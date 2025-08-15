augusztus 15., péntek

Labdarúgás

1 órája

Magabiztos játékot szeretne produkálni a Tiszakécske a Szeged ellen – galériával

Címkék#Pintér Csaba#Tiszakécskei LC#labdarúgás#Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Folytatódik a Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó-bajnokság. A negyedik fordulóban a Tiszakécskei LC a Szeged-Csanád Grosics Akadémia gárdáját fogadja.

Szentirmay Tamás

A két csapat a felkészülés folyamán Szegeden találkozott egymással. Akkor, július 9-én, nem éppen nyári melegben játszották a találkozót, mert erős, hűvös szél, és eső is nehezítette a játékot. Ettől függetlenül, nagy küzdelemben, 1–2 arányú győzelem született a Tiszakécskei LC javára.

készül a Tiszakécskei LC a Szeged elleni meccsre
Fotó: Szentirmay Tamás

A találkozó után Pintér Csaba vezetőedző az alábbiakat nyilatkozta: Úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés megmutatta, hogy kezd összeérni a játékunk és a csapat mentális oldala. Most megint léptünk egyet előre. A három játékos: Varga József, Lucas és Bódi Ádám, ez utóbbi most először szerepelt mérkőzésen nálunk, adnak nekünk egy stabilitást, egy magabiztosságot a csapatnak. Elindultunk egy úton, amin egy saját identitást próbálunk kialakítani, de ez nem megy egyik napról a másikra. Ebben ők nekünk óriási segítséget jelentenek. Nagyon jó személyiségek, ahogy az edzéseket végzik, az példaértékű a többiek, elsősorban a fiatalok számára. Mindenben támogatják a csapattársaikat, elsősorban a fiatalabbakat.

Változott a keret

Azóta, mint tudjuk, változott a tiszakécskei keret, még egy volt kazincbarcikai labdarúgó csatlakozott hozzájuk, mégpedig Bouard Ramos Myke, aki a Soroksár elleni találkozón szépségdíjas gólt szerzett. Rajta kívül még további labdarúgók is érkeztek, akik szintén jól illezkedtek be.

Azt lehet mondani, hogy az első három fordulót jól zárta a Tiszakécske, mert egy győzelmet és két döntetlent ért el, így öt ponttal az ötödik helyet foglalja el a tabellán. A Szegednél ugyan ez a helyzet, ők is egy győzelmet és két döntetlent szereztek és közvetlen a Tiszakécske mögött állnak. Csak annyi a különbség a két gárda között, hogy a Tiszakécskének 5–3, a Szegednek pedig 4–3 a gólkülönbsége. Így várhatóan nagy küzdelemre lesz kilátás a pontok megszerzésében a vasárnapi találkozón.

Így készül a meccsre a Tiszakécskei LC

A vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatban Pintér Csaba a következőket mondta: Azt gondolom, hogy az egy hónappal korábbi felkészülési mérkőzésből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Azok a találkozók mindig teljesen más jellegű és más célú mérkőzések. Éppen ezért, abból nem lehet kiindulni. Persze van olyan, amit abból a meccsből kivettünk, de nem az a kiindulópont. Akkor a felkészülés derekán tartottunk, mind a két fél kereste a saját csapatát, éppen ezért még nem is alakultak ki a keretek. Így érthetően az egy tapasztalatszerzés volt számunkra és nem az eredmény volt a lényeges.

A mostani találkozóval kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nekünk hazai pályán mindig különleges érzés játszani. Most is úgy készülünk a Szeged ellen.

Tudjuk, hogy az ellenfelünk jó csapat, megvannak az erősségeik, de felkészültünk belőlük. Mindenki bevethető nálunk, így hazai pályán nem is lehet más a célunk, mint az, hogy határozott, magabiztos játékkal itthon tartani a három pontot. Ez az elsődleges célunk, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a mérkőzésen, mit hoz a két csapat egymás elleni találkozója.

A Tiszakécskei LC edzése

Fotók: Szentirmay Tamás

Keretszűkítés

Akik folyamatosan figyelemmel kísérik a Tiszakécskei LC mérkőzéseit, azoknak minden bizonnyal feltűnhetett, hogy néhány korábbi stabil ember már nincs a keretben. Az edzőtábor végén ugyanis a szakmai stáb keretszűkítést hajtott végre, aminek következtében több játékos is távozott a Tisza-parti kisváros csapatából. Ők pedig Sipos Zoltán, Tóth Barna, Antal Gábor és Pintér Gábor.

A Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Tiszakécske Városi Sportcentrumban.

 

 

