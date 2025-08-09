1 órája
Tudatosan készül a Soroksár elleni meccsre a Tiszakécske – galériával
A harmadik fordulóval folytatódik a Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó bajnokság. A Tiszakécskei LC csapata a Soroksár SC otthonába utazik vasárnap. A vendégek az eddigi két mérkőzésen négy pontot szereztek, míg a hazaiak mindössze egyet.
A Soroksár az eddig lejátszott két bajnoki mérkőzésből az elsőt hazai pályán játszotta, a Békéscsaba ellen és 1–1-es döntetlent ért el. A második fordulóban Karcagra utaztak, ahol az újonc otthonában 3–2 arányú vereséget szenvedtek. Ezzel szemben a Tiszakécskei LC az első fordulóban idegenben győztek 2–0 arányban a Kozármisleny ellen, a másodikban pedig hazai pályán 1–1-es döntetlent értek el, az egyik feljutó esélyes, a Mezőkövesd ellen.
Azon a találkozón remek teljesítményt nyújtottak a Tisza-parti kisváros csapatának játékosai, amiről Csáki Róbert a következőket mondta:
– Nehéz mérkőzésen, egy kemény ellenféllel találkoztunk. Az első játékrészben pontatlanok voltunk és sokszor kapkodtunk is. A másodikban feljavult a játékunk, de sajnos a fejes gólunkra gyorsan válaszolt az ellenfelünk. Sajnáljuk, hogy nem tudtuk megszerezni a három pontot, de az eredmény reális volt. Örültünk annak, hogy sokan kijöttek szurkolni, és hálásak vagyunk nekik, hogy kijöttek a mérkőzésre. Az egész csapat nevében szeretném megköszönni – mondta a csapatkapitány.
Így készül a következő meccsre a Tiszakécskei LC
A következő, a Soroksár elleni találkozóról pedig így vélekedett a Csáki Róbert:
– Ott is nehéz mérkőzésre számítok. A Soroksár évek óta a másodosztályban játszik és jó csapat benyomását keltette eddig is. Mi elindultunk egy úton és ezt szeretnénk folytatni. Meccsről meccsre fejlődni, lépkedni előre és szeretnénk ott is megszerezni a három pontot.
– Annak ellenére, hogy a Soroksár nem úgy kezdte a rajtot, ahogyan szerették volna, továbbra is egy rutinos, stabil csapat, amelyre minden körülmények között komolyan kell készülni – ezt már Pintér Csaba vezetőedző mondta. – Mi újoncként minden egyes mérkőzésre úgy tekintünk, mintha külön tétje lenne. Minden meccs tapasztalat, minden egyes pont előre lépés, illetve minden hiba tanulási elehetőség. Ennek megfelelően nem is változik a célunk, Szervezett és tudatos játékkal akarunk pályára lépni. Külön öröm számomra, hogy a keretben mindenki hadra fogható. Ez lehetőséget ad arra, hogy fenntartsuk, illetve megőrizzük a versenyhelyzetet, valamint, hogy tovább építsük a csapategységet.
Pintér Csaba, ha kell, akkor biztat, buzdít, de büntet is. Azok a játékosok, akik remek dolgokat művelnek edzés közben extra kifejezéssel illeti. Azok viszont, akik nem úgy hajtják végre a feladatokat, ahogyan kell, azok büntetésre számíthatnak. A bajnoki mérkőzéseken az ellenfél, az edzéseken pedig a vezetőedző büntet. A csütörtöki edzésnek az volt a lényege, hogy a minél hatékonyabbak, racionálisabbak legyenek a tizenhatoson belül. Aki onnan nem lőtt kapura, annak tíz, húsz fekvőtámaszt kellett lenyomnia.
Az, hogy mennyire komolyan veszi a csapat a Soroksár elleni bajnokit, és mennyire tudatosan készülnek rá, azt az is bizonyítja, hogy ezen a héten olyan labdával is gyakoroltak, amivel vasárnap fognak játszani. Tiszakécskén ugyanis más labdát használnak, mint Soroksáron.
– Minden ellenfelünk játékát videón elemezzük, különböző statisztikákból, egyéb adatokból dolgozunk és úgy készülünk fel. Most azokat az elemeket próbáltuk a játékosokba sulykolni, amiben a Soroksár erős. A mostani keretünk, legalábbis az őszi szezon végéig véglegesnek tekinthető – tette hozzá a vezetőedző.
A Soroksár SC–Tiszakécskei LC mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik Budapesten a Szamosi Mihály Sporttelepen.
