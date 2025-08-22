A vármegye három Déli csoportjának az őszi sorsolása

Szombaton megkezdődik a 2025/26-os bajnokság a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában. A tizenhat csapatos ligában az utolsó fordulót a november 29-30-i hétvégén rendezik meg. Összeállításunkban a teljes őszi sorsolást megtalálják.

A vármegyei harmadosztály Déli csoportjának a tavalyi bajnoka, a Bácsborsód

Forrás: Bácsborsódi SK

Vármegyei harmadosztályú bajnokság, a Déli csoport őszi sorsolása

1. forduló

Augusztus 23., szombat, 17.30: Érsekcsanádi KSKE-Madarasi SE, Bácsborsódi SK-Kenderes SE Bátmonostor, Csátalja SE-Bácsbokodi SK, Kelebia SE-Felsőszentiván, Kisszállási SC-Hercegszántói FC.

Augusztus 24., vasárnap, 17.30: Garai KSE-Tataháza SE, Bajaszentistváni SK-Mélykúti SE II., Tompai SE-Sükösd SC.

2. forduló

Augusztus 30., szombat, 17.30: Sükösd SC-Kisszállási SC, Bácsbokodi SK-Bácsborsódi SK, Kenderes SE Bátmonostor-Bajaszentistváni SK, Mélykúti SE II.-Garai KSE, Tataháza SE-Érsekcsanádi KSKE, Madarasi SE-Tompai SE.

Augusztus 31., vasárnap, 17.30: Hercegszántói FC-Kelebia SE, Felsőszentiván-Csátalja SE.

3. forduló

Szeptember 6., szombat, 16.30: Érsekcsanádi KSKE-Mélykúti SE II., Bácsborsódi SK-Felsőszentiván, Csátalja SE-Hercegszántói FC, Kelebia SE-Sükösd SC, Kisszállási SC-Tompai SE.

Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Garai KSE-Kenderes SE Bátmonostor, Bajaszentistváni SK-Bácsbokodi SK, Madarasi SE-Tataháza SE.

4. forduló

Szeptember 13., szombat, 16.30: Kisszállási SC-Madarasi SE, Sükösd SC-Csátalja SE, Felsőszentiván-Bajaszentistváni SK, Bácsbokodi SK-Garai KSE, Kenderes SE Bátmonostor-Érsekcsanádi KSKE, Mélykúti SE II.-Tataháza SE.

Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Tompai SE-Kelebia SE, Hercegszántói FC-Bácsborsódi SK.

5. forduló

Szeptember 20., szombat, 16.00: Érsekcsanádi KSKE-Bácsbokodi SK, Bácsborsódi SK-Sükösd SC, Csátalja SE-Tompai SE, Kelebia SE-Kisszállási SC, Tataháza SE-Kenderes SE Bátmonostor, Madarasi SE-Mélykúti SE II..

Szeptmber 21., vasárnap, 16.00: Garai KSE-Felsőszentiván, Bajaszentistváni SK-Hercegszántói FC.

6. forduló

Szeptember 27., szombat, 16.00: Kelebia SE-Madarasi SE, Kisszállási SC-Csátalja SE, Sükösd SC-Bajaszentistváni SK, Felsőszentiván-Érsekcsanádi KSKE, Bácsbokodi SK-Tataháza SE, Kenderes SE Bátmonostor-Mélykúti SE II..