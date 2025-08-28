2 órája
Kisorsolták a vármegyei kupa 2. fordulóját
A Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága kisorsolta a vármegyei kupa második körét. A 2. fordulóban már a vármegyei első osztályú csapatok is beszállnak a küzdelembe.
A vármegyei kupa második fordulójában már a vármegyei első osztályú csapatok is beszállnak a küzdelembe. A kupa második körét szeptember 10-én, szerdán rendezik meg, a mérkőzések 16 óra 30 perckor kezdődnek. Érdekesség, hogy két párharc még hátravan az első fordulóból, ezeket ezen a hétvégén vívják meg az érintettek. A Jászszentlászló-Kunfehértó mérkőzést szombaton rendezik, 17 óra 30 perces kezdettel, a Császártöltés-Dunaszentbenedek összecsapást pedig vasárnap, 15 órától. Ezen a két találkozón dől el, hogy ki lesz az ellenfele a második körben a Kaskantyúnak és a Dunapatajnak.
A vármegyei kupa 2. fordulójának a párosítása:
Miklósi GYFE (II.)-Harta SE (I.),
Solti FC (III.)-Akasztó FC (II.),
Izsáki Építő SE (III.)-Dunavecsei SE (III.),
Ladánybenei LC (III.)-Kecskeméti LC (I.),
Kunszállás SE (II.)-SC Hírös-Ép (I.),
Ballószögi FK (III.)-Lajosmizsei VLC (I.),
Kerekegyházi SE (II.)-Lakiteleki TE (II.),
Nyárlőrinci LSC (II.)-Katonaelepi SE (III.),
Pálmonostora SE (III.)-Soltvadkerti TE Soltút (I.),
Bócsa-Market Bócsai SE (III.)-Kiskunfélegyháza (I.),
Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE (III.)-Jászszentlátszló (III.) vagy Kunfehértó (II.),
Hajós FC (III.)-Anda Kalocsa FC (I.),
Uszód KSE (III.)-Kiskőrösi LC (I.),
Dusnok KSE (II.)-Kecel FC (I.),
Császártöltés (III.) vagy Dunaszentbenedek (III.)-Dunapataji KSE (III.),
BSE Vaskút (II.)-Bácsalmási PVSE (I.),
Garai KSE (III.)-Kunbajai SE (I.),
Érsekcsanádi KSKE (III.)-Bajai LC (I.),
Nemesnádudvari KSE (II.)-Dunagyöngye SK (II.),
Felsőszentiváni SK (III.)-Jánoshalmi SE (I.),
Madarasi SE (III.)-Csólyospálos (I.),
Kelebia SE (III.)-Mélykúti SE (II.),
Erőnyerő: Hercegszántói FC (III.).