augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

15 perce

Elrajtol északon a vármegye három, tarolt a Loki és az Alpár

Címkék#vármegye III.#labdarúgás#mérkőzés

Elkezdődtek a hétvégén a labdarúgó-mérkőzések. Elrajtolt a bajnokság a vármegye három Északi csoportjában. Az első fordulóban az összes mérkőzést már szombaton lejátszották. Fölényes győzelmet aratott a Tiszaalpár és a Vasutas SK. Sikerrel mutatkozott be újra a Tiszaug.

Vincze Miklós

A hétvégi vármegye három meccsen nagyarányú győzelmet aratott a nyitányon a Tiszaalpár a Helvécia, a Vasutas SK pedig a Fülöpjakab vendégeként. Mind a két gárda 9-1-es győzelemmel tartotta otthon a három pontot.

a vármegye háromban a Pálmonostora csapata
A Pálmonostora biztos győzelemmel rajtolt a vármegye háromban
Fotó: Vincze Miklós

További mérkőzések a vármegye háromban

Tiszaalpáron Barta Dávid mindjárt egy klasszikus mesterhármassal nyitott, a gólszerzők közé feliratkozott még Dorsch György kétszer, Fehér Emil, Nemes István, Forgó Nándor és Hekkel Benjámin pedig egyszer, a vendégek találatát Csorba Sándor szerezte.

A Vasutas meccsén Bárdos Bence két, László Zsolt és Czimer Gábor egy-egy találatával húzott el 4-0-ra a Loki. A második félidő Borsos Györgyé volt, a hazai játékos öt alkalommal talált be a Fülöpke kapujába. A vendégek becsületgólját Polyák Sándor szerezte.

Döntetlen lett a Fülöpszállás-SC Hírös-Ép II. mérkőzés. Idegenben két csapat tudott győzni, az Izsák és a Pálmonostora. Az Izsák Szabadszállásról vitte el egy 3-1-es győzelemmel mind a három pontot, a Pálmonostora pedig Katonatelepen győzött 4-1-re. Jól kezdett a megújult Tiszaug. Bár a Kerek második csapata Tamásy Roland öngóljával megszerezte a vezetést a 13. percben, Varga Dániel azonnal egyenlített, majd a második játékrész hajrájában Mészáros Viktor és Varga Dániel góljával megszerezte a győzelmet Sáfár Sándor csapata. Rangadónak számít a Ladánybene-Ballószög párosítás, ezt a hazai gárda hozta 3-1 arányban. Faragó Bence két, és Tóth Zalán egy találatával a 23. percre letudta a Ladánybene a gólszerzést, és ez bele is fért, a vendégek ugyanis csak egyszer tudtak túljárni Faragó Ádám eszén, az ex-ladánybenei Spiegelberger Tamás találta meg az utat a számára ismerős kapuba az 55. percben.

Északi csoport: Fülöpszállási SE-SC Hírös-Ép Egyesület II. 1-1, Katonatelepi SE-Pálmonostora SE 1-4, Szabadszállás VSE-Izsáki Építő SE 1-3, Tiszaalpári SE-Helvéciai SE 9-1, TMSE Tiszaug-Kerekegyházi SE II. 3-1, Vasutas SK-Fülöpjakab SE 9-1, Ladánybenei LC-Ballószögi FK 3-1. 



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu