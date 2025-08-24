Kimaradtak a helyzetek, de a három pont a Tiszakécske II-é – fotók

A nyáron mind a Tiszakécskei LC II és a Kiskunfélegyháza csapatánál is történtek változások, voltak, akik távoztak, akik helyére újak érkeztek. Úgy tűnik, hogy az elmúlt évi bajnoknak jól sikerült igazolnia, de ez majd csak az eredményekből fog majd kiderülni. A Kiskunfélegyháza ebben a bajnokságban főleg helyi játékosokra, fiatalokra épít, velük próbál harcba szállni a bajnoki pontokért. Ilyen szempontokat is figyelembe véve érdekesnek tűnt a találkozó. Rangadóhoz méltóan a centerpályán rendezték meg a találkozót.

A Tiszakécskei LC II a Kiskunfélegyháza ellen játszott

Fotó: Szentirmay Tamás

Legutóbb csak nem három hónappal ezelőtt, az elmúlt bajnokság utolsó fordulójában játszott egymással a két csapat, szintén a centerpályán. Akkor, a Tiszakécske Káli Tibor kettő, valamint Lovas Zsombor góljaival, amire csak Kovács Péter tudott válaszolni, 3–1 arányban győzte le a Kiskunfélegyházát. A kérdés az volt, hogy ezen a mérkőzésen ki tudja megszerezni a három pontot, mert a döntetlent szinte ki lehetett zárni.

Így zajlott a Tiszakécskei LC II–Kiskunfélegyháza mérkőzés

Mind a két fél nagy lendülettel vetette bele magát a játékba. Negyedóra elteltével lehetett feljegyezni az első veszélyes akciót, amikor is Káli a tizenhatoson belül nem jól találta el a labdát, így Nagy Szabolcsnak nem okozott gondot hárítani. Három perccel később Hegedűs Levente előtt adódott lehetőség. Középen remek labdát kapott, tisztán vihette kapura, de túlságosan kivárt és szerelték. Az ellentámadásnál Káli akarta átemelni Nagy Szabolcson a labdát, de a kapus ezúttal is tudott védeni. Két perccel később az ő hosszú kirúgásával megindult Erős a jobb oldalon és futtából, mintegy húsz méterről lőtt, de Baráth ki tudta ütni a labdát. A 25. percben bal oldali szabadrúgás után Oláh tisztán fejelhetett, de a labda elkerülte a kaput. Az újabb tiszakécskei akciónál ismét Káli és Nagy Szabolcs csatáját ezúttal is a vendég kapus nyerte, mert a fordulásból lőtt labdát szögletre ütötte. A 32. percben Káli nagy szólót vágott ki a bal oldalon, befele cselezett, már bent járt a tizenhatoson belül, amikor buktatták. A játékvezető határozottan a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Oláh rúgta, de Nagy Szabolcs ki tudta ütni pontosan Klemenc elé, aki a felső léc alá fejelt 1–0. Ezen a labdán is rajta volt a félegyházi hálóőr.

A második félidő már nem volt ilyen eseménydús, bár akkor is nagy iramot diktált mind a két csapat.

A 76. percben Káli mintegy tizenegy méterről ollózva próbálta a kapuba juttatni a labdát, de Nagy Szabolcs ezúttal is a helyén volt.