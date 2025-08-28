A vármegyei kupa második fordulójában már a vármegyei első osztályú csapatok is beszállnak a küzdelembe. A kupa második körét szeptember 10-én, szerdán rendezik meg, a mérkőzések 16 óra 30 perckor kezdődnek. Érdekesség, hogy két párharc még hátravan az első fordulóból, ezeket ezen a hétvégén vívják meg az érintettek. A Jászszentlászló-Kunfehértó mérkőzést szombaton rendezik, 17 óra 30 perces kezdettel, a Császártöltés-Dunaszentbenedek összecsapást pedig vasárnap, 15 órától. Ezen a két találkozón dől el, hogy ki lesz az ellenfele a második körben a Kaskantyúnak és a Dunapatajnak.

Kisorsolták a vármegyei kupa 2. fordulóját

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A vármegyei kupa 2. fordulójának a párosítása:

Miklósi GYFE (II.)-Harta SE (I.),

Solti FC (III.)-Akasztó FC (II.),

Izsáki Építő SE (III.)-Dunavecsei SE (III.),

Ladánybenei LC (III.)-Kecskeméti LC (I.),

Kunszállás SE (II.)-SC Hírös-Ép (I.),

Ballószögi FK (III.)-Lajosmizsei VLC (I.),

Kerekegyházi SE (II.)-Lakiteleki TE (II.),

Nyárlőrinci LSC (II.)-Katonaelepi SE (III.),

Pálmonostora SE (III.)-Soltvadkerti TE Soltút (I.),

Bócsa-Market Bócsai SE (III.)-Kiskunfélegyháza (I.),

Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE (III.)-Jászszentlátszló (III.) vagy Kunfehértó (II.),

Hajós FC (III.)-Anda Kalocsa FC (I.),

Uszód KSE (III.)-Kiskőrösi LC (I.),

Dusnok KSE (II.)-Kecel FC (I.),

Császártöltés (III.) vagy Dunaszentbenedek (III.)-Dunapataji KSE (III.),

BSE Vaskút (II.)-Bácsalmási PVSE (I.),

Garai KSE (III.)-Kunbajai SE (I.),

Érsekcsanádi KSKE (III.)-Bajai LC (I.),

Nemesnádudvari KSE (II.)-Dunagyöngye SK (II.),

Felsőszentiváni SK (III.)-Jánoshalmi SE (I.),

Madarasi SE (III.)-Csólyospálos (I.),

Kelebia SE (III.)-Mélykúti SE (II.),

Erőnyerő: Hercegszántói FC (III.).