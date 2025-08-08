Föltámadt, újra indul a Tiszaug

Karakteres, jó csapat volt az elmúlt években a Tiszaug, hajtós labdarúgókkal és a labdarúgókat megalkuvás nélkül, akár idegenben is űző-hajtó szurkolótáborral. Hiába volt azonban jó a csapat a pályán, hiába lepte meg és szurkolta le megannyi településen idegenben is a hazai drukkereket a tábor, egy ideje gyűltek már a viharfelhők az egyesület fölött, majd nem csak felhők gyülekeztek, hanem a hullámok is összecsaptak, így – miután a jelenlegi klub jogelődje ellen mindmáig eljárások vannak folyamatban – kénytelenek voltak Tiszaugon új egyesületet alakítani. Az idei bajnoki rajtot és az első kupafordulót már TMSE Tiszaug néven várják Ugon. (A TMSE rövidítés a Tisza Menti Sportegyesület rövidítése.)

Munkában a Tiszaug védelme egy 2023-as, ladánybenei csata alkalmával

Fotó: Gulyás Sándor / Archív-felvétel

Az elnökasszonyt, Pusztainé Szentesi Szilviát elsősorban arról faggattuk, hogy mennyire várta már a legendás szurkolótábor, hogy újra legyen csapat Tiszaugon.

– Nagyon várták, hiszen a számukra is óriási hiátus keletkezett azzal, hogy egy éven át nem volt csapat, és mi tagadás, az ő nyomásukra is igyekeztünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy minél előbb újra indulhasson a bajnokságban a Tiszaug – mondta az elnökasszony. – Ha rajtunk állt volna, kényszerszünet sem lett volna, viszont tavaly nyáron új egyesületet kényszerültünk alapítani, és hiába adtuk be a nevezésünket a 2024/25-ös idényre is, az új egyesület alapításával kapcsolatos jogi procedúrának megvan a maga természete, nem felgyorsítható, és egész egyszerűen saját hibákon kívül kifutottunk az időből. Így egy évig nem volt csapat Tiszaugon, de nagy örömmel beszélhetek most már jelenidőben arról, hogy újra van csapat és újra indul a bajnokságban.

Így épül fel a Tiszaug gárdája

A csapat edzője Sáfár Sándor lesz, a keretbe pedig máris igazoltak 19 játékost. A névsor még nem teljes, ugyanis van még egy-két labdarúgó, akinek az átigazolási papírja aláírásra vár, de hamarosan összeáll a legénység. Arra a kérdésre, hogy milyen arányban szerepelnek az új keretben ex-tiszaugiak, az elnökasszony elmondta, hogy a most ősszel rajtoló keretnek közel a fele olyan, aki a kényszerszünet előtt is a csapatban szerepelt, a másik fele pedig most fog bemutatkozni a Tiszaug mezében.