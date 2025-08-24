augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A televízió is közvetíti a Vasas-Tiszakécske labdarúgó-mérkőzést – galériával

Címkék#bajnokság#Vasas FC#Tiszakécskei LC#labdarúgás

Az ötödik fordulóval folytatódik a Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó-bajnokság. Ez több szempontból is más lesz a Tiszakécskei LC számára, mint a korábbiak. Ettől függetlenül jó játékot és sikeres mérkőzést vár a szakmai stáb a játékosoktól.

Szentirmay Tamás

A találkozó azért lesz más, mint az előzők, mert a mérkőzést nem a megszokott időpontban vasárnap, hanem hétfő este játsszák, és a televízió is közvetíti. A Tiszakécskei LC ellenfele pedig nem más lesz, mint a Vasas FC, aki szeretne visszajutni az első osztályba. Természetesen ezek mind olyan tényezők, amelyek motiválják a tiszakécskei játékosokat, annak ellenére is, hogy a találkozót a fővárosban játsszák.

A Tiszakécskei LC a Vasas csapatával meccsel hétfőn
A Tiszakécskei LC motiváltan készül a küzdelemre
Fotó: Szentirmay Tamás

A Vasas az előző bajnokságban is a másodosztályban szerepelt, de csak egy ponttal maradt le attól, hogy az új bajnokságot már az NB I-ben kezdje. Az új idényben azonban nem jeleskedik annyira a gárda, mert az eddig lejátszott négy mérkőzéséből kettőt megnyert, kettőt pedig elveszített, így hat pontot gyűjtöttek és a nyolcadik helyen állnak a tabellán. Legutóbb a Karcag otthonában kellett fejet hajtania az újonc előtt, miután 1–0 arányú vereséget szenvedtek. A Tiszakécske elleni meccsen minden bizonnyal szeretnék kiküszöbölni a fiaskót.

A vendégek is vesztesként hagyták el az előző fordulóban a pályát a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen, ráadásul hazai környezetben. Akkor az első félidőben már eldőlt a találkozó sorsa. Ezzel kapcsolatban Valencsik Dávid belső védő a következőket mondta: Az első félidőben gyakorlatilag saját magunkat vertük meg, mert nagyon kinyíltunk. A Szeged pedig megbüntette ezeket a hibákat. A második félidőben a becsületünkért futballoztunk, ami hellyel, közzel sikerült. Levontuk a pozitív és negatív dolgokat arról a mérkőzésről, a negatívokat eltettük, a pozitívokból pedig táplálkozunk. Nagy pofont kaptunk, de fel kell állnunk és meg kell mutatni a Vasas ellen, hogy ez csak egy kisiklás volt.

Így készül az összecsapásra a Tiszakécskei LC

A Vasas elleni találkozót az M4 TV-csatorna is közvetíti. Pintér Csabától azt kérdeztük, hogy jelent-e ez a játékosok számára plusz motivációt?

– Nyilvánvalóan motiválja a társaságot, hogy a tévében szerepelhetünk. Megmutathatjuk magunkat nem csak a szűk közönségünknek, hanem az egész országnak. Ettől függetlenül különösebb hangsúlyt nem fektetünk bele, ugyan úgy készülünk, mint az összes többi meccsre, de a játékosok érzik ennek a motiváló erejét. Úgy gondolom, hogy elég jól fel tudtuk térképezni a Vasast, de az tény, hogy elég hullámzóan szerepeltek eddig ebben a bajnokságban. A nagy csapatok azért előbb, vagy utóbb, de kiegyenesednek. Reméljük, hogy nem pont ellenünk fogják ezt megtenni. Sérültünk nincs, teljes kerettel készülünk, mondta a vezetőedző.

Pintér Csaba fegyelmezett, szervezett, jó játékot vár a csapatától, és természetesen egy jó mérkőzést is.

– Mi és a Vasas is vereséget szenvedtünk az elmúlt fordulóban. Átbeszéltük, kielemeztük és kijavítottuk a hibákat, amelyek azon a mérkőzésen voltak. Megyünk tovább és folytatjuk azt az utat, amit elkezdtünk, tette hozzá a vezetőedző.

A Vasas FC–Tiszakécskei LC mérkőzés hétfőn 20 órakor kezdődik Budapesten, a Fáy utcában, az Illovszky Rudolf Stadionban.

A Tiszakécskei LC a Vasas FC csapatával csap össze

Fotók: Szentirmay Tamás

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu