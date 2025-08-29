A vármegyei első osztályban szombaton és vasárnap egyaránt négy-négy mérkőzést vívnak meg. Mutatjuk a vármegyei foci hétvégi programját.

Tóth Dominik (kék mezben), a Csólyospálos játékosa a Kecskeméti LC elleni nyitómérkőzésen a vármegyei fociban

Fotó: Tóth Zsolt

Bár a vármegye kettő és a vármegye három Nyugati csoportja csak a jövő héten rajtol, egy-egy előrehozott mérkőzéssel ezekben a csoportokban is megkezdődnek a küzdelmek. A vármegye kettőben a Dunagyöngye SK-BSE Vaskút mérkőzést vívják meg ezen a hétvégén, a vármegye három Nyugati csoportjában pedig a Szentmárton-Dunaegyháza találkozót hozták előbbre.

Két vármegyei kupa mérkőzésre is sor kerül, még az első fordulóban halasztották el a Jászszentlászló-Kunfehértó és a Császártöltés-Dunaszentbenedek összecsapásokat.

A vármegyei foci hétvégi programja:

SZOMBAT, 17.30

Vármegye I: Harta SE-Csólyospálos, Kecskeméti LC-Bácsalmási PVSE, Kiskunfélegyháza-Jánoshalmi SE, Kunbajai SE-Kiskőrösi LC.

Vármegye II.: Dunagyöngye SK-BSE Vaskút

Vármegye III., Déli csoport: Sükösd SC-Kisszállási SC, Bácsbokodi SK-Bácsborsódi SK (15.00), Kenderes SE Bátmonostor-Bajaszentistváni SK, BEKO FC Dávod-Garai KSE, Tataháza SE-Érsekcsanádi KSKE, Madarasi SE-Tompai SE.

Vármegye III., Északi csoport: Ballószögi FK-Vasutas SK, Fülöpjakab SE-TMSE Tiszaug, Helvéciai SE-Szabadszállás VSE, Izsáki Építő SE-Katonatelepi SE, Pálmonostora SE-Jakabszállás KSE.

Vármegye III. Nyugati csoport: Szentmárton KSE-Dunegyháza (17.00).

Vármegyei kupa: Jászszentlászló-Kunfehértó

VASÁRNAP, 15.00

Vármegyei kupa: Császártöltés-Dunaszentbenedek

Vasárnap, 17.30:

Vármegye I.: Anda Kalocsa FC-Lajosmizsei VLC, Kecel FC-Tiszakécskei LC II., Bajai LC-Kecskeméti TE II., Soltvadkerti TE Soltút-SC Hírös-Ép Egyesület.

Vármegye III., Déli csoport: Hercegszántói FC-Kelebia SE, Felsőszentiván-Csátalja SE.

Vármegye III., Északi csoport: Kerekegyházi SE II.-Tiszaalpári SE, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Ladánybenei LC.