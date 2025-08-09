Tudatosan készül a Soroksár elleni meccsre a Tiszakécske – galériával

A Soroksár az eddig lejátszott két bajnoki mérkőzésből az elsőt hazai pályán játszotta, a Békéscsaba ellen és 1–1-es döntetlent ért el. A második fordulóban Karcagra utaztak, ahol az újonc otthonában 3–2 arányú vereséget szenvedtek. Ezzel szemben a Tiszakécskei LC az első fordulóban idegenben győztek 2–0 arányban a Kozármisleny ellen, a másodikban pedig hazai pályán 1–1-es döntetlent értek el, az egyik feljutó esélyes, a Mezőkövesd ellen.

A Tiszakécskei LC csapata a Soroksár SC otthonába utazik vasárnap

Fotó: Szentirmay Tamás

Azon a találkozón remek teljesítményt nyújtottak a Tisza-parti kisváros csapatának játékosai, amiről Csáki Róbert a következőket mondta:

– Nehéz mérkőzésen, egy kemény ellenféllel találkoztunk. Az első játékrészben pontatlanok voltunk és sokszor kapkodtunk is. A másodikban feljavult a játékunk, de sajnos a fejes gólunkra gyorsan válaszolt az ellenfelünk. Sajnáljuk, hogy nem tudtuk megszerezni a három pontot, de az eredmény reális volt. Örültünk annak, hogy sokan kijöttek szurkolni, és hálásak vagyunk nekik, hogy kijöttek a mérkőzésre. Az egész csapat nevében szeretném megköszönni – mondta a csapatkapitány.

Így készül a következő meccsre a Tiszakécskei LC

A következő, a Soroksár elleni találkozóról pedig így vélekedett a Csáki Róbert:

– Ott is nehéz mérkőzésre számítok. A Soroksár évek óta a másodosztályban játszik és jó csapat benyomását keltette eddig is. Mi elindultunk egy úton és ezt szeretnénk folytatni. Meccsről meccsre fejlődni, lépkedni előre és szeretnénk ott is megszerezni a három pontot.

– Annak ellenére, hogy a Soroksár nem úgy kezdte a rajtot, ahogyan szerették volna, továbbra is egy rutinos, stabil csapat, amelyre minden körülmények között komolyan kell készülni – ezt már Pintér Csaba vezetőedző mondta. – Mi újoncként minden egyes mérkőzésre úgy tekintünk, mintha külön tétje lenne. Minden meccs tapasztalat, minden egyes pont előre lépés, illetve minden hiba tanulási elehetőség. Ennek megfelelően nem is változik a célunk, Szervezett és tudatos játékkal akarunk pályára lépni. Külön öröm számomra, hogy a keretben mindenki hadra fogható. Ez lehetőséget ad arra, hogy fenntartsuk, illetve megőrizzük a versenyhelyzetet, valamint, hogy tovább építsük a csapategységet.