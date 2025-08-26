2 órája
Szerencsétlen tizenegyessel győzött a Vasas a Tiszakécske ellen
A Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó bajnokság ötödik fordulójának utolsó mérkőzését a Vasas FC–Tiszakécskei LC találkozót hétfő este játszották, melyet a televízió is közvetített. A Tiszakécskei LC méltó ellenfele volt a nagy múlttal rendelkező fővárosi csapatnak.
Mivel a többi mérkőzést már vasárnap lejátszották, így mind a két fél tisztában volt az eredményekkel, és tudta azt, hogy milyen következményei lesznek a tabellán, ha nem szereznek pontot, pontokat. Mind a két fél bizonyítani akart, mert az előző fordulóban vereséget szenvedtek. A Tiszakécskei LC felkészült a Vasasból, legalább is ezt mondta Pintér Csaba vezetőedző a találkozó előtt. Ezúttal Prokop Rostislav kezdett a kapuban, nem pedig az eddigi mérkőzéseken mindig kezdő Szmola Bálint. Hiányzott a kezdőből Csáki és Ramos is a Szeged elleni meccshez képest.
Erős Gábor is azt nyilatkozta, hogy felkészültek a Tiszakécskéből. Azt szeretnék, hogy megszerezzék a három pontot. A Vasas vezetőedzője jól ismeri a négy volt kazincbarcikai játékost, hiszen az elmúlt évben az NB I-be feljutó Kazincbarcikát irányította Erős Gábor.
A két csapat eddig tíz alkalommal találkozott egymással, amiből hét Vasas győzelem született, két mérkőzés döntetlenül végződött, egyszer pedig a Tiszakécske nyerte a találkozót.
Az első húsz percben a Vasas támadott többet, de mindössze annyit lehetett feljegyezni, hogy Barkóczi keresztlabdáját Pethő fejelte kapura, de ez nem okozott gondot Prokopnak. A 24. percben Gyenessel szemben szabálytalankodtak a tizenhatos vonalánál. A megítélt szabadrúgást Bódi lőtte kapura, de egy védőről szögletre pattant a labda. A 34. percben egy bal oldalról átlőtt labdát Pávkovics adta be, de Pethő rosszul találta el a labdát. A másik oldalon Pataki az oldalhálót találta el.
Az első félidőben sok volt az eladott labda, mind két oldalon. Az látszott, hogy a Tiszakécske stabil védekezésre rendezkedett be, amiből kontra támadásokat vezetett. Zámbó ezúttal is bevállalta az egy-egy elleni játékot, de nem tudott helyzetbe kerülni.
A második félidő elején Barkóczi lövését szögletre ütötte Prokop. A 62. percben Zámbó kapott üresen labdát, tovább passzolta Ramosnak, de a csatár nem élt a lehetőséggel. Egy perccel később Bódi jobb oldali beadása után Gyenes fejelt a kapu fölé. A 66. percben Urblik a védőkön átívelve lőtte be a labdát Tóth Milánnak, akinek a lövését bravúrral hárította Prokop. Két perccel a két fiatal tiszakécskei játékos játszotta a főszerepet. Zámbó jobb oldali beadását Gyenes a kapu fölé rúgta. Négy perccel később Urblik tizenhat méterről leadott lövése a bal alsó sarok felé tartott, amit Prokop szögletre ütött. A másik oldalon Vukk jobb oldali lövését ütötte ki Uram szögletre. Az ellentámadás után, a 83. percben egy belőtt labda, a tizenhatoson belül Valencsik kezéhez ért, amiért büntető járt. Tóth Milán lövése a jobb alsó sarokfelé tartott. Prokop jó irányba vetődött, de nem tudta hárítani 1–0. A 87. percben Bódi jobb oldali szabadrúgása egy védőn megpattant, de Uram a gólvonalról ki tudta ütni a labdát.
A Tiszakécske ezen a mérkőzésen nem vallott szégyent, méltó ellenfele volt a nagy múlttal rendelkező fővárosi csapatnak. Egy szerencsétlen kezezés miatt nem sikerült pontot szereznie a Vasas ellen. A döntetlen jobban megfelelt volna a valóságnak.
Erős Gábor: – Nem játszottunk igazán jól, megnehezítette a dolgunkat a Tiszakécske, de tudtuk is, hogy nem lesz ez könnyű mérkőzés. Ami pozitívum számomra, hogy nem kaptunk gólt, bár azt is el kell ismerni, hogy az ellenfelünknek is adódtak lehetőségei. Sokat tettek a srácok azért, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Ez most egy tizenegyesből sikerült. Örülünk a győzelemnek, de nagyon sok teendőnk van még.
Pintér Csaba: – Nagy munkát tettünk bele ebbe a mérkőzésbe, nagyon jó focit vittünk ki a pályára, stílusosan és jól játszottunk. A vereség ellenére büszke vagyok a fiúkra, mert nagyon nagy erőfeszítéseket tettek abba, hogy megnyerjük ezt a találkozót. Nem érdemeltünk vereséget, egy pontra minimálisan rá szolgáltunk volna. Ilyen a futball, így lehet, egy ilyen támadás után nyerni egy mérkőzést. A Vasasnak két helyzete volt, amit Prokop hárított. Nekünk is meg voltak a lehetőségeink, meg a helyzeteink, de a támadó harmadban sokkal racionálisabb és jobb döntéseket kell hozni. Ezen javítanunk kell, és utána talán az ilyen meccsekről minimálisan egy pontot el tudunk vinni. Jó úton haladunk, megyünk tovább és reméljük, hogy lesz ebből jó eredmény.
Vasas FC–Tiszakécskei LC 1–0 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, vezette: Kovács Imre (Horváth Zoltán, Máyer Gábor).
Vasas: Uram – Hej, Pávkovics (Girsik 64.), Otigba (Baráth 73.), Doktorics – Hidi M. S., Urblík J. – Tóth M., Hős, Barkóczi (Barkóczi Horváth R. 64.), Pethő (Németh 83.).Vezetőedző: Erős Gábor
Tiszakécske: Prokop – Balázs B., Valencsik, Grünvald – Varga J., Lucas, Bódi Pataki (Szekér 78.) – Gyenes (Vukk 73.), Zámbó – Horváth E. (Ramos 60.), Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Tóth M. a 86. percben.
Különös jelenséget vettek videóra a Tiszán, sokan nem értették, mi történik
Lakiteleken ismertették a Csoóri Sándor Alap és a Kincses Kultúróvoda legújabb eredményeit – fotók