Labdarúgás

1 órája

Pénteken rajtol el a Vármegyei Kupa

Címkék#Fülöpszállás#Vármegyei Kupa#labdarúgás#Akasztó

Több amatőr klub számára is elindul az idény. Péntektől vasárnapig 24 mérkőzést rendeznek a Vármegyei Kupa 1. fordulójában.

Nyitray András

A MOL Magyar Kupa után újabb sorozatban lesznek érdekeltek az amatőr klubok. A Vármegyei Kupa 2025/2026-os kiírásában az 1. forduló első meccsét Érsekcsanádon rendezik, ahol a Csátalja lesz a vendég pénteken 17 óra 30 perckor. A nyitómeccs után szombaton és vasárnap is igazi meccsdömping következik, így az amatőr futball szerelmeseinek bőven lesz lehetősége válogatni. 

A Vármegyei Kupa rajtján a Fülöpszállás (a képen) az Akasztót fogadja, 24 csapat játszik,
A Vármegyei Kupa rajtján a Fülöpszállás (a képen) az Akasztót fogadja
Fotó: Fülöpszállási SE


A Vármegyei Kupa pikáns csatákat tartogat már most is

Szombaton igazi csemegék szerepelnek a párharcok között, a Fülöpjakab és a Kerekegyháza, vagy éppen a Tiszaalpár és a Kunszállás csatája is ebbe a kategóriába tartozik. Vasárnap a Fülöpszállás a vármegye I-től búcsúzó Akasztót fogadja, de a Bácsborsód és Mélykút összecsapása is izgalmasnak tűnik első ránézésre. A mérkőzések mindhárom napon, minden helyszínen 17 óra 30 perckor kezdődnek. Péntektől vasárnapig összesen 24 találkozót rendeznek meg, de ezek mellett lesz amit később pótolnak, illetve olyan is, mely elmarad, így sorsáról később születik hivatalos döntés. A vármegye I-es klubok az 1. fordulóban még nem érintettek. 

A teljes program az MLSZ adatbankjában tekinthető meg! 

Az 1. fordulóban az alábbi mérkőzések maradnak el biztosan: 

Ballószög – Városföld
Kaskantyú – Kiskunmajsa
Hajós – Foktő. 

Később rendezik meg: 

Kiskunhalas – Bócsa
Bátya – Dusnok
Jászszentlászló – Kunfehértó 
Császártöltés – Dunaszentbenedek 

 

