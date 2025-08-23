2025.08.23. 20:42
Győzelemmel debütált a Csólyospálos
Öt mérkőzést játszottak le szombaton a vármegyei első osztályú bajnokságban. Idegenbe utazni nem volt jó ómen a nyitófordulóban, a Kalocsa az egyetlen csapat, amely győzni, illetve egyáltalán pontot szerezni tudott idegenben. Győzelemmel debütált a vármegye egyben az újonc Csólyospálos.
A Kecskeméti TE II. a tavalyi dobogós Kunbaját győzte le 2-1 arányban. Tóth Félix és Goretich Gergő góljaira csak a 85. percben érkezett válasz Milic Nenad révén. Mutatjuk a vármegye egyben született eredményeket.
A vármegyei első osztályú bajnokságon mindössze egy gól született a Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza mérkőzésen, azt a hazai Klemenc Márk szerezte a 32. percben, így az a találat három pontot ért. Akárcsak a Hartát fogadó SC Hírös-Ép számára Parázs Benedeknek a 69. percben szerzett gólja.
Vezetést szerzett az első játékrész hajrájában a Kecskeméti LC – Ludvigh Zalán jegyezte a kecskeméti gólt –, a második játékrészben azonban Szabó Bence és Harkai Tibor révén fordítani tudott a Csólyospálos, amely így megnyerte fennállása első vármegyei első osztályú mérkőzését. Csak a Kalocsának volt érdemes ezen a hétvégén benzinbe befektetni, nekik viszont bőven megérte. Sárközi János és Markó Renátó góljaival az első játékrész végén kétgólos előnyre tett szert a Kalocsa Bácsalmáson. Sümegi Balázs a 49. percben növelte az előnyt, Mezei Adrán a 77. percben még szépített, de a hajrában Farkas Zalán visszaállította a háromgólos különbséget.
Eredmények a vármegye egyben:
Lajosmizse-Kecel 1-0 (pénteken játszották),
Kecskeméti TE II.-Kunbaja 2-1,
Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza 1-0,
Bácsalmás-Kalocsa 1-4,
Csólyospálos-Kecskeméti LC 2-1,
SC Hírös-Ép Egyesület-Harta 1-0.
Vasárnap rendezik a Kiskőrös-Soltvadkert és a Jánoshalma-Baja rangadókat.
