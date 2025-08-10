Nyerte a második edző meccsét a Tiszaug

Amint arról korábban beszámoltunk, az idén nyáron újraindult a labdarúgó csapat Tiszaugon. A klubvezetés Sáfár Sándort kérte föl edzőnek. A csapat az első felkészülési mérkőzését a Cibakháza vendégeként játszotta, az a találkozó 1-1-re végződött, a tiszaugiak gólját Szabó Norbert szerezte.

A TMSE Tiszaug gárdája a második edzőmérkőzése előtt

Fotó: Király Gergő

Most szombaton délelőtt a Kengyel KÖSE csapatát látták vendégül. A délelőtt 10 órakor kezdődő mérkőzésen a Tiszaug a Beliczai Gergő – Szőnyi Erik, Tigyi Zoltán, Gál István, Bubita Zoltán – Mészáros Viktor, Tamásy Roland, Kaszai János, Szabó Norbert – Varga Dániel, Polovics Mihály kezdő tizeneggyel futott ki a pályára, később csereként szóhoz jutott még Király Gergely és Malasz Csaba is. A két csapatnak nem csak egymással, hanem a meleggel is meg kellett küzdenie, ennek is betudható, hogy az első játékrész gólnélküli döntetlenre végződött, a szünetben a hőmérő már 36 fokot mutatott. A második játékrészben is nagy küzdelem folyt a felek között, a hazai csapat uralta a találkozót. A második játékrészben egy szép találattal meg is szerezte a vezetést, egy eredményes Kaszai János-Varga Dániel összjátéknak volt köszönhető a gól. A kánikulai viszonyokat még a legjobban bíró Kaszai forintos labdával indította Varga Dánielt, aki kapura tört, és egy védő szorításában is higgadtan gurított el a vendégek kapusa mellett a hosszú sarokba. Több gól nem esett a találkozón, 1-0 arányban győzött az Ug.

A mérkőzést követően Sáfár Sándort, a csapat edzőjét először arról faggattuk, hogy amikor megjött a felkérés, hogy vállalja el a vezetőedzői posztot, sokáig gondolkodott-e azon, hogy igent mondjon.

– Nem kellett sokat morfondíroznom – válaszolta Sáfár Sándor. - Két dolgot nagyon szeretek, a kihívásokat és csapatot építeni. Márpedig egy újjáalakult csapattal belevágni a bajnoki szereplésbe, az nagyon szép kihívás, és magába foglalja, hogy itt bizony a szerepléssel egy időben csapatot is kell építeni. Mielőtt igent mondtam, egyszer azért megnéztem a társaságot, és rendkívül szimpatikusak voltak a srácok. Látszott, hogy akarják, csinálják, úgyhogy örömmel vállaltam végül a felkérést. Ami a mai meccset illeti, jó huszonöt percig bírtuk igazán erővel, utána látszott, hogy hiányzik a kondi, de ezzel együtt is végig uraltuk a meccset, ugyanakkor nagyon sok ziccert kihagytunk. De sebaj, az út elején járunk még. Ami a keretet illeti, van hat-hét igazán kiváló játékos, de a többiekkel is öröm lesz együtt dolgozni, hiszen nagyon lelkesek a srácok. Az ősz egy kissé nehezebb lesz, de egy téli alapozással meg tudjuk szerzeni azt a kondit tavaszra, ami a reményeim szerint elég lesz ahhoz, hogy a mezőny felső felében végezzünk. De addig még nagyon sok munka vár ránk. De az eddigi benyomásaim alapján partner lesz a társaság a munkavégzésben is, az edzéseken is megfelelő volt a létszám – mondta Sáfár Sándor.