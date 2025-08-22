1 órája
A vármegye három Déli csoportjának az őszi sorsolása
Cikkünkből elolvashatja, hogyan alakult a Déli csoport őszi sorsolása. Ezen a hétvégén, szombaton megkezdődik a 2025/26-os vármegyei harmadosztályú bajnokság.
Szombaton megkezdődik a 2025/26-os bajnokság a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában. A tizenhat csapatos ligában az utolsó fordulót a november 29-30-i hétvégén rendezik meg. Összeállításunkban a teljes őszi sorsolást megtalálják.
Vármegyei harmadosztályú bajnokság, a Déli csoport őszi sorsolása
1. forduló
Augusztus 23., szombat, 17.30: Érsekcsanádi KSKE-Madarasi SE, Bácsborsódi SK-Kenderes SE Bátmonostor, Csátalja SE-Bácsbokodi SK, Kelebia SE-Felsőszentiván, Kisszállási SC-Hercegszántói FC.
Augusztus 24., vasárnap, 17.30: Garai KSE-Tataháza SE, Bajaszentistváni SK-Mélykúti SE II., Tompai SE-Sükösd SC.
2. forduló
Augusztus 30., szombat, 17.30: Sükösd SC-Kisszállási SC, Bácsbokodi SK-Bácsborsódi SK, Kenderes SE Bátmonostor-Bajaszentistváni SK, Mélykúti SE II.-Garai KSE, Tataháza SE-Érsekcsanádi KSKE, Madarasi SE-Tompai SE.
Augusztus 31., vasárnap, 17.30: Hercegszántói FC-Kelebia SE, Felsőszentiván-Csátalja SE.
3. forduló
Szeptember 6., szombat, 16.30: Érsekcsanádi KSKE-Mélykúti SE II., Bácsborsódi SK-Felsőszentiván, Csátalja SE-Hercegszántói FC, Kelebia SE-Sükösd SC, Kisszállási SC-Tompai SE.
Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Garai KSE-Kenderes SE Bátmonostor, Bajaszentistváni SK-Bácsbokodi SK, Madarasi SE-Tataháza SE.
4. forduló
Szeptember 13., szombat, 16.30: Kisszállási SC-Madarasi SE, Sükösd SC-Csátalja SE, Felsőszentiván-Bajaszentistváni SK, Bácsbokodi SK-Garai KSE, Kenderes SE Bátmonostor-Érsekcsanádi KSKE, Mélykúti SE II.-Tataháza SE.
Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Tompai SE-Kelebia SE, Hercegszántói FC-Bácsborsódi SK.
5. forduló
Szeptember 20., szombat, 16.00: Érsekcsanádi KSKE-Bácsbokodi SK, Bácsborsódi SK-Sükösd SC, Csátalja SE-Tompai SE, Kelebia SE-Kisszállási SC, Tataháza SE-Kenderes SE Bátmonostor, Madarasi SE-Mélykúti SE II..
Szeptmber 21., vasárnap, 16.00: Garai KSE-Felsőszentiván, Bajaszentistváni SK-Hercegszántói FC.
6. forduló
Szeptember 27., szombat, 16.00: Kelebia SE-Madarasi SE, Kisszállási SC-Csátalja SE, Sükösd SC-Bajaszentistváni SK, Felsőszentiván-Érsekcsanádi KSKE, Bácsbokodi SK-Tataháza SE, Kenderes SE Bátmonostor-Mélykúti SE II..
Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Tompai SE-Bácsborsódi SK, Hercegszántói FC-Garai KSE.
7. forduló
Október 4., szombat, 15.00: Érsekcsanádi KSKE-Hercegszántói FC, Bácsborsódi SK-Kisszállási SC, Csátalja SE-Kelebia SE, Mélykúti SE II.-Bácsbokodi SK, Tataháza SE-Felsőszentiván, Madarasi SE-Kenderes SE Bátmonostor.
Október 5., vasárnap, 15.00: Garai KSE-Sükösd SC, Bajaszentistváni SK-Tompai SE.
8. forduló
Október 11., szombat, 15.00: Csátalja SE-Madarasi SE, Kelebia SE-Bácsborsódi SK, Kisszállási SC-Bajaszentistváni SK, Sükösd SC-Érsekcsanádi KSKE, Felsőszentiván-Mélykúti SE II., Bácsbokodi SK-Kenderes SE Bátmonostor.
Október 12., vasárnap, 15.00: Tompai SE-Garai KSE, Hercegszántói FC-Tataháza SE.
9. forduló
Október 19., vasárnap, 14.30: Érsekcsanádi KSKE-Tompai SE, Garai KSE-Kisszállási SC, Bajaszentistváni SK-Kelebia SE, Bácsborsódi SK-Csátalja SE, Kenderes SE Bátmonostor-Felsőszentiván, Mélykúti SE II.-Hercegszántói FC, Tataháza SE-Sükösd SC, Madarasi SE-Bácsbokodi SK.
10. forduló
Október 25., szombat, 14.30: Bácsborsódi SK-Madarasi SE, Csátalja SE-Bajaszentistváni SK, Kelebia SE-Garai KSE, Kisszállási SC-Érsekcsanádi KSKE, Sükösd SC-Mélykúti SE II., Felsőszentiván-Bácsbokodi SK.
Október 26., vasárnap, 13.30: Tompai SE-Tataháza SE, Hercegszántói FC-Kenderes SE Bátmonostor.
11. forduló
November 1., szombat, 13.30: Érsekcsanádi KSKE-Kelebia SE, Bácsbokodi SK-Hercegszántói FC, Kenderes SE Bátmonostor-Sükösd SC, Mélykúti SE II.-Tompai SE, Tataháza SE-Kisszállási SC, Madarasi SE-Felsőszentiván.
November 2., vasárnap, 13.30: Garai KSE-Csátalja SE, Bajaszentistváni SK-Bácsborsódi SK.
12. forduló
November 8., szombat, 13.30: Bácsborsódi SK-Garai KSE, Csátalja SE-Érsekcsanádi KSKE, Kelebia SE-Tataháza SE, Kisszállási SC-Mélykúti SE II., Sükösd SC-Bácsbokodi SK.
November 9., vasárnap, 13.30: Bajaszentistváni SK-Madarasi SE, Tompai SE-Kenderes SE Bátmonostor, Hercegszántói FC-Felsőszentiván.
13. forduló
November 15., szombat, 13.00: Érsekcsanádi KSKE-Bácsborsódi SK, Felsőszentiván-Sükösd SC, Bácsbokodi SK-Tompai SE, Kenderes SE Bátmonostor-Kisszállási SE, Mélykúti SE II.-Kelebia SE, Tataháza SE-Csátalja SE, Madarasi SE-Hercegszántói FC.
November 16., vasárnap, 13.00: Garai KSE-Bajaszentistváni SK.
14. forduló
November 22., szombat, 13.00: Bácsborsódi SK-Tataháza SE, Csátalja SE-Mélykúti SE II., Kelebia SE-Kenderes SE Bátmonostor, Kisszállási SC-Bácsbokodi SK, Sükösd SC-Hercegszántói FC.
November 23., vasárnap, 13.00: Garai KSE-Madarasi SE, Bajaszentistváni SK-Érsekcsanádi KSKE, Tompai SE-Felsőszentiván.
15. forduló
November 29., szombat, 13.00: Érsekcsanádi KSKE-Garai KSE, Felsőszentiván-Kisszállási SC, Bácsbokodi SK-Kelebia SE, Kenderes SE Bátmonostor-Csátalja SE, Mélykúti SE II.-Bácsborsódi SK, Tataháza SE-Bajaszentistváni SK, Madarasi SE-Sükösd SC.
November 30., vasárnap, 13.00: Hercegszántói FC-Tompai SE.