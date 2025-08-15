1 órája
Cserélt a KTE a Szegeddel, a kapitány hazatér, de megvan a helyettese
Változás történt a KTE keretében. Pénteken eldőlt, hogy Vágó Levente saját kérésére hazatér Szegedre, ellenértékeként Haris Attila érkezik a másik oldalról.
Vágó Levente igazi klublegenda, csapatkapitány, ennek megfelelően ebben az idényben is tervezett vele klubvezetés Kecskeméten. A játékos azonban személyes okokra hivatkozva kérte, hogy hazatérhessen szülővárosába, Szegedre, amit érdemeire való tekintettel elfogadtak. A Szegeddel végül egy játékoscserében állapodtak meg, Haris Attila érkezik, aki szintén védekező középpályás, így azonnal posztra érkezett egy komoly NB I-es és NB II-es rutinnal rendelkező labdarúgó.
Vágó Levente 2019-ben, még az NB III-ban lett a KTE játékosa, tagja volt mindhárom bajnoki osztályban az ezüstérmes gárdának. Összesen 182 tétmeccsen lépett pályára, 17 gólt szerzett, ő volt a keret legrégebben Kecskeméten futballozó tagja.
– Egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznom, amin rengeteget őrlődtem. Szegedi vagyok, a családom is odaköt mindmáig, így rájuk is tekintettel kell lennem. Inkább arra a sok sikerre tekintenék most vissza, amit közösen átéltünk. Az NB III-ban lettem még a KTE játékosa, akkor nem gondoltam, hogy olyan messzire is eljuthatunk, ahova végül sikerült, hogy az NB I-ben ezüstérmesek leszünk, illetve a nemzetközi porondon gólt lőhetek Rigában. Tényleg egy második otthonra leltem Kecskeméten, pályafutásom leghosszabb időszakát, hat évet töltöttem el itt. Sok értékes embert ismerhettem meg a klub kötelékében, a stábtagoknak, a klub összes munkatársának is külön köszönettel tartozom. Büszke vagyok, hogy csapatkapitány is lehettem. Sosem fogom elfelejteni mindazt a szeretetet, amit kaptam a szurkolóktól, egy életre a szívembe zártam őket is. Csak a legjobbakat kívánom nekik és a klubnak, a szívem egy része mindig a KTE-ért dobog ezután is – mondta Vágó Levente.
Vágó Levente utódját azonnal meg is találta a KTE
Vágó Levente távozásával Haris Attila érkezett egyúttal a Szeged-Csanád GA-tól. A 28 esztendős, szolnoki születésű játékos nagyon fiatalon az FTC kötelékébe került, ahol végül az NB I-ben is be tudott mutatkozni. Kölcsönben Soroksáron is futballozott, a Balmazújvárossal megjárta az élvonalt, majd Debrecenben töltött három esztendőt. Szegedre Paks és Soroksár érintésével került 2023 nyarán, ahol azóta alapember volt. Haris Attila az NB I-ben 91 meccsen 3 gólt és 6 gólpasszt ért el eddig, az NB II-ben 150 találkozón 3 gólja és 15 gólpassza van. Korábban gyakorlatilag minden korosztályban pályára lépett az U21-es válogatottig bezárólag nemzeti színekben, illetve az Európa Liga selejtezőjében is megmutathatta magát.
– Gyorsan történtek az események, nagyjából másfél nap alatt dőlt el, hogy Kecskemétre igazolok. Örülök, hogy itt lehetek. Úgy érzem, hogy szükségem volt erre, kellett egy kis környezetváltás, ami egy fontos lépés a karrieremben. Van már tapasztalatom a KTE-ről ebből a szezonból is, az első fordulóban egy ikszes meccset játszottunk, ami egy góllal ide is, oda is eldőlhetett volna, végül akkor a Szegeddel szerencsésebbek voltunk. Utána jártam természetesen azóta a keretnek is, sok lesz az új arc, de Belényesi Csabival például rövid ideig játszottunk már együtt Debrecenben. A célok megvannak, ennek megfelelően alakul a csapat is, így bízom benne, hogy jó szezonunk lesz. A személyes céljaim mindig egyeznek a csapatéval, a lényeg, hogy legyünk együtt sikeresek. Én inkább egy zongora cipelőnek tartom magam, ebben akarok nagyon jó lenni, illetve a csapat alá dolgozni – mondta Haris Attila.
