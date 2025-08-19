A vármegyei első osztályú bajnokság sorsolása

A vármegyei első osztályú bajnokságban akárcsak a tavalyi ében, a 2025/26-os idényben is tizenhat csapat szerepel, a csoport összetétele azonban változott. Két új szereplő fog bemutatkozni ezen a hétvégén, a vármegye kettőben bajnokságot nyerő Csólyospálos és az NB III.-ból kieső Kecskeméti TE II. A tavalyi mezőny két tagja alsóbb osztályban folytatja. Az Akasztó FC kiesett, így a vármegye kettőben szerepel, a Solti FC pedig visszalépett a vármegye háromba. A bajnokság ezen a hétvégén rajtol el, már pénteken, a Lajosmizsei VLC-Kecel FC találkozóval. Szombaton öt mérkőzést rendeznek – ezen a napon mutatkozik be a két új résztvevő, a KTE II. a Kunbaját, a Csólyospálos a Kecskeméti LC gárdáját fogadja, vasárnap pedig kettőt.

A vármegyei első osztályú bajokság címvédője, Tiszakécskei LC II

Fotó: Szentirmay Tamás / Archív-felvétel

A vármegyei első osztályú bajnokság őszi idényének a sorsolása:

1. forduló

Augusztus 22., péntek, 17.30: Lajosmizsei VLC-Kecel FC.

Augusztus 23., szombat, 17.30: Kecskeméti TE II.-Kunbajai SE, Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza, Bácsalmási PVSE-Anda Kalocsa FC, Csólyospálos-Kecskeméti LC, SC Hírös-Ép Egyesület-Harta SE.

Augusztus 24., vasárnap, 17.30: Kiskőrösi LC-Soltvadkerti TE Soltút, Jánoshalmi SE-Bajai LC

2. forduló

Augusztus 30., szombat, 17.30: Harta SE-Csólyospálos, Kecskeméti LC-Bácsalmási PVSE, Kiskunfélegyháza-Jánoshalmi SE, Kunbajai SE-Kiskőrösi LC.

Augusztus 31., vasárnap, 17.30: Anda Kalocsa FC-Lajosmizsei VLC, Kecel FC-Tiszakécskei LC II., Bajai LC-Kecskeméti TE II., Soltvadkerti TE Soltút-SC Hírös-Ép Egyesület.

3. forduló

Szeptember 6., szombat, 16.30: Kiskőrösi LC-Bajai LC, Tiszakécskei LC II.-Anda Kalocsa FC, Lajosmizsei VLC-Kecskeméti LC, Bácsalmási PVSE-Harta SE, Csólyospálos-SC Hírös-Ép Egyesület. 17.00: Kecskeméti TE II.-Kiskunfélegyháza.

Szeptember 7, vasárnap, 16.30: Jánoshalmi SE-Kecel FC, Soltvadkerti TE Soltút-Kunbajai SE.

4. forduló

Szeptember 13., szombat, 16.30: Csólyospálos-Soltvadkerti TE Soltút, SC Hírös-Ép Egyesület-Bácsalmási PVSE, Harta SE-Lajosmizsei VLC, Kecskeméti LC-Tiszakécskei LC II., Kiskunfélegyháza-Kiskőrösi LC.

Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Anda Kalocsa FC-Jánoshalmi SE, Kecel FC-Kecskeméti TE II., Bajai LC-Kunbajai SE.