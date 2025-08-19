augusztus 19., kedd

Labdarúgás

2 órája

A vármegyei első osztályú bajnokság sorsolása

Cikkünkből elolvashatja, hogyan alakult az őszi sorsolás. Ezen a hétvégén, pénteken egy mérkőzéssel megkezdődik a 2025/26-os vármegyei első osztályú bajnokság.

Vincze Miklós

A vármegyei első osztályú bajnokságban akárcsak a tavalyi ében, a 2025/26-os idényben is tizenhat csapat szerepel, a csoport összetétele azonban változott. Két új szereplő fog bemutatkozni ezen a hétvégén, a vármegye kettőben bajnokságot nyerő Csólyospálos és az NB III.-ból kieső Kecskeméti TE II. A tavalyi mezőny két tagja alsóbb osztályban folytatja. Az Akasztó FC kiesett, így a vármegye kettőben szerepel, a Solti FC pedig visszalépett a vármegye háromba. A bajnokság ezen a hétvégén rajtol el, már pénteken, a Lajosmizsei VLC-Kecel FC találkozóval. Szombaton öt mérkőzést rendeznek – ezen a napon mutatkozik be a két új résztvevő, a KTE II. a Kunbaját, a Csólyospálos a Kecskeméti LC gárdáját fogadja, vasárnap pedig kettőt. 

A vármegyei első osztályú bajokság címvédője, Tiszakécskei LC II öröme
A vármegyei első osztályú bajokság címvédője,  Tiszakécskei LC II
Fotó: Szentirmay Tamás / Archív-felvétel

A vármegyei első osztályú bajnokság őszi idényének a sorsolása: 

1. forduló

Augusztus 22., péntek, 17.30: Lajosmizsei VLC-Kecel FC.

Augusztus 23., szombat, 17.30: Kecskeméti TE II.-Kunbajai SE, Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza, Bácsalmási PVSE-Anda Kalocsa FC, Csólyospálos-Kecskeméti LC, SC Hírös-Ép Egyesület-Harta SE. 

Augusztus 24., vasárnap, 17.30: Kiskőrösi LC-Soltvadkerti TE Soltút, Jánoshalmi SE-Bajai LC

2. forduló

Augusztus 30., szombat, 17.30: Harta SE-Csólyospálos, Kecskeméti LC-Bácsalmási PVSE, Kiskunfélegyháza-Jánoshalmi SE, Kunbajai SE-Kiskőrösi LC. 

Augusztus 31., vasárnap, 17.30: Anda Kalocsa FC-Lajosmizsei VLC, Kecel FC-Tiszakécskei LC II., Bajai LC-Kecskeméti TE II., Soltvadkerti TE Soltút-SC Hírös-Ép Egyesület.

3. forduló

Szeptember 6., szombat, 16.30: Kiskőrösi LC-Bajai LC, Tiszakécskei LC II.-Anda Kalocsa FC, Lajosmizsei VLC-Kecskeméti LC, Bácsalmási PVSE-Harta SE, Csólyospálos-SC Hírös-Ép Egyesület. 17.00: Kecskeméti TE II.-Kiskunfélegyháza.

Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Jánoshalmi SE-Kecel FC, Soltvadkerti TE Soltút-Kunbajai SE.

4. forduló

Szeptember 13., szombat, 16.30: Csólyospálos-Soltvadkerti TE Soltút, SC Hírös-Ép Egyesület-Bácsalmási PVSE, Harta SE-Lajosmizsei VLC, Kecskeméti LC-Tiszakécskei LC II., Kiskunfélegyháza-Kiskőrösi LC.

Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Anda Kalocsa FC-Jánoshalmi SE, Kecel FC-Kecskeméti TE II., Bajai LC-Kunbajai SE.

5. forduló

Szeptember 20., szombat, 16.00: Tiszakécskei LC II.-Harta SE, Lajosmizsei VLC-SC Hírös-Ép Egyesület, Bácsalmási PVSE-Csólyospálos. 17.00: Kecskeméti TE II.-Anda Kalocsa FC.

Szeptember 21., vasárnap, 16.00: Kiskőrösi LC-Kecel FC, Jánoshalmi SE-Kecskeméti LC, Kunbajai SE-Kiskunfélegyháza, Soltvadkerti TE Soltút-Bajai LC.

6. forduló

Szeptember 27., szombat, 16.00: Bácsalmási PVSE-Soltvadkerti TE Soltút, Csólyospálos-Lajosmizsei VLC, SC Hírös-Ép Egyesület-Tiszakécskei LC II., Harta SE-Jánoshalmi SE, Kecskeméti LC-Kecskeméti TE II., Kiskunfélegyháza-Bajai LC.

Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Anda Kalocsa FC-Kiskőrösi LC, Kecel FC-Kunbajai SE.

7. forduló

Október 4., szombat, 15.00: Tiszakécskei LC II.-Csólyospálos, Lajosmizsei VLC-Bácsalmási PVSE, Kunbajai SE-Anda Kalocsa FC. 17.00: Kecskeméti TE II.-Harta SE.

Október 5., vasárnap, 15.00: Kiskőrösi LC-Kecskeméti LC, Jánoshalmi SE-SC Hírös-Ép Egyesület, Bajai LC-Kecel FC, Soltvadkerti TE Soltút-Kiskunfélegyháza.

8. forduló

Október 11., szombat, 15.00: Lajosmizsei VLC-Soltvadkerti TE Soltút, Bácsalmási PVSE-Tiszakécskei LC II., Csólyospálos-Jánoshalmi SE, SC Hírös-Ép Egyesület-Kecskeméti TE II., Harta SE-Kiskőrösi LC, Kecskeméti LC-Kunbajai SE.

Október 12., vasárnap, 15.00: Anda Kalocsa FC-Bajai LC, Kecel FC-Kiskunfélegyháza.

9. forduló

Október 19., vasárnap, 14.30: Kiskőrösi LC-SC Hírös-Ép Egyesület, Jánoshalmi SE-Bácsalmási PVSE, Tiszakécskei LC II.-Lajosmizsei VLC, Kiskunfélegyháza-Anda Kalocsa FC, Bajai LC-Kecskeméti LC, Kunbajai SE-Harta SE, Soltvadkerti TE Soltút-Kecel FC. 17.00: Kecskeméti TE II.-Csólyospálos. 

10. forduló

Október 25., szombat, 14.30: Tiszakécskei LC II.-Soltvadkerti TE Soltút, Lajosmizsei VLC-Jánoshalmi SE, Bácsalmási PVSE-Kecskeméti TE II., SC Hírös-Ép Egyesület-Kunbajai SE, Harta SE-Bajai LC, Kecskeméti LC-Kiskunfélegyháza. 

Október 26., vasárnap, 13.30: Csólyospálos-Kiskőrösi LC, Anda Kalocsa FC-Kecel FC.

11. forduló

November 1., szombat, 13.30: Kiskunfélegyháza-Harta SE, Kunbajai SE-Csólyospálos. 17.00: Kecskeméti TE II.-Lajosmizsei VLC. 

November 2., vasárnap, 13.30: Kiskőrösi LC-Bácsalmási PVSE, Jánoshalmi SE-Tiszakécskei LC II., Kecel FC-Kecskeméti LC, Bajai LC-SC Hírös-Ép Egyesület, Soltvadkerti TE Soltút-Anda Kalocsa FC. 

12. forduló

November 8., szombat, 13.30: Tiszakécskei LC II.-Kecskeméti TE II., Lajosmizsei VLC-Kiskőrösi LC, Bácsalmási PVSE-Kunbajai SE, Csólyospálos-Bajai LC, SC Hírös-Ép Egyesület-Kiskunfélegyháza, Harta SE-Kecel FC, Kecskeméti LC-Anda Kalocsa FC.

November 9., vasárnap, 13.30: Jánoshalmi SE-Soltvadkerti TE Soltút.

13. forduló

November 15., szombat, 13.00: Kiskunfélegyháza-Csólyospálos, Kunbajai SE-Lajosmizsei VLC. 17.00: Kecskeméti TE II.-Jánoshalmi SE.

November 16., vasárnap, 13.00: Kiskőrösi LC-Tiszakécskei LC II., Anda Kalocsa FC-Harta SE, Kecel FC-SC Hírös-Ép Egyesület, Bajai LC-Bácsalmási PVSE, Soltvadkerti TE Soltút-Kecskeméti LC. 

14. forduló

November 22., szombat, 13.00: Tiszakécskei LC II.-Kunbajai SE, Lajosmizsei VLC-Bajai LC, Bácsalmási PVSE-Kiskunfélegyháza, Csólyospálos-Kecel FC, SC Hírös-Ép Egyesület-Anda Kalocsa FC, Harta SE-Kecskeméti LC. 17.00: Kecskeméti TE II.-Soltvadkerti TE Soltút.

November 23., vasárnap, 13.00: Jánoshalmi SE-Kiskőrösi LC.

15. forduló

November 29., szombat, 13.00: Kecskeméti LC-SC Hírös-Ép Egyesület, Kiskunfélegyháza-Lajosmizsei VLC, Kunbajai SE-Jánoshalmi SE.

November 30., vasárnap, 13.00: Kiskőrösi LC-Kecskeméti TE II., Anda Kalocsa FC-Csólyospálospálos, Kecel FC-Bácsalmási PVSE, Bajai LC-Tiszakécskei LC II., Soltvadkerti TE Soltút-Harta SE. 

 

 

