1 órája
Potyogtak a gólok a Vármegyei Kupa első meccsein
Pénteken kezdődött, vasárnapig 24 mérkőzéssel hangolnak a bajnoki rajtokra az amatőr klubok. A Vármegyei Kupa 1. fordulójában potyogtak a gólok a szombati meccseken.
Pénteken Érsekcsanádon indult el a Vármegyei Kupa első fordulója, melynek szombati meccsein is potyogtak a gólok. A legszorosabb csatát Dunavecsén vívták, ahol büntetőkkel jutottak tovább a hazaiak a Szentmárton ellen. A vasárnapi program 17 óra 30 perckor kezdődik.
Vármegyei Kupa, 1. forduló:
Érsekcsanád – Csátalja 9–4
Szabadszállás – Miklósi GYFE 1–6
Dunavecse – Szentmárton 2–2 - büntetőkkel 6–5
Vasutas SK – Katonatelep 2–4
Fülöpjakab – Kerekegyháza 3–5
Tiszaalpár – Kunszállás 0–10
Tiszaug – Nyárlőrinc 0–9
Lakitelek – Helvécia 3–1
Pálmonostora – Balotaszállás 12–0
Dunapataj – Fajsz 7–2
Szakmár – Uszód 1–6
Nemesnádudvar – Kenderes 10–0
Bácsbokod – Vaskút 0–5
Kelebia – Kiszállás 2–0
Felsőszentiván – Tataháza 10–0
