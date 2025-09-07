A Csata nyerte az Adamik Ferenc Emléktornát

Szeptember 6-án a negyedik alkalommal rendezték meg az Adamik Ferenc Emléktornát a kecskeméti Mercedes-Benz Sport Akadémián. Ezúttal is U11-es és U12-es korosztályok találkozhattak. A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia U11-es KKA Villámok és KKA Vadmacskák, az U12-es KKA Amazonok és a KKA Csillagok leány csapatai mellett két fővárosi vendég, a Csata Garfield és a Csata Csillagok, valamint a Török Sasfiókák és a Török Sasok jöttek el a hagyománnyá vált eseményre. Az elmúlt évhez hasonlóan ezúttal is mindkét korosztályban a Csata leányai nyerték az emléktornát.

A kecskeméti akadémia U11-es és U12-es korosztálya játszott az Adamik Ferenc Emléktornán

Forrás: Mercedes Kosárlabda Akadémia

Adamik Csilla, a legendás kosárlabdaedző lánya, a kecskeméti akadémia leány szakágának a vezetője elmondta, hogy a torna megrendezése több célt szolgált: elsősorban emléket állít Adamik Ferencnek, de szolgálja a csapatok felkészülését is a bajnokság előtt.

– Lényegében mindenhol lezárult a felkészülési időszak, kemény egy hónap munka áll minden csapat mögött, és az iskola megkezdése után már másfajta terhelést kapnak a gyerekek. Ez egy nagyon jó tükör ahhoz, hogy megmutatja a csapatoknak, hogy most hol tartanak, és mi az, amiben esetleg még javítani kell – fűzte hozzá.

A szakágvezető kiemelte: a bajnokság egyébként októberben rajtol, van tehát még bő egy hónap arra. hogy a csapatok az esetleges problémákat kijavítsák.

Az U11-es, az U12-es korosztály is a regionális bajnokságban játszik.

– A regionális bajnokság a területen belül egy nagyon szűk körré alakul a végén, mert a csoportokban mindig a lehető legjobbakat teszik össze. Nekünk tehát ilyen szempontból is hasznos ez a torna, mert találkozunk egyrészt lány csapatokkal, hiszen a regionálisban nagyon sokszor fiú csapatokkal játszunk – indokolta az emléktorna fontosságát Adamik Csilla.

Öt éve nevezték el Adamik Ferencről az akadémia egyik pályáját

Ivkovicné Béres Tímea, a Kosárlabda Akadémia vezetője, a torna zárásaként elmondott beszédében emlékeztetett arra, hogy napra pontosan öt évvel ezelőtt köszöntötték az akkor 90 éves Adamik Ferencet a Mercedes-Benz Sport Akadémia épületében és nevezték el róla az egyik pályát.