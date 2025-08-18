Nagy pofonba szaladt bele a Tiszakécske a Szeged ellen – galériával

A két egyesület eddig hét alkalommal találkozott egymással a másodosztályban. Ebből egyszer a Tiszakécskei LC győzedelmeskedett, két alkalommal nem bírtak a felek egymással, míg négyszer a szegediek kerültek ki győztesként.

A Tiszakécskei LC gárdája a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát fogadta

Fotó: Szentirmay Tamás

Kitűnően kezdett a Szeged

Ez a találkozó minden bizonnyal mind a két fél számára tanulságokkal szolgált. Kitűnően kezdte a mérkőzést a Szeged, mert már a harmadik percben megszerezte a vezetést. Kurdics a bal oldalon a tizenhatoson belülre vitte be a labdát, a tizenegyes ponton tartózkodó Novákhoz továbbított, akinek csak be kellett rúgnia a kapuba a labdát 0–1. A 18. percben Borvető tesztelte Szmolát, de a tiszakécskei hálóőr hárította a fejest. Egy perccel később azonban már ő is tehetetlen volt. Két rövid passz után Borvető az üresen álló Nováknak adta a labdát, a csatárnak pedig nem volt nehéz a kapuba találnia 0–2. A hazaiak első akciója a 36. percben esett, amikor Bódi bal alsó sarokra tartó lövését könnyedén hárította Veszelinov. Mindössze egy percet kellett várni az újabb szegedi találatra. Egy előrevágott labdát Novák lekezelt, majd középre adott, a jókor érkező Borvető pedig élt a lehetőséggel 0–3. Újabb egy perc elteltével tovább növelte az előnyét a vendégcsapat. Miskolczi bal oldali beadására jókor érkezett Novák és fejéről a labda a jobb felső sarokba jutott 0–4.

Így szépített a Tiszakécskei LC

A második félidőre kettős cserét hajtott végre Pintér Csaba vezetőedző. Ekkor már sokkal más képet mutatott a Tiszakécske játéka. Már sokkal többet birtokolták a labdát, és alakítottak ki helyzeteket. A 64. percben Gyenes jobb oldalról leadott lövése a kapu fölé szállt. Tíz perccel később pedig Lucas futtából leadott lövését a léc alól ütötte ki Veszelinov. A találkozó hajrájában sikerült szépítenie a hazaiaknak. Ekkor az első tiszakécskei lövést még hárította Veszelinov, de a labda Ramoshoz kerül, aki estében a hálóba kotorta a játékszert 1–4.

Az első félidőben nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A szegediek sakk-matt helyzeteket alakítottak ki, ami ellen nem volt ellenszere a Tiszakécskének. A második játékrészben felszívta magát a hazai gárda, ekkor egyenrangú ellenfelei voltak a Szegednek. Helyzeteket is kialakítottak, de mindössze csak egy gólt tudtak szerezni. A helyi szurkolók ezúttal is bizonyítottak. A négy gólos hátrány után is buzdították kedvenceiket. Ezúttal nem voltak negatív beszólások és a találkozó végéig hallatták a hangjukat.