Labdarúgás

2 órája

Győzelemmel debütált a Csólyospálos

Címkék#bajnokság#vármegye I#labdarúgás

Öt mérkőzést játszottak le szombaton a vármegyei első osztályú bajnokságban. Idegenbe utazni nem volt jó ómen a nyitófordulóban, a Kalocsa az egyetlen csapat, amely győzni, illetve egyáltalán pontot szerezni tudott idegenben. Győzelemmel debütált a vármegye egyben az újonc Csólyospálos.

Vincze Miklós

A Kecskeméti TE II. a tavalyi dobogós Kunbaját győzte le 2-1 arányban. Tóth Félix és Goretich Gergő góljaira csak a 85. percben érkezett válasz Milic Nenad révén. Mutatjuk a vármegye egyben született eredményeket.

Győzelemmel debütált a vármegye egyben az újonc Csólyospálos
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A vármegyei első osztályú bajnokságon mindössze egy gól született a Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza mérkőzésen, azt a hazai Klemenc Márk szerezte a 32. percben, így az a találat három pontot ért. Akárcsak a Hartát fogadó SC Hírös-Ép számára Parázs Benedeknek a 69. percben szerzett gólja. 

Vezetést szerzett az első játékrész hajrájában a Kecskeméti LC – Ludvigh Talán jegyezte a kecskeméti gólt –, a második játékrészben azonban Szabó Bence és Harkai Tibor révén fordítani tudott a Csólyospálos, amely így megnyerte fennállása első vármegyei első osztályú mérkőzését. Csak a Kalocsának volt érdemes ezen a hétvégén benzinbe befektetni, nekik viszont bőven megérte. Sárközi János és Markó Renátó góljaival az első játékrész végén kétgólos előnyre tett szert a Kalocsa Bácsalmáson. Sümegi Balázs a 49. percben növelte az előnyt, Mezei Adrán a 77. percben még szépített, de a hajrában Farkas Zalán visszaállította a háromgólos különbséget.

Eredmények a vármegye egyben:

Lajosmizse-Kecel 1-0 (pénteken játszották), 

Kecskeméti TE II.-Kunbaja 2-1, 

Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza 1-0, 

Bácsalmás-Kalocsa 1-4, 

Csólyospálos-Kecskeméti LC 2-1, 

SC Hírös-Ép Egyesület-Harta 1-0. 

Vasárnap rendezik a Kiskőrös-Soltvadkert és a Jánoshalma-Baja rangadókat.

 

 

