóinkat.

Az Anda Kalocsa FC nyári igazolásai

Bátaszékről érkezett a 35 éves Tolnai Róbert belső védő és a 32 éves Sümegi Balázs. A Véménd csapatától érkezett a 25 éves támadó, Sárközi János. Soltról tette át Kalocsára a székhelyét Horváth Máté, a 32 éves középpályás. Három ex–paksi játékos is kalocsai mezt húzott. A 17 éves Bagó Iván, a 20 éves Répási Péter középpályás, és Grausza Máté, a 16 éves kapustehetség. Lakatos Lengyel Péter, a 18 éves középpályás a Holler UNFC-től érkezett a paprikavárosba.



 

 

