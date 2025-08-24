A televízió is közvetíti a Vasas-Tiszakécske labdarúgó-mérkőzést – galériával

A találkozó azért lesz más, mint az előzők, mert a mérkőzést nem a megszokott időpontban vasárnap, hanem hétfő este játsszák, és a televízió is közvetíti. A Tiszakécskei LC ellenfele pedig nem más lesz, mint a Vasas FC, aki szeretne visszajutni az első osztályba. Természetesen ezek mind olyan tényezők, amelyek motiválják a tiszakécskei játékosokat, annak ellenére is, hogy a találkozót a fővárosban játsszák.

A Tiszakécskei LC motiváltan készül a küzdelemre

Fotó: Szentirmay Tamás

A Vasas az előző bajnokságban is a másodosztályban szerepelt, de csak egy ponttal maradt le attól, hogy az új bajnokságot már az NB I-ben kezdje. Az új idényben azonban nem jeleskedik annyira a gárda, mert az eddig lejátszott négy mérkőzéséből kettőt megnyert, kettőt pedig elveszített, így hat pontot gyűjtöttek és a nyolcadik helyen állnak a tabellán. Legutóbb a Karcag otthonában kellett fejet hajtania az újonc előtt, miután 1–0 arányú vereséget szenvedtek. A Tiszakécske elleni meccsen minden bizonnyal szeretnék kiküszöbölni a fiaskót.

A vendégek is vesztesként hagyták el az előző fordulóban a pályát a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen, ráadásul hazai környezetben. Akkor az első félidőben már eldőlt a találkozó sorsa. Ezzel kapcsolatban Valencsik Dávid belső védő a következőket mondta: Az első félidőben gyakorlatilag saját magunkat vertük meg, mert nagyon kinyíltunk. A Szeged pedig megbüntette ezeket a hibákat. A második félidőben a becsületünkért futballoztunk, ami hellyel, közzel sikerült. Levontuk a pozitív és negatív dolgokat arról a mérkőzésről, a negatívokat eltettük, a pozitívokból pedig táplálkozunk. Nagy pofont kaptunk, de fel kell állnunk és meg kell mutatni a Vasas ellen, hogy ez csak egy kisiklás volt.

Így készül az összecsapásra a Tiszakécskei LC

A Vasas elleni találkozót az M4 TV-csatorna is közvetíti. Pintér Csabától azt kérdeztük, hogy jelent-e ez a játékosok számára plusz motivációt?

– Nyilvánvalóan motiválja a társaságot, hogy a tévében szerepelhetünk. Megmutathatjuk magunkat nem csak a szűk közönségünknek, hanem az egész országnak. Ettől függetlenül különösebb hangsúlyt nem fektetünk bele, ugyan úgy készülünk, mint az összes többi meccsre, de a játékosok érzik ennek a motiváló erejét. Úgy gondolom, hogy elég jól fel tudtuk térképezni a Vasast, de az tény, hogy elég hullámzóan szerepeltek eddig ebben a bajnokságban. A nagy csapatok azért előbb, vagy utóbb, de kiegyenesednek. Reméljük, hogy nem pont ellenünk fogják ezt megtenni. Sérültünk nincs, teljes kerettel készülünk, mondta a vezetőedző.