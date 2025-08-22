augusztus 22., péntek

Labdarúgás

1 órája

A vármegye három Déli csoportjának az őszi sorsolása

Címkék#bajnokság#Bács-Kiskun Vármegye#déli csoport#sorsolás

Cikkünkből elolvashatja, hogyan alakult a Déli csoport őszi sorsolása. Ezen a hétvégén, szombaton megkezdődik a 2025/26-os vármegyei harmadosztályú bajnokság.

Vincze Miklós

Szombaton megkezdődik a 2025/26-os bajnokság a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában. A tizenhat csapatos ligában az utolsó fordulót a november 29-30-i hétvégén rendezik meg. Összeállításunkban a teljes őszi sorsolást megtalálják.

Ezen a hétvégén, szombaton megkezdődik a 2025/26-os vármegyei harmadosztályú bajnokság.
A vármegyei harmadosztály Déli csoportjának a tavalyi bajnoka, a Bácsborsód
Forrás: Bácsborsódi SK

Vármegyei harmadosztályú bajnokság, a Déli csoport őszi sorsolása

1. forduló

Augusztus 23., szombat, 17.30: Érsekcsanádi KSKE-Madarasi SE, Bácsborsódi SK-Kenderes SE Bátmonostor, Csátalja SE-Bácsbokodi SK, Kelebia SE-Felsőszentiván, Kisszállási SC-Hercegszántói FC. 

Augusztus 24., vasárnap, 17.30: Garai KSE-Tataháza SE, Bajaszentistváni SK-Mélykúti SE II., Tompai SE-Sükösd SC.

2. forduló

Augusztus 30., szombat, 17.30: Sükösd SC-Kisszállási SC, Bácsbokodi SK-Bácsborsódi SK, Kenderes SE Bátmonostor-Bajaszentistváni SK, Mélykúti SE II.-Garai KSE, Tataháza SE-Érsekcsanádi KSKE, Madarasi SE-Tompai SE. 

Augusztus 31., vasárnap, 17.30: Hercegszántói FC-Kelebia SE, Felsőszentiván-Csátalja SE.

3. forduló

Szeptember 6., szombat, 16.30: Érsekcsanádi KSKE-Mélykúti SE II., Bácsborsódi SK-Felsőszentiván, Csátalja SE-Hercegszántói FC, Kelebia SE-Sükösd SC, Kisszállási SC-Tompai SE. 

Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Garai KSE-Kenderes SE Bátmonostor, Bajaszentistváni SK-Bácsbokodi SK, Madarasi SE-Tataháza SE.

4. forduló

Szeptember 13., szombat, 16.30: Kisszállási SC-Madarasi SE, Sükösd SC-Csátalja SE, Felsőszentiván-Bajaszentistváni SK, Bácsbokodi SK-Garai KSE, Kenderes SE Bátmonostor-Érsekcsanádi KSKE, Mélykúti SE II.-Tataháza SE.

Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Tompai SE-Kelebia SE, Hercegszántói FC-Bácsborsódi SK.

5. forduló

Szeptember 20., szombat, 16.00: Érsekcsanádi KSKE-Bácsbokodi SK, Bácsborsódi SK-Sükösd SC, Csátalja SE-Tompai SE, Kelebia SE-Kisszállási SC, Tataháza SE-Kenderes SE Bátmonostor, Madarasi SE-Mélykúti SE II.. 

Szeptmber 21., vasárnap, 16.00: Garai KSE-Felsőszentiván, Bajaszentistváni SK-Hercegszántói FC.

6. forduló

Szeptember 27., szombat, 16.00: Kelebia SE-Madarasi SE, Kisszállási SC-Csátalja SE, Sükösd SC-Bajaszentistváni SK, Felsőszentiván-Érsekcsanádi KSKE, Bácsbokodi SK-Tataháza SE, Kenderes SE Bátmonostor-Mélykúti SE II.. 

Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Tompai SE-Bácsborsódi SK, Hercegszántói FC-Garai KSE. 

7. forduló

Október 4., szombat, 15.00: Érsekcsanádi KSKE-Hercegszántói FC, Bácsborsódi SK-Kisszállási SC, Csátalja SE-Kelebia SE, Mélykúti SE II.-Bácsbokodi SK, Tataháza SE-Felsőszentiván, Madarasi SE-Kenderes SE Bátmonostor.

Október 5., vasárnap, 15.00: Garai KSE-Sükösd SC, Bajaszentistváni SK-Tompai SE.

8. forduló

Október 11., szombat, 15.00: Csátalja SE-Madarasi SE, Kelebia SE-Bácsborsódi SK, Kisszállási SC-Bajaszentistváni SK, Sükösd SC-Érsekcsanádi KSKE, Felsőszentiván-Mélykúti SE II., Bácsbokodi SK-Kenderes SE Bátmonostor. 

Október 12., vasárnap, 15.00: Tompai SE-Garai KSE, Hercegszántói FC-Tataháza SE.

9. forduló

Október 19., vasárnap, 14.30: Érsekcsanádi KSKE-Tompai SE, Garai KSE-Kisszállási SC, Bajaszentistváni SK-Kelebia SE, Bácsborsódi SK-Csátalja SE, Kenderes SE Bátmonostor-Felsőszentiván, Mélykúti SE II.-Hercegszántói FC, Tataháza SE-Sükösd SC, Madarasi SE-Bácsbokodi SK. 

10. forduló

Október 25., szombat, 14.30: Bácsborsódi SK-Madarasi SE, Csátalja SE-Bajaszentistváni SK, Kelebia SE-Garai KSE, Kisszállási SC-Érsekcsanádi KSKE, Sükösd SC-Mélykúti SE II., Felsőszentiván-Bácsbokodi SK.

Október 26., vasárnap, 13.30: Tompai SE-Tataháza SE, Hercegszántói FC-Kenderes SE Bátmonostor.

11. forduló

November 1., szombat, 13.30: Érsekcsanádi KSKE-Kelebia SE, Bácsbokodi SK-Hercegszántói FC, Kenderes SE Bátmonostor-Sükösd SC, Mélykúti SE II.-Tompai SE, Tataháza SE-Kisszállási SC, Madarasi SE-Felsőszentiván.

November 2., vasárnap, 13.30: Garai KSE-Csátalja SE, Bajaszentistváni SK-Bácsborsódi SK.

12. forduló

November 8., szombat, 13.30: Bácsborsódi SK-Garai KSE, Csátalja SE-Érsekcsanádi KSKE, Kelebia SE-Tataháza SE, Kisszállási SC-Mélykúti SE II., Sükösd SC-Bácsbokodi SK.

November 9., vasárnap, 13.30: Bajaszentistváni SK-Madarasi SE, Tompai SE-Kenderes SE Bátmonostor, Hercegszántói FC-Felsőszentiván. 

13. forduló

November 15., szombat, 13.00: Érsekcsanádi KSKE-Bácsborsódi SK, Felsőszentiván-Sükösd SC, Bácsbokodi SK-Tompai SE, Kenderes SE Bátmonostor-Kisszállási SE, Mélykúti SE II.-Kelebia SE, Tataháza SE-Csátalja SE, Madarasi SE-Hercegszántói FC. 

November 16., vasárnap, 13.00: Garai KSE-Bajaszentistváni SK.

14. forduló

November 22., szombat, 13.00: Bácsborsódi SK-Tataháza SE, Csátalja SE-Mélykúti SE II., Kelebia SE-Kenderes SE Bátmonostor, Kisszállási SC-Bácsbokodi SK, Sükösd SC-Hercegszántói FC.

November 23., vasárnap, 13.00: Garai KSE-Madarasi SE, Bajaszentistváni SK-Érsekcsanádi KSKE, Tompai SE-Felsőszentiván.

15. forduló

November 29., szombat, 13.00: Érsekcsanádi KSKE-Garai KSE, Felsőszentiván-Kisszállási SC, Bácsbokodi SK-Kelebia SE, Kenderes SE Bátmonostor-Csátalja SE, Mélykúti SE II.-Bácsborsódi SK, Tataháza SE-Bajaszentistváni SK, Madarasi SE-Sükösd SC. 

November 30., vasárnap, 13.00: Hercegszántói FC-Tompai SE.

 

 

