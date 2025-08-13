Újabb Visinka a Tiszakécske kötelékében

A 19 éves Visinka Valentin édesapját követve a labdarúgásban szeretne érvényesülni, már gyerekkorától kezdve játszik. Korábban a KTE, a Puskás Akadémia és a Topolya színeiben szerepelt, utóbbi klubnál korosztályos edző jelenleg Visinka Ede is, aki egykor a Tiszakécskei LC vezetőedzője is volt. A fiatal védő – aki középen és a bal oldalon is feltalálja magát – nyár eleje óta a csapattal dolgozott, átigazolására azonban csak most került pont.

Visinka Valentin

Fotó: tiszakecskefoci.hu

Visinka Valentin jó emlékeket őriz

– Amikor adódott számomra a tiszakécskei lehetőség, nagyon boldog voltam, hiszen jól ismerem a települést, a klubot. Amikor édesapám itt dolgozott vezetőedzőként, szinte minden mérkőzésen itt voltam. Már akkor nagyon jónak találtam a meccsek hangulatát és még most is vannak itt játékosok, akiket akkor megismertem. Nem általa kerültem ide, de amikor jött az opció számomra, hogy Tiszakécskére is kerülhetek, jó szívvel ajánlotta és támogatott a döntésemben. Ő megerősített abban, hogy jó kezekben leszek a Tiszakécskei LC kötelékében. Úgy érzem, hogy kellően erős a keretünk az NB II-ben. Ebben az elmúlt két bajnoki is megerősített. A Mezőkövesd egy élcsapat és velük is felvettük a versenyt, sőt szerintem jobbak is voltunk ellenfelünknél. Remélem, hogy a tabella első felében lehetünk ebben a szezonban – mondta a TLC hivatalos oldalán Visinka Valentin.