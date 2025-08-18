augusztus 18., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Nagy pofonba szaladt bele a Tiszakécske a Szeged ellen – galériával

Címkék#Pintér Csaba#Tiszakécskei LC#labdarúgás#Szeged

Vasárnap esti programmal folytatódott a Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó-bajnokság. A Tiszakécskei LC gárdája egy másik Tisza-parti város, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát fogadta. A találkozó előtt mind a két fél öt pontot gyűjtött, így izgalmas mérkőzésre volt kilátás.

Szentirmay Tamás

A két egyesület eddig hét alkalommal találkozott egymással a másodosztályban. Ebből egyszer a Tiszakécskei LC győzedelmeskedett, két alkalommal nem bírtak a felek egymással, míg négyszer a szegediek kerültek ki győztesként.

A Tiszakécskei LC a Szegeddel meccselt
A Tiszakécskei LC gárdája a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát fogadta
Fotó: Szentirmay Tamás

Kitűnően kezdett a Szeged

Ez a találkozó minden bizonnyal mind a két fél számára tanulságokkal szolgált. Kitűnően kezdte a mérkőzést a Szeged, mert már a harmadik percben megszerezte a vezetést. Kurdics a bal oldalon a tizenhatoson belülre vitte be a labdát, a tizenegyes ponton tartózkodó Novákhoz továbbított, akinek csak be kellett rúgnia a kapuba a labdát 0–1. A 18. percben Borvető tesztelte Szmolát, de a tiszakécskei hálóőr hárította a fejest. Egy perccel később azonban már ő is tehetetlen volt. Két rövid passz után Borvető az üresen álló Nováknak adta a labdát, a csatárnak pedig nem volt nehéz a kapuba találnia 0–2. A hazaiak első akciója a 36. percben esett, amikor Bódi bal alsó sarokra tartó lövését könnyedén hárította Veszelinov. Mindössze egy percet kellett várni az újabb szegedi találatra. Egy előrevágott labdát Novák lekezelt, majd középre adott, a jókor érkező Borvető pedig élt a lehetőséggel 0–3. Újabb egy perc elteltével tovább növelte az előnyét a vendégcsapat. Miskolczi bal oldali beadására jókor érkezett Novák és fejéről a labda a jobb felső sarokba jutott 0–4.

Így szépített a Tiszakécskei LC

A második félidőre kettős cserét hajtott végre Pintér Csaba vezetőedző. Ekkor már sokkal más képet mutatott a Tiszakécske játéka. Már sokkal többet birtokolták a labdát, és alakítottak ki helyzeteket. A 64. percben Gyenes jobb oldalról leadott lövése a kapu fölé szállt. Tíz perccel később pedig Lucas futtából leadott lövését a léc alól ütötte ki Veszelinov. A találkozó hajrájában sikerült szépítenie a hazaiaknak. Ekkor az első tiszakécskei lövést még hárította Veszelinov, de a labda Ramoshoz kerül, aki estében a hálóba kotorta a játékszert 1–4.

Az első félidőben nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A szegediek sakk-matt helyzeteket alakítottak ki, ami ellen nem volt ellenszere a Tiszakécskének. A második játékrészben felszívta magát a hazai gárda, ekkor egyenrangú ellenfelei voltak a Szegednek. Helyzeteket is kialakítottak, de mindössze csak egy gólt tudtak szerezni. A helyi szurkolók ezúttal is bizonyítottak. A négy gólos hátrány után is buzdították kedvenceiket. Ezúttal nem voltak negatív beszólások és a találkozó végéig hallatták a hangjukat.

Tanulságos mérkőzés volt ez a Tiszakécskének

– Mint minden mérkőzés ez is tanulságos a számunkra. Sajnos az első félidőben nagyon sok egyéni hibát vétettünk, amit ezen a szinten keményen megbüntetnek. Ezen a mérkőzésen is mi játszottunk, most ilyenek voltunk. Előfordul minden csapat életében ilyen rövidzárlat, meg is bűnhődtünk érte. A második félidőben próbáltunk kozmetikázni a játék képén és az eredményen is, ez részben sikerült, mert voltak olyan periódusok, amivel elégedettek lehetünk – nyilatkozta a találkozó után Pintér Csaba vezetőedző.

– Nagy fegyverténynek tartom, hogy egy nagyon jó, Tiszakécske otthonában magabiztos győzelmet tudtunk aratni. Ennek a kulcsa az volt, hogy az első félidőben mind fizikálisan, mind taktikailag, a játékosok extra játékot nyújtottak. Az első félidőben hatalmas különbség volt a két csapat között. A 0-4 után, a látottak miatt, van némi hiányérzetem a második félidőben. Aki viszont egy ilyen csapatnak négy gólt tud rúgni és le tudja győzni, akkor nincs negatívum – értékelte csapata teljesítményét Aczél Zoltán.

Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–4 (0–4)

A Tiszakécskei LC gárdája a Szeged csapatát fogadta

Fotók: Szentirmay Tamás

Tiszakécske, 700 néző, vezette: Móri Tamás (Szalai Dániel, Becséri Gergely).

Tiszakécske: Szmola – Balázs B., Csáki (Takács Zs. 46.), Valencsik, Grünvald (Pataki 72.) – Varga J. – Gyenes (Vukk 72.), Bódi (Horváth E. 46.), Lucas, – Zámbó, Ramos.

Vezetőedző: Pintér Csaba

Szeged: Veszelinov – Szilágyi, Pejovic, Tóth B., Kurdics (Kalmár 67.) – Kun (Tóth N. 87.), Márkvárt, Rabatin (Takács-Földes 62., Miskolczi (Vágó 62.) – Novák, Borvető.

Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Ramos 89. illetve Novák 3., 19, 38., Borvető 37.

 

