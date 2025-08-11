1 órája
Ramos ollózásos góllal mutatkozott be a tiszakécskei csapatban – galériával
A Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó bajnokság harmadik fordulóját rendezték meg vasárnap. A táblázat elejében tartózkodó Tiszakécskei LC a középmezőny végén helyet foglaló Soroksár SC otthonába utazott. Változatos mérkőzésen a pontok sorsa nagy csatában dőlt el.
A találkozó előtt jó hír volt a Tiszakécskei LC-nél, hogy a keretből mindenki egészséges, és megoldódott Visinka Valentin leigazolása is, akire a védelembe számít Pintér Csaba vezetőedző. Ezen a találkozón már kezdőként szerepelt, mind a négy Kazincbarcikáról igazolt tapasztalt játékos.
A két csapat eddig kilenc alkalommal találkozott egymással, melyből öt alkalommal soroksári győzelem született, egy találkozó döntetlennel végződött, háromszor pedig a Tisza-partiak örülhettek a három pontnak.
A Tiszakécske belső védője Valencsik Dávid, hosszú éveket töltött Soroksáron, onnan igazolt új csapatához, és azóta rendre kitűnően játszik, biztos pontja a belső védelemnek. Két évvel ezelőtt még a Soroksár színeiben, pontosan a Tiszakécske ellen egy nagyon fontos gólt szerzett. Ollózva rúgta a labdát a hálóba. Akkor az ő találatával nyert 1–0 arányban a Soroksár. Ennek az ollózásos gólnak lesz még érdekessége ebben a cikkben.
Ezen a mérkőzésen többek között az is volt a tét, hogy sikerül-e megőriznie veretlenségét a Tiszakécskének, illetve sikerül-e hazai pályán győznie a Soroksárnak. Végül is az egyik bejött.
Sárga lap a Tiszakécskei LC-nél
Sajnálatos módon, a Tiszakécske szempontjából, egy sárga lappal kezdődött a találkozó, amit a vendégek csapatkapitánya Csáki Róbert kapott. Ez meg is látszott a kitűnő középső védő további játékában, mert nem mert olyan határozottan játszani, nehogy újabbat kapjon. Már a 6. percben gólt szerezhetett volna a Tiszakécske, de Ramos labdája a kapu mellé szállt. Két perccel később viszont már gólt szerzett a vendégcsapat. Zámbót kézzel lerántotta a tizenhatoson belül Madarász, amiért jogos volt a büntető. A tizenegyest Bódi a jobb alsó sarokba lőtte 0–1. Öt perccel később szerencséje volt a Tiszakécskének, mert Lovrencsics két remek csel után gólt szerzett, de a játékvezető les címén érvénytelenítette. Pontosan negyedóra telt el a találkozóból, amikor Kundrák két csel után megcélozta a kaput és el is találta, így nem lett belőle gól. A 19. percben Zámbó kapott keresztlabdát a baloldalon elhúzott vele a szélen, befelé cselezett majd lőtt, de a labda elkerülte a hosszúsarkot. Három perccel később egyenlített a Soroksár. Jobb oldalról elvégzet szabadrúgás után Kudrák vetődve fejelt a bal alsó sarokba 1–1. Nem sokkal később egy keresztlabdát Csáki még el tudott fejelni, de az Lovrencsicshez került, aki a kapufát találta el.
A 38. percben egy visszagurított labdát Kudrák futtából lőtte a bal alsó sarokba 2–1.
Pontosan egy óra telt el a találkozóból, amikor Kudrák közeli lövést lábbal hárította Szmola. A 70. percben egy bal oldalról belőtt labdát Ramos a kapunak háttal ollózva lőtt a kapuba 2–2. Nagyszerű találat volt. Sajnálatos módon utána a tiszakécskei csatárt le kellet cserélni, mert görcsöt kapott.
Értékelések
– Ezen a mérkőzésen sokkal jobb volt a hozzáállása a csapatnak, mint a karcagi találkozón. Az első félidőben sikerült megfordítanunk a mérkőzést, és két kapufánk is volt. A Tiszakécske jó csapat, a négy volt kazincbarcikai játékos biztosan sok pontot hoz majd nekik. Sajnos a cseréink nem hozzák azt, amit elvárnék tőlük. Nem tizenkét játékosra van szükségem, hanem az egész keretre. Akik lehetőséget kapnak, azoknak bizonyítani kellene. Az a problémám, hogy nem tudom megtalálni azt a védősort, ami az igazi lenne.
Remélem, hogy össze fog állni és akkor kapott gól nélkül le tudjuk hozni a mérkőzéseket
– értékelte csapata teljesítményét Lipcsei Péter.
– Hiányérzetem van, elsősorban a második félidő alapján. Jól kezdtük a mérkőzést, mert tizenegyesből gólt tudtunk szerezni. Utána jött egy kisebb hullámvölgy, és több hiba, ami után egyenlített a Soroksár. Ezután nem találtuk a saját ritmusunkat, és egy nagyon szép akció után a hazaiak megszerezték a vezetést. A szünet a mi szempontunkból nagyon jókor jött és át tudtuk beszélni az addig történteket. A második félidőre úgy jöttünk ki, ahogyan az elsőre szerettünk volna. Ebben az időszakban azt játszotta a csapat, amit vártunk, amit gyakoroltunk. A második félidő teljesítménye alapján azt hiszem, hogy közelebb álltunk a győzelemhez – nyilatkozta a találkozó után Pintér Csaba.
A Tiszakécske a Soroksár ellen játszottFotók: Szentirmay Tamás
Soroksár SC–Tiszakécskei LC 2–2 (2–1)
Soroksár, néző, 400 néző, vezette: Nagy Róbert (Horváth Zoltán, Punyi Gyula).
Soroksár: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K., Vass Á. (Korozmán, 65.), Madarász Á., Kundrák, Köböl (Varga Z., 65.), Gálfi (Németh E., 65.), Lovrencsics B.
Vezetőedző: Lipcsei Péter
Tiszakécske: Szmola – Balázs B., Csáki R., Valencsik, Grünvald, Varga J., Lucas (Szekér 90.), Vukk (Gyenes 46.), Bódi, Zámbó, Ramos (Pataki B., 73.).
Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Kundrák 22., 38., illetve Bódi 9., Ramos 71. percben.