Szerencsétlen tizenegyessel győzött a Vasas a Tiszakécske ellen

Mivel a többi mérkőzést már vasárnap lejátszották, így mind a két fél tisztában volt az eredményekkel, és tudta azt, hogy milyen következményei lesznek a tabellán, ha nem szereznek pontot, pontokat. Mind a két fél bizonyítani akart, mert az előző fordulóban vereséget szenvedtek. A Tiszakécskei LC felkészült a Vasasból, legalább is ezt mondta Pintér Csaba vezetőedző a találkozó előtt. Ezúttal Prokop Rostislav kezdett a kapuban, nem pedig az eddigi mérkőzéseken mindig kezdő Szmola Bálint. Hiányzott a kezdőből Csáki és Ramos is a Szeged elleni meccshez képest.

Nem Valencsik Dávidon múlt a Tiszakécskei LC veresége. Belső védőként határozottan és jól játszott

Fotó: Szentirmay Tamás

Erős Gábor is azt nyilatkozta, hogy felkészültek a Tiszakécskéből. Azt szeretnék, hogy megszerezzék a három pontot. A Vasas vezetőedzője jól ismeri a négy volt kazincbarcikai játékost, hiszen az elmúlt évben az NB I-be feljutó Kazincbarcikát irányította Erős Gábor.

A két csapat eddig tíz alkalommal találkozott egymással, amiből hét Vasas győzelem született, két mérkőzés döntetlenül végződött, egyszer pedig a Tiszakécske nyerte a találkozót.

Az első húsz percben a Vasas támadott többet, de mindössze annyit lehetett feljegyezni, hogy Barkóczi keresztlabdáját Pethő fejelte kapura, de ez nem okozott gondot Prokopnak. A 24. percben Gyenessel szemben szabálytalankodtak a tizenhatos vonalánál. A megítélt szabadrúgást Bódi lőtte kapura, de egy védőről szögletre pattant a labda. A 34. percben egy bal oldalról átlőtt labdát Pávkovics adta be, de Pethő rosszul találta el a labdát. A másik oldalon Pataki az oldalhálót találta el.

Az első félidőben sok volt az eladott labda, mind két oldalon. Az látszott, hogy a Tiszakécske stabil védekezésre rendezkedett be, amiből kontra támadásokat vezetett. Zámbó ezúttal is bevállalta az egy-egy elleni játékot, de nem tudott helyzetbe kerülni.

A második félidő elején Barkóczi lövését szögletre ütötte Prokop. A 62. percben Zámbó kapott üresen labdát, tovább passzolta Ramosnak, de a csatár nem élt a lehetőséggel. Egy perccel később Bódi jobb oldali beadása után Gyenes fejelt a kapu fölé. A 66. percben Urblik a védőkön átívelve lőtte be a labdát Tóth Milánnak, akinek a lövését bravúrral hárította Prokop. Két perccel a két fiatal tiszakécskei játékos játszotta a főszerepet. Zámbó jobb oldali beadását Gyenes a kapu fölé rúgta. Négy perccel később Urblik tizenhat méterről leadott lövése a bal alsó sarok felé tartott, amit Prokop szögletre ütött. A másik oldalon Vukk jobb oldali lövését ütötte ki Uram szögletre. Az ellentámadás után, a 83. percben egy belőtt labda, a tizenhatoson belül Valencsik kezéhez ért, amiért büntető járt. Tóth Milán lövése a jobb alsó sarokfelé tartott. Prokop jó irányba vetődött, de nem tudta hárítani 1–0. A 87. percben Bódi jobb oldali szabadrúgása egy védőn megpattant, de Uram a gólvonalról ki tudta ütni a labdát.