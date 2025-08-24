1 órája
Kimaradtak a helyzetek, de a három pont a Tiszakécske II-é – fotók
Az új bajnoki évadban a vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban ezen a hétvégén bonyolították le az első fordulót, amiben mindjárt egy rangadót is játszottak. A Tiszakécskei LC II a Kiskunfélegyházát fogadta.
A nyáron mind a Tiszakécskei LC II és a Kiskunfélegyháza csapatánál is történtek változások, voltak, akik távoztak, akik helyére újak érkeztek. Úgy tűnik, hogy az elmúlt évi bajnoknak jól sikerült igazolnia, de ez majd csak az eredményekből fog majd kiderülni. A Kiskunfélegyháza ebben a bajnokságban főleg helyi játékosokra, fiatalokra épít, velük próbál harcba szállni a bajnoki pontokért. Ilyen szempontokat is figyelembe véve érdekesnek tűnt a találkozó. Rangadóhoz méltóan a centerpályán rendezték meg a találkozót.
Legutóbb csak nem három hónappal ezelőtt, az elmúlt bajnokság utolsó fordulójában játszott egymással a két csapat, szintén a centerpályán. Akkor, a Tiszakécske Káli Tibor kettő, valamint Lovas Zsombor góljaival, amire csak Kovács Péter tudott válaszolni, 3–1 arányban győzte le a Kiskunfélegyházát. A kérdés az volt, hogy ezen a mérkőzésen ki tudja megszerezni a három pontot, mert a döntetlent szinte ki lehetett zárni.
Így zajlott a Tiszakécskei LC II–Kiskunfélegyháza mérkőzés
Mind a két fél nagy lendülettel vetette bele magát a játékba. Negyedóra elteltével lehetett feljegyezni az első veszélyes akciót, amikor is Káli a tizenhatoson belül nem jól találta el a labdát, így Nagy Szabolcsnak nem okozott gondot hárítani. Három perccel később Hegedűs Levente előtt adódott lehetőség. Középen remek labdát kapott, tisztán vihette kapura, de túlságosan kivárt és szerelték. Az ellentámadásnál Káli akarta átemelni Nagy Szabolcson a labdát, de a kapus ezúttal is tudott védeni. Két perccel később az ő hosszú kirúgásával megindult Erős a jobb oldalon és futtából, mintegy húsz méterről lőtt, de Baráth ki tudta ütni a labdát. A 25. percben bal oldali szabadrúgás után Oláh tisztán fejelhetett, de a labda elkerülte a kaput. Az újabb tiszakécskei akciónál ismét Káli és Nagy Szabolcs csatáját ezúttal is a vendég kapus nyerte, mert a fordulásból lőtt labdát szögletre ütötte. A 32. percben Káli nagy szólót vágott ki a bal oldalon, befele cselezett, már bent járt a tizenhatoson belül, amikor buktatták. A játékvezető határozottan a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Oláh rúgta, de Nagy Szabolcs ki tudta ütni pontosan Klemenc elé, aki a felső léc alá fejelt 1–0. Ezen a labdán is rajta volt a félegyházi hálóőr.
A második félidő már nem volt ilyen eseménydús, bár akkor is nagy iramot diktált mind a két csapat.
A 76. percben Káli mintegy tizenegy méterről ollózva próbálta a kapuba juttatni a labdát, de Nagy Szabolcs ezúttal is a helyén volt.
Küzdelmes, harcos mérkőzést játszott egymással a két csapat. A hazaiak több helyzetet dolgoztak ki, de azokat nem tudták gólra váltani. A Kiskunfélegyháza egy új arcát mutatta meg, mert szinte valamennyi játékos remekül játszott, gyors passzokkal eljutottak a tiszakécskei kapu elé, de ott megállt a tudományuk.
Ennek ellenére kellemes meglepetést okoztak, és ha így játszanak minden mérkőzésen, akkor igen is számolni kell velük ebben a bajnokságban.
A mérkőzés értékelése
Bagi Gábor: – Minden kezdett nehéz, ez a mérkőzés is az volt. Kellemesen csalódtam a Kiskunfélegyházában, mert kulturált szép focit játszottak, amihez gratulálok. Remélhetőleg a későbbiekben sokkal sikeresebbek lesznek, mert a vármegye labdarúgásának szüksége van egy jó Kiskunfélegyházára. Nekünk oda kell figyelni arra, hogy nem elég a helyzeteket kidolgozni, hanem be is kell rúgni. Minden elől lévő játékosnak volt helyzete, de ebből csak egyet tudtunk értékesíteni, egy tizenegyes után. Koncentrációban sokkal többet kell hozzátenni ehhez a játékhoz. Ha az meg lesz, akkor csak jobb lehet, mert a mai játékunk nagyon gyenge volt. A helyzet kihasználásunk nem volt méltó ahhoz, hogy mi voltunk az elmúlt két évben a bajnokok. Az viszont nagyon jó, hogy le tudtuk nullára hozni a mérkőzést.
Palásti Sándor: – Le a kalappal a csapatom előtt. Most a nyáron újjá alakult gárdáról van szó, és öt hetet készültünk a bajnokságra. A teljes csapatot újra kellett építeni. A játékosok hozzáállásával nem volt probléma. Tudtuk, hogy a tavalyi bajnok Tiszakécske ellen nagyon nehéz lesz játszani. Az első félidőben ült is az a játék, amit szerettünk volna megvalósítani, mert beálltunk egy kicsit hátrébb védekezni és a kontrákra alapoztunk. Három, négy olyan helyzetünk volt, amit be kellett volna rúgni. Kicsit sajnálom, hogy nem sikerült gólt lőni, mert a játék képe alapján azt hiszem, hogy megérdemeltük volna a döntetlent. Azt is el kell mondanom, hogy a csapatomból három, négy játékos mélyen a tudása alatt játszott. Megyünk tovább az úton. Azt hiszem, még ha nem is szereztünk pontot, de ez a játék egy jó kezdet a tavalyi bajnok ellen.
A Tiszakécskei LC II a Félegyháza ellen lépett pályáraFotók: Szentirmay Tamás
Tiszakécskei LC II–Kiskunfélegyháza 1–0 (1–0)
Tiszakécske, vezette: Kiss László (Végh Ferenc, Bábel Gréta).
Tiszakécske: Baráth – István L., Oláh (Sallai 67.), Ruzsa (Tóth M. 46.), Szalai (Tóth K. 79.), Szabó D. (Lovas Zs. 67.), Klemenc M., Káli, Németh G., Balla, (Faragó 64.), Lovas A.
Technikai vezető: Bagi Gábor
Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Solymosi (Kurgyis B. 90.), Hegedűs (Balázs B. 56.), Magony, Erős, Molnár E., Kanyó J., Jókai, Karsai (Sánta 46.), Kurgyis K., Polgár.
Játékos-edző: Palásti Sándor
Gólszerző: Klemenc a 32. percben.