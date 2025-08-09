augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Tudatosan készül a Soroksár elleni meccsre a Tiszakécske – galériával

Címkék#edzés#Tiszakécskei LC#labdarúgás#Soroksár SC

A harmadik fordulóval folytatódik a Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó bajnokság. A Tiszakécskei LC csapata a Soroksár SC otthonába utazik vasárnap. A vendégek az eddigi két mérkőzésen négy pontot szereztek, míg a hazaiak mindössze egyet.

Szentirmay Tamás

A Soroksár az eddig lejátszott két bajnoki mérkőzésből az elsőt hazai pályán játszotta, a Békéscsaba ellen és 1–1-es döntetlent ért el. A második fordulóban Karcagra utaztak, ahol az újonc otthonában 3–2 arányú vereséget szenvedtek. Ezzel szemben a Tiszakécskei LC az első fordulóban idegenben győztek 2–0 arányban a Kozármisleny ellen, a másodikban pedig hazai pályán 1–1-es döntetlent értek el, az egyik feljutó esélyes, a Mezőkövesd ellen.

A Tiszakécskei LC edzése
A Tiszakécskei LC csapata a Soroksár SC otthonába utazik vasárnap
Fotó: Szentirmay Tamás

Azon a találkozón remek teljesítményt nyújtottak a Tisza-parti kisváros csapatának játékosai, amiről Csáki Róbert a következőket mondta: 

– Nehéz mérkőzésen, egy kemény ellenféllel találkoztunk. Az első játékrészben pontatlanok voltunk és sokszor kapkodtunk is. A másodikban feljavult a játékunk, de sajnos a fejes gólunkra gyorsan válaszolt az ellenfelünk. Sajnáljuk, hogy nem tudtuk megszerezni a három pontot, de az eredmény reális volt. Örültünk annak, hogy sokan kijöttek szurkolni, és hálásak vagyunk nekik, hogy kijöttek a mérkőzésre. Az egész csapat nevében szeretném megköszönni – mondta a csapatkapitány.

Így készül a következő meccsre a Tiszakécskei LC

A következő, a Soroksár elleni találkozóról pedig így vélekedett a Csáki Róbert: 

– Ott is nehéz mérkőzésre számítok. A Soroksár évek óta a másodosztályban játszik és jó csapat benyomását keltette eddig is. Mi elindultunk egy úton és ezt szeretnénk folytatni. Meccsről meccsre fejlődni, lépkedni előre és szeretnénk ott is megszerezni a három pontot.

– Annak ellenére, hogy a Soroksár nem úgy kezdte a rajtot, ahogyan szerették volna, továbbra is egy rutinos, stabil csapat, amelyre minden körülmények között komolyan kell készülni – ezt már Pintér Csaba vezetőedző mondta. – Mi újoncként minden egyes mérkőzésre úgy tekintünk, mintha külön tétje lenne. Minden meccs tapasztalat, minden egyes pont előre lépés, illetve minden hiba tanulási elehetőség. Ennek megfelelően nem is változik a célunk, Szervezett és tudatos játékkal akarunk pályára lépni. Külön öröm számomra, hogy a keretben mindenki hadra fogható. Ez lehetőséget ad arra, hogy fenntartsuk, illetve megőrizzük a versenyhelyzetet, valamint, hogy tovább építsük a csapategységet.

Készül a Soroksár ellen a Tiszakécskei LC

Fotók: Szentirmay Tamás

Pintér Csaba, ha kell, akkor biztat, buzdít, de büntet is. Azok a játékosok, akik remek dolgokat művelnek edzés közben extra kifejezéssel illeti. Azok viszont, akik nem úgy hajtják végre a feladatokat, ahogyan kell, azok büntetésre számíthatnak. A bajnoki mérkőzéseken az ellenfél, az edzéseken pedig a vezetőedző büntet. A csütörtöki edzésnek az volt a lényege, hogy a minél hatékonyabbak, racionálisabbak legyenek a tizenhatoson belül. Aki onnan nem lőtt kapura, annak tíz, húsz fekvőtámaszt kellett lenyomnia.

Az, hogy mennyire komolyan veszi a csapat a Soroksár elleni bajnokit, és mennyire tudatosan készülnek rá, azt az is bizonyítja, hogy ezen a héten olyan labdával is gyakoroltak, amivel vasárnap fognak játszani. Tiszakécskén ugyanis más labdát használnak, mint Soroksáron.

– Minden ellenfelünk játékát videón elemezzük, különböző statisztikákból, egyéb adatokból dolgozunk és úgy készülünk fel. Most azokat az elemeket próbáltuk a játékosokba sulykolni, amiben a Soroksár erős. A mostani keretünk, legalábbis az őszi szezon végéig véglegesnek tekinthető – tette hozzá a vezetőedző.

A Soroksár SC–Tiszakécskei LC mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik Budapesten a Szamosi Mihály Sporttelepen.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu