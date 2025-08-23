Győzelemmel debütált a Csólyospálos

A Kecskeméti TE II. a tavalyi dobogós Kunbaját győzte le 2-1 arányban. Tóth Félix és Goretich Gergő góljaira csak a 85. percben érkezett válasz Milic Nenad révén. Mutatjuk a vármegye egyben született eredményeket.

Győzelemmel debütált a vármegye egyben az újonc Csólyospálos

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A vármegyei első osztályú bajnokságon mindössze egy gól született a Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza mérkőzésen, azt a hazai Klemenc Márk szerezte a 32. percben, így az a találat három pontot ért. Akárcsak a Hartát fogadó SC Hírös-Ép számára Parázs Benedeknek a 69. percben szerzett gólja.

Vezetést szerzett az első játékrész hajrájában a Kecskeméti LC – Ludvigh Talán jegyezte a kecskeméti gólt –, a második játékrészben azonban Szabó Bence és Harkai Tibor révén fordítani tudott a Csólyospálos, amely így megnyerte fennállása első vármegyei első osztályú mérkőzését. Csak a Kalocsának volt érdemes ezen a hétvégén benzinbe befektetni, nekik viszont bőven megérte. Sárközi János és Markó Renátó góljaival az első játékrész végén kétgólos előnyre tett szert a Kalocsa Bácsalmáson. Sümegi Balázs a 49. percben növelte az előnyt, Mezei Adrán a 77. percben még szépített, de a hajrában Farkas Zalán visszaállította a háromgólos különbséget.

Eredmények a vármegye egyben:

Lajosmizse-Kecel 1-0 (pénteken játszották),

Kecskeméti TE II.-Kunbaja 2-1,

Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza 1-0,

Bácsalmás-Kalocsa 1-4,

Csólyospálos-Kecskeméti LC 2-1,

SC Hírös-Ép Egyesület-Harta 1-0.

Vasárnap rendezik a Kiskőrös-Soltvadkert és a Jánoshalma-Baja rangadókat.