Kosárlabda

A Csata nyerte az Adamik Ferenc Emléktornát

Szombaton rendezték meg negyedik alkalommal az Adamik Ferenc Emléktornát a kecskeméti Mercedes-Benz Sport Akadémián. Az utánpótláscsapatok felkészülésébe kiválóan illeszkedő viadalt mind a két korosztályban (U11, U12) a fővárosi Csata csapatai nyerték.

Vincze Miklós

Szeptember 6-án a negyedik alkalommal rendezték meg az Adamik Ferenc Emléktornát a kecskeméti Mercedes-Benz Sport Akadémián. Ezúttal is U11-es és U12-es korosztályok találkozhattak. A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia U11-es KKA Villámok és KKA Vadmacskák, az U12-es KKA Amazonok és a KKA Csillagok leány csapatai mellett két fővárosi vendég, a Csata Garfield és a Csata Csillagok, valamint a Török Sasfiókák és a Török Sasok jöttek el a hagyománnyá vált eseményre. Az elmúlt évhez hasonlóan ezúttal is mindkét korosztályban a Csata leányai nyerték az emléktornát.

Adamik Ferenc Emléktorna, kecskeméti kosarasok,
A kecskeméti akadémia U11-es és U12-es korosztálya játszott az Adamik Ferenc Emléktornán
Forrás: Mercedes Kosárlabda Akadémia

Adamik Csilla, a legendás kosárlabdaedző lánya, a kecskeméti akadémia leány szakágának a vezetője elmondta, hogy a torna megrendezése több célt szolgált: elsősorban emléket állít Adamik Ferencnek, de szolgálja a csapatok felkészülését is a bajnokság előtt.

– Lényegében mindenhol lezárult a felkészülési időszak, kemény egy hónap munka áll minden csapat mögött, és az iskola megkezdése után már másfajta terhelést kapnak a gyerekek. Ez egy nagyon jó tükör ahhoz, hogy megmutatja a csapatoknak, hogy most hol tartanak, és mi az, amiben esetleg még javítani kell – fűzte hozzá.

A szakágvezető kiemelte: a bajnokság egyébként októberben rajtol, van tehát még bő egy hónap arra. hogy a csapatok az esetleges problémákat kijavítsák.

Az U11-es, az U12-es korosztály is a regionális bajnokságban játszik.

– A regionális bajnokság a területen belül egy nagyon szűk körré alakul a végén, mert a csoportokban mindig a lehető legjobbakat teszik össze. Nekünk tehát ilyen szempontból is hasznos ez a torna, mert találkozunk egyrészt lány csapatokkal, hiszen a regionálisban nagyon sokszor fiú csapatokkal játszunk – indokolta az emléktorna fontosságát Adamik Csilla.

Öt éve nevezték el Adamik Ferencről az akadémia egyik pályáját

Ivkovicné Béres Tímea, a Kosárlabda Akadémia vezetője, a torna zárásaként elmondott beszédében emlékeztetett arra, hogy napra pontosan öt évvel ezelőtt köszöntötték az akkor 90 éves Adamik Ferencet a Mercedes-Benz Sport Akadémia épületében és nevezték el róla az egyik pályát.

Az emléktornát nagyon sok szülő is megtekintette, akik figyelemmel kísérhették, hogy 11-12 éves leányaik ügyes akciókkal, óriási igyekezettel, fáradhatatlanul és sportszerűen küzdöttek minden mérkőzésen.

Adamik Ferenc (1930-2021) sokoldalú sportolóként vált ismertté, majd a kecskeméti női kosárlabda edzőjeként ért el kimagasló sikereket. A Katona József Gimnázium tanulóiból alakított együttes bekerült az első osztályba. Ez hatalmas és egyedülálló eredmény volt. Több évtizeden át sikeres kosárlabdaedzőként volt tevékeny Kecskemét sportéletében. 1965-től a Kecskeméti Egyetértés, 1967-től a Kecskeméti Dózsa, 1971-től 1981-ig a Kecskeméti SC csapatait edzette, 1988 után a Kecskeméti Sportiskola kosárlabda nevelőedzője volt. A Mercedes-Benz Sport Akadémián az „A” pálya Adamik Ferenc nevét viseli, valamint az épület előtt megnyitott, Legendák Ligetében is megemlékeznek róla.

 

