Labdarúgás

1 órája

Az Akasztó Fülöpszálláson jutott tovább a kupában

Címkék#Mélykút#Fülöpszállás#Vármegyei Kupa#labdarúgás

Vasárnap újabb mérkőzésekkel folytatódott az idény első tétmeccseket hozó hétvégéje az új szezonban. A Vármegyei Kupa 1. fordulójában rengeteg gól született ezúttal is. Az Akasztó, a Solt és a Mélykút is továbbjutott többek közt.

Nyitray András

A szombati meccsek többségében egyoldalúnak bizonyultak, ám vasárnap már az izgalmak is megérkeztek. A Hercegszántó rögtön büntetőkkel jutott tovább a Bajaszentistvánon 1–1-es döntetlen után. A nap rangadóját Fülöpszálláson rendezték, ahol a hazaiak a szünetben még 2–1-re vezettek is a vármegye I-től búcsúzó Akasztó ellen, ám a vendégek végül 4–2-re fordítottak a Vármegyei Kupa nyitányán. 

A Vármegyei Kupa 1. fordulójában rengeteg gól született
A Vármegyei Kupa első körét sikerrel vette az Akasztó
Fotó: Akasztó FC

A Vármegyei Kupa 11 gólos derbit is hozott

A Ladánybene és a Gara egyaránt hat találatig jutott hazai pályán, de az Izsák és a Madaras is otthon vívta ki a továbbjutást. A Dunagyöngye SK Szeremle és a Solt vendégként is kiütötte ellenfelét, a Sükösd ás az Apostag sem kapott esélyt ezúttal.

Nem akármilyen derbit játszott a Bácsborsód és a Mélykút, előbbinek öt gól sem volt elég ahhoz, hogy legalább büntetőkkel döntse el a továbbjutás kérdését. A hazaiak 2–1-re is vezettek, de aztán zsinórban három gólt szerezve fordítottak a vendégek. Ezután is maradt azonban még fordulat a meccsen, ugyanis a második félidő közepén három perc alatt egyenlített a vendéglátó, ám a hajrá ismét a vendégeké volt. Hazai oldalon Kőműves András, vendég részről Horváth Zoltán triplázott, ám előbbi öröme így nem lehetett felhőtlen, a Mélykút jutott tovább.

Vármegyei Kupa eredmények

Hercegszántó – Bajaszentistván 1–1 – büntetőkkel 4–2

Fülöpszállás – Akasztó 2–4

Izsák – Dunaegyháza 3–1

Apostag – Solt 1–8

Ladánybene – Jakabszállás 6–0

Sükösd – Dunagyöngye SK 1–9

Gara – Dávod 6–2

Bácsborsód – Mélykút 5–6

Madaras – Tompa 2–1

Később rendezik:

Kiskunhalas – Bócsa

Bátya – Dusnok

Jászszentlászló – Kunfehértó

Császártöltés – Dunaszentbenedek

 

 

