Ramos ollózásos góllal mutatkozott be a tiszakécskei csapatban – galériával

A találkozó előtt jó hír volt a Tiszakécskei LC-nél, hogy a keretből mindenki egészséges, és megoldódott Visinka Valentin leigazolása is, akire a védelembe számít Pintér Csaba vezetőedző. Ezen a találkozón már kezdőként szerepelt, mind a négy Kazincbarcikáról igazolt tapasztalt játékos.

A Tiszakécskei LC a középmezőny végén helyet foglaló Soroksár SC otthonába utazott

Fotó: Szentirmay Tamás

A két csapat eddig kilenc alkalommal találkozott egymással, melyből öt alkalommal soroksári győzelem született, egy találkozó döntetlennel végződött, háromszor pedig a Tisza-partiak örülhettek a három pontnak.

A Tiszakécske belső védője Valencsik Dávid, hosszú éveket töltött Soroksáron, onnan igazolt új csapatához, és azóta rendre kitűnően játszik, biztos pontja a belső védelemnek. Két évvel ezelőtt még a Soroksár színeiben, pontosan a Tiszakécske ellen egy nagyon fontos gólt szerzett. Ollózva rúgta a labdát a hálóba. Akkor az ő találatával nyert 1–0 arányban a Soroksár. Ennek az ollózásos gólnak lesz még érdekessége ebben a cikkben.

Ezen a mérkőzésen többek között az is volt a tét, hogy sikerül-e megőriznie veretlenségét a Tiszakécskének, illetve sikerül-e hazai pályán győznie a Soroksárnak. Végül is az egyik bejött.

Sárga lap a Tiszakécskei LC-nél

Sajnálatos módon, a Tiszakécske szempontjából, egy sárga lappal kezdődött a találkozó, amit a vendégek csapatkapitánya Csáki Róbert kapott. Ez meg is látszott a kitűnő középső védő további játékában, mert nem mert olyan határozottan játszani, nehogy újabbat kapjon. Már a 6. percben gólt szerezhetett volna a Tiszakécske, de Ramos labdája a kapu mellé szállt. Két perccel később viszont már gólt szerzett a vendégcsapat. Zámbót kézzel lerántotta a tizenhatoson belül Madarász, amiért jogos volt a büntető. A tizenegyest Bódi a jobb alsó sarokba lőtte 0–1. Öt perccel később szerencséje volt a Tiszakécskének, mert Lovrencsics két remek csel után gólt szerzett, de a játékvezető les címén érvénytelenítette. Pontosan negyedóra telt el a találkozóból, amikor Kundrák két csel után megcélozta a kaput és el is találta, így nem lett belőle gól. A 19. percben Zámbó kapott keresztlabdát a baloldalon elhúzott vele a szélen, befelé cselezett majd lőtt, de a labda elkerülte a hosszúsarkot. Három perccel később egyenlített a Soroksár. Jobb oldalról elvégzet szabadrúgás után Kudrák vetődve fejelt a bal alsó sarokba 1–1. Nem sokkal később egy keresztlabdát Csáki még el tudott fejelni, de az Lovrencsicshez került, aki a kapufát találta el.

A 38. percben egy visszagurított labdát Kudrák futtából lőtte a bal alsó sarokba 2–1.

Pontosan egy óra telt el a találkozóból, amikor Kudrák közeli lövést lábbal hárította Szmola. A 70. percben egy bal oldalról belőtt labdát Ramos a kapunak háttal ollózva lőtt a kapuba 2–2. Nagyszerű találat volt. Sajnálatos módon utána a tiszakécskei csatárt le kellet cserélni, mert görcsöt kapott.