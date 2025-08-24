Elrajtol északon a vármegye három, tarolt a Loki és az Alpár

A hétvégi vármegye három meccsen nagyarányú győzelmet aratott a nyitányon a Tiszaalpár a Helvécia, a Vasutas SK pedig a Fülöpjakab vendégeként. Mind a két gárda 9-1-es győzelemmel tartotta otthon a három pontot.

A Pálmonostora biztos győzelemmel rajtolt a vármegye háromban

Fotó: Vincze Miklós

További mérkőzések a vármegye háromban

Tiszaalpáron Barta Dávid mindjárt egy klasszikus mesterhármassal nyitott, a gólszerzők közé feliratkozott még Dorsch György kétszer, Fehér Emil, Nemes István, Forgó Nándor és Hekkel Benjámin pedig egyszer, a vendégek találatát Csorba Sándor szerezte.

A Vasutas meccsén Bárdos Bence két, László Zsolt és Czimer Gábor egy-egy találatával húzott el 4-0-ra a Loki. A második félidő Borsos Györgyé volt, a hazai játékos öt alkalommal talált be a Fülöpke kapujába. A vendégek becsületgólját Polyák Sándor szerezte.

Döntetlen lett a Fülöpszállás-SC Hírös-Ép II. mérkőzés. Idegenben két csapat tudott győzni, az Izsák és a Pálmonostora. Az Izsák Szabadszállásról vitte el egy 3-1-es győzelemmel mind a három pontot, a Pálmonostora pedig Katonatelepen győzött 4-1-re. Jól kezdett a megújult Tiszaug. Bár a Kerek második csapata Tamásy Roland öngóljával megszerezte a vezetést a 13. percben, Varga Dániel azonnal egyenlített, majd a második játékrész hajrájában Mészáros Viktor és Varga Dániel góljával megszerezte a győzelmet Sáfár Sándor csapata. Rangadónak számít a Ladánybene-Ballószög párosítás, ezt a hazai gárda hozta 3-1 arányban. Faragó Bence két, és Tóth Zalán egy találatával a 23. percre letudta a Ladánybene a gólszerzést, és ez bele is fért, a vendégek ugyanis csak egyszer tudtak túljárni Faragó Ádám eszén, az ex-ladánybenei Spiegelberger Tamás találta meg az utat a számára ismerős kapuba az 55. percben.

Északi csoport: Fülöpszállási SE-SC Hírös-Ép Egyesület II. 1-1, Katonatelepi SE-Pálmonostora SE 1-4, Szabadszállás VSE-Izsáki Építő SE 1-3, Tiszaalpári SE-Helvéciai SE 9-1, TMSE Tiszaug-Kerekegyházi SE II. 3-1, Vasutas SK-Fülöpjakab SE 9-1, Ladánybenei LC-Ballószögi FK 3-1.