Labdarúgás

1 órája

Kisorsolták a vármegyei kupa 2. fordulóját

Címkék#vármegyei kupa#labdarúgás#sorsolás

A Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága kisorsolta a vármegyei kupa második körét. A 2. fordulóban már a vármegyei első osztályú csapatok is beszállnak a küzdelembe.

Vincze Miklós

A vármegyei kupa második fordulójában már a vármegyei első osztályú csapatok is beszállnak a küzdelembe. A kupa második körét szeptember 10-én, szerdán rendezik meg, a mérkőzések 16 óra 30 perckor kezdődnek. Érdekesség, hogy két párharc még hátravan az első fordulóból, ezeket ezen a hétvégén vívják meg az érintettek. A Jászszentlászló-Kunfehértó mérkőzést szombaton rendezik, 17 óra 30 perces kezdettel, a Császártöltés-Dunaszentbenedek összecsapást pedig vasárnap, 15 órától. Ezen a két találkozón dől el, hogy ki lesz az ellenfele a második körben a Kaskantyúnak és a Dunapatajnak.

Kisorsolták a vármegyei kupa 2. fordulóját
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A vármegyei kupa 2. fordulójának a párosítása: 

Miklósi GYFE (II.)-Harta SE (I.), 

Solti FC (III.)-Akasztó FC (II.), 

Izsáki Építő SE (III.)-Dunavecsei SE (III.), 

Ladánybenei LC (III.)-Kecskeméti LC (I.), 

Kunszállás SE (II.)-SC Hírös-Ép (I.), 

Ballószögi FK (III.)-Lajosmizsei VLC (I.), 

Kerekegyházi SE (II.)-Lakiteleki TE (II.), 

Nyárlőrinci LSC (II.)-Katonaelepi SE (III.), 

Pálmonostora SE (III.)-Soltvadkerti TE Soltút (I.), 

Bócsa-Market Bócsai SE (III.)-Kiskunfélegyháza (I.), 

Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE (III.)-Jászszentlátszló (III.) vagy Kunfehértó (II.), 

Hajós FC (III.)-Anda Kalocsa FC (I.), 

Uszód KSE (III.)-Kiskőrösi LC (I.), 

Dusnok KSE (II.)-Kecel FC (I.), 

Császártöltés (III.) vagy Dunaszentbenedek (III.)-Dunapataji KSE (III.), 

BSE Vaskút (II.)-Bácsalmási PVSE (I.), 

Garai KSE (III.)-Kunbajai SE (I.), 

Érsekcsanádi KSKE (III.)-Bajai LC (I.), 

Nemesnádudvari KSE (II.)-Dunagyöngye SK (II.), 

Felsőszentiváni SK (III.)-Jánoshalmi SE (I.), 

Madarasi SE (III.)-Csólyospálos (I.), 

Kelebia SE (III.)-Mélykúti SE (II.), 

Erőnyerő: Hercegszántói FC (III.).

 

