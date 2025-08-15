Cserélt a KTE a Szegeddel, a kapitány hazatér, de megvan a helyettese

Vágó Levente igazi klublegenda, csapatkapitány, ennek megfelelően ebben az idényben is tervezett vele klubvezetés Kecskeméten. A játékos azonban személyes okokra hivatkozva kérte, hogy hazatérhessen szülővárosába, Szegedre, amit érdemeire való tekintettel elfogadtak. A Szegeddel végül egy játékoscserében állapodtak meg, Haris Attila érkezik, aki szintén védekező középpályás, így azonnal posztra érkezett egy komoly NB I-es és NB II-es rutinnal rendelkező labdarúgó.

Vágó Levente helyett Haris Attila érkezik

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Vágó Levente 2019-ben, még az NB III-ban lett a KTE játékosa, tagja volt mindhárom bajnoki osztályban az ezüstérmes gárdának. Összesen 182 tétmeccsen lépett pályára, 17 gólt szerzett, ő volt a keret legrégebben Kecskeméten futballozó tagja.

– Egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznom, amin rengeteget őrlődtem. Szegedi vagyok, a családom is odaköt mindmáig, így rájuk is tekintettel kell lennem. Inkább arra a sok sikerre tekintenék most vissza, amit közösen átéltünk. Az NB III-ban lettem még a KTE játékosa, akkor nem gondoltam, hogy olyan messzire is eljuthatunk, ahova végül sikerült, hogy az NB I-ben ezüstérmesek leszünk, illetve a nemzetközi porondon gólt lőhetek Rigában. Tényleg egy második otthonra leltem Kecskeméten, pályafutásom leghosszabb időszakát, hat évet töltöttem el itt. Sok értékes embert ismerhettem meg a klub kötelékében, a stábtagoknak, a klub összes munkatársának is külön köszönettel tartozom. Büszke vagyok, hogy csapatkapitány is lehettem. Sosem fogom elfelejteni mindazt a szeretetet, amit kaptam a szurkolóktól, egy életre a szívembe zártam őket is. Csak a legjobbakat kívánom nekik és a klubnak, a szívem egy része mindig a KTE-ért dobog ezután is – mondta Vágó Levente.

Vágó Levente utódját azonnal meg is találta a KTE

Vágó Levente távozásával Haris Attila érkezett egyúttal a Szeged-Csanád GA-tól. A 28 esztendős, szolnoki születésű játékos nagyon fiatalon az FTC kötelékébe került, ahol végül az NB I-ben is be tudott mutatkozni. Kölcsönben Soroksáron is futballozott, a Balmazújvárossal megjárta az élvonalt, majd Debrecenben töltött három esztendőt. Szegedre Paks és Soroksár érintésével került 2023 nyarán, ahol azóta alapember volt. Haris Attila az NB I-ben 91 meccsen 3 gólt és 6 gólpasszt ért el eddig, az NB II-ben 150 találkozón 3 gólja és 15 gólpassza van. Korábban gyakorlatilag minden korosztályban pályára lépett az U21-es válogatottig bezárólag nemzeti színekben, illetve az Európa Liga selejtezőjében is megmutathatta magát.