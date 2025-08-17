Potyogtak a gólok a Vármegyei Kupa első meccsein

Pénteken Érsekcsanádon indult el a Vármegyei Kupa első fordulója, melynek szombati meccsein is potyogtak a gólok. A legszorosabb csatát Dunavecsén vívták, ahol büntetőkkel jutottak tovább a hazaiak a Szentmárton ellen. A vasárnapi program 17 óra 30 perckor kezdődik.

Elindult a Vármegyei Kupa

Fotó: Lakiteleki TE

Vármegyei Kupa, 1. forduló:

Érsekcsanád – Csátalja 9–4

Szabadszállás – Miklósi GYFE 1–6

Dunavecse – Szentmárton 2–2 - büntetőkkel 6–5

Vasutas SK – Katonatelep 2–4

Fülöpjakab – Kerekegyháza 3–5

Tiszaalpár – Kunszállás 0–10

Tiszaug – Nyárlőrinc 0–9

Lakitelek – Helvécia 3–1

Pálmonostora – Balotaszállás 12–0

Dunapataj – Fajsz 7–2

Szakmár – Uszód 1–6

Nemesnádudvar – Kenderes 10–0

Bácsbokod – Vaskút 0–5

Kelebia – Kiszállás 2–0

Felsőszentiván – Tataháza 10–0