augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Potyogtak a gólok a Vármegyei Kupa első meccsein

Címkék#Vármegyei Kupa Vármegyei Kupa#program#labdarúgás#Érsekcsanád

Pénteken kezdődött, vasárnapig 24 mérkőzéssel hangolnak a bajnoki rajtokra az amatőr klubok. A Vármegyei Kupa 1. fordulójában potyogtak a gólok a szombati meccseken.

Nyitray András

Pénteken Érsekcsanádon indult el a Vármegyei Kupa első fordulója, melynek szombati meccsein is potyogtak a gólok. A legszorosabb csatát Dunavecsén vívták, ahol büntetőkkel jutottak tovább a hazaiak a Szentmárton ellen. A vasárnapi program 17 óra 30 perckor kezdődik. 

A Vármegyei Kupa 1. fordulójában potyogtak a gólok
Elindult a Vármegyei Kupa
Fotó: Lakiteleki TE

Vármegyei Kupa, 1. forduló: 

Érsekcsanád – Csátalja 9–4

Szabadszállás – Miklósi GYFE 1–6

Dunavecse – Szentmárton 2–2 - büntetőkkel 6–5

Vasutas SK – Katonatelep 2–4 

Fülöpjakab – Kerekegyháza 3–5

Tiszaalpár – Kunszállás 0–10

Tiszaug – Nyárlőrinc 0–9

Lakitelek – Helvécia 3–1

Pálmonostora – Balotaszállás 12–0

Dunapataj – Fajsz 7–2

Szakmár – Uszód 1–6

Nemesnádudvar – Kenderes 10–0

Bácsbokod – Vaskút 0–5

Kelebia – Kiszállás 2–0

Felsőszentiván – Tataháza 10–0

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu