Jó teljesítmény szeretne nyújtani a Tiszakécske a Mezőkövesd ellen – galériával

A két csapat nem ismeretlen egymás előtt, hiszen a felkészülés időszakában majd nem napra pontoson edzőmérkőzést játszottak egymással. Azon a találkozón, a Zsóry Edzőközpontban a hazaiak 3–1 arányban legyőzték a Tiszakécskei LC csapatát. Akkor azonban egészen más összeállításban lépett pályára mind két gárda, és nem az eredményen volt a hangsúly.

A Tiszakécskei LC készül a hétvégéi meccsére

Fotó: Szentirmay Tamás

– Nagy várakozással tekintünk az idei bajnokságban az első hazai mérkőzés elé. Szeretnénk olyan teljesítményt nyújtani, amivel mi is és a szurkolók is büszkék lehetnek, mondta Pintér Csaba. – A szezonnyitó találkozó fontos lökést adott számunkra, de tudjuk, hogy igazából ezután jönnek az igazi kihívások. Találkoztunk már a Mezőkövesddel edzőmérkőzésen, de abból nem szabad kiindulni, mert ez a mostani egy teljesen más meccs lesz. Más keretekkel, más összeállításban lépünk mi is és a Kövesd is a pályára. A héten tovább dolgoztunk azon, hogy még tudatosabbak legyünk, biztosabban építsük a játékunkat. Örülök annak, hogy szerdán csatlakozott hozzánk a Brazíliából származó Myke Bouard Ramos, aki szintén Kazincbarcikáról jött hozzánk, és olyan játékos, aki nem csak a posztján tud pluszt hozni, hanem a személyiségével is. Ez pedig igazi erősítést jelent. Bízom abban, hogy hamar be tud illeszkedni – hangsúlyozta a vezetőedző.

Igazolások a Tiszakécskei LC-hez

A Tiszakécskei LC-hez Ramoson kívül érkezett még a kecskeméti születésű Terbe Botond, aki utoljára a Nagykanizsa csapatát erősítette. Rajta kívül még a 19 éves Vukk Zsombor is a TLC játékosa lett, aki az előző bajnokságban Nagykanizsán rúgta a labdát. A nyári felkészülést azonban már Nyíregyházán kezdte, onnan került kölcsönbe Tiszakécskére. Egy ideje már a csapattal edz, a szintén 19 éves Visinka Valentin, Visinka Ede egykori tiszakécskei edző fia is. Az ő átigazolás is folyamatban van, de mivel ő legutóbb nem Magyarországon játszott, hanem Topoján, így az egy hosszadalmasabb folyamat.

A Tiszakécskéért szurkolók talán észrevették, hogy Lucas az első fordulóban nem lépett pályára. Kisebb sérüléssel bajlódik, de megfelelő ütemben halad a rehabilitációja, és nemsokára a csapattal együtt fog készülni. A csütörtöki edzésen külön gyakorolt Tímár Ádám erőnlétiedzővel, akivel még boksz gyakorlatokat is végeztek. Mivel az ökölvívás is jó erőnléti sport, ezzel a gyakorlattal is kiegészítették a munkát.