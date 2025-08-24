Ismét vármegyei első osztályú bajnok lett a Tiszakécskei LC II – fotók

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a 29. fordulóban már eldőlt, hogy Kunbajának az utolsó fordulóban már semmi esélye nem volt arra, hogy beleszóljon az első hely sorsába. A Hartának is csak csoda, nem is kicsi, kellett volna ahhoz, hogy az utolsó forduló után ő legyen a tabella élén. Csodák viszont nincsenek és ezúttal sem voltak. A Tiszakécskei LC II pedig esélyt sem adott arra, hogy az előző bajnoksághoz hasonlóan, a 2024/2025-ös bajnokság befejezése után, ne az ő neve szerepeljen a tabella élén. A Kiskunfélegyháza bár próbálkozott, de a hazaiak ezekre a próbálkozásokra megfelelően tudtak reagálni, és megszerezték a győzelmet, és bajnokok lettek. A tiszakécskei munkát dicséri, hogy az U13, U14, U19 és az NB III-as csapat után, a vármegyei első osztályú gárda is bajnoki címet szerzett. De mi történt a Kiskunfélegyháza elleni találkozón?

A Tiszakécskei LC II a Kiskunfélegyháza ellen játszott

Fotó: Szentirmay Tamás

Így zajlott a Tiszakécskei LC II–Kiskunfélegyháza mérkőzés

Mindjárt a találkozó elején, egy korszerű, gyors támadás után a vendégek megszerezték a vezetést. Kurgyis Kevin a jobb oldalt vitte fel a labdát, felnézett és látta, hogy középen érkezik Kovács Péter. Jól és jókor adott be, így a csatárnak csak bele kellett tennie a lábát a labdába és az a hálóban kötött ki 0–1. Bő negyedóra telt el a mérkőzésből, amikor Szabó Mihály teljesen feleslegesen szabálytalankodott Oláh Mátéval szemben, a tizenhatoson belül. A játékvezető azonnal a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Káli Tibor a jobbra vetődő Szabó mellett a bal sarokba lőtte 1–1. Szinte azonnal újra vezetést szerezhetett volna a Kiskunfélegyháza. Solymosi Áron előtt ajtó ablak nyitva állt, de lövését hárítani tudta Baráth Bence. A 33. percben Szabó Mihály helyre hozta a hibáját. Oláh kitűnően tette középre Klemenc Márknak a labdát, akinek közeli lövését védte a félegyházi hálóőr. A jó kapusnak is lehet balszerencséje. A második játékrész 68. percében Szabó kiejtette a kezéből a labdát, Lovas Zsombor pedig köszönte és a kapuba lőtte 2–1. Öt perccel később a találkozó legszebb jelenetét láthatták a nézők.

A Tiszakécske mintegy húsz méterről szabadrúgáshoz jutott a tizenhatos bal oldalán.

A labda mögé Káli Tibor állt, és remek technikával a bal felső sarokba tekerte 3–1. A 81. percben szinte ugyan arról a helyről ismét ő végzett el a szabadrúgást. Ezúttal a jobb sarok felé tekerte a labdát, de Szabó Mihály ezúttal résen volt és ki tudta ütni. A találkozót a Kiskunfélegyháza tíz emberrel fejezte be, mert Molnár Edvárd meghúzódott.