Ismét vármegyei első osztályú bajnok lett a Tiszakécskei LC II – fotók
Nem sok esélyt adott a Tiszakécskei LC II az utána következő bajnoki címre vágyó másik két csapatnak, a Hartának és a Kunbajának, hogy ne ő legyen a vármegyei első osztályú bajnokság győztese. Ezt a lehetőséget nem is hagyta ki a Tiszakécskei LC II, és bajnokhoz illően bizonyította, hogy a 2024/2025-ös bajnokságban is ők voltak a legjobbak.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a 29. fordulóban már eldőlt, hogy Kunbajának az utolsó fordulóban már semmi esélye nem volt arra, hogy beleszóljon az első hely sorsába. A Hartának is csak csoda, nem is kicsi, kellett volna ahhoz, hogy az utolsó forduló után ő legyen a tabella élén. Csodák viszont nincsenek és ezúttal sem voltak. A Tiszakécskei LC II pedig esélyt sem adott arra, hogy az előző bajnoksághoz hasonlóan, a 2024/2025-ös bajnokság befejezése után, ne az ő neve szerepeljen a tabella élén. A Kiskunfélegyháza bár próbálkozott, de a hazaiak ezekre a próbálkozásokra megfelelően tudtak reagálni, és megszerezték a győzelmet, és bajnokok lettek. A tiszakécskei munkát dicséri, hogy az U13, U14, U19 és az NB III-as csapat után, a vármegyei első osztályú gárda is bajnoki címet szerzett. De mi történt a Kiskunfélegyháza elleni találkozón?
Így zajlott a Tiszakécskei LC II–Kiskunfélegyháza mérkőzés
Mindjárt a találkozó elején, egy korszerű, gyors támadás után a vendégek megszerezték a vezetést. Kurgyis Kevin a jobb oldalt vitte fel a labdát, felnézett és látta, hogy középen érkezik Kovács Péter. Jól és jókor adott be, így a csatárnak csak bele kellett tennie a lábát a labdába és az a hálóban kötött ki 0–1. Bő negyedóra telt el a mérkőzésből, amikor Szabó Mihály teljesen feleslegesen szabálytalankodott Oláh Mátéval szemben, a tizenhatoson belül. A játékvezető azonnal a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Káli Tibor a jobbra vetődő Szabó mellett a bal sarokba lőtte 1–1. Szinte azonnal újra vezetést szerezhetett volna a Kiskunfélegyháza. Solymosi Áron előtt ajtó ablak nyitva állt, de lövését hárítani tudta Baráth Bence. A 33. percben Szabó Mihály helyre hozta a hibáját. Oláh kitűnően tette középre Klemenc Márknak a labdát, akinek közeli lövését védte a félegyházi hálóőr. A jó kapusnak is lehet balszerencséje. A második játékrész 68. percében Szabó kiejtette a kezéből a labdát, Lovas Zsombor pedig köszönte és a kapuba lőtte 2–1. Öt perccel később a találkozó legszebb jelenetét láthatták a nézők.
A Tiszakécske mintegy húsz méterről szabadrúgáshoz jutott a tizenhatos bal oldalán.
A labda mögé Káli Tibor állt, és remek technikával a bal felső sarokba tekerte 3–1. A 81. percben szinte ugyan arról a helyről ismét ő végzett el a szabadrúgást. Ezúttal a jobb sarok felé tekerte a labdát, de Szabó Mihály ezúttal résen volt és ki tudta ütni. A találkozót a Kiskunfélegyháza tíz emberrel fejezte be, mert Molnár Edvárd meghúzódott.
A mérkőzés értékelése
Bagi Gábor: – Nagyon nehéz szezon végén vagyunk túl. A mostani mérkőzésen egy jó Kiskunfélegyházával találkoztunk, akik nagyon kulturált focit játszanak. Mi a végére elhittük, hogy elég az, ha nyerjük a mérkőzést, és ha megnyerjük, akkor bajnokok vagyunk. Sokkal nehezebb másodszorra bajnokságot nyerni, mert mindig a regnáló bajnokot akarják megverni. A vármegyei első osztályú bajnokságban nagyon sok jó csapat volt ebben a szezonban. Az első nyolc csapat közül bárki oda kerülhetett volna a tabella élére és azt lehetett volna mondani, hogy nem jogtalanul.
Talán mi abban voltunk jobbak, hogy át tudtuk menteni az elmúlt évi veretlenségünket.
Másrészt pedig mindig volt olyan játékos, aki tovább tudta lendíteni a csapatot, és nem mindig az idősebbek volt, amikor a fiatalok. Mi lőttük a legtöbb gólt, igaz, nem a legkevesebbet kaptuk, de mi sokkal többet rúgtunk, mint a többi csapat és úgy látszik, hogy ez is elég volt a bajnoki címhez.
Nagy Viktor játékosedző: – Az első félidőben jól játszottunk, de a passz játékunkat nem tudtuk annyira érvényesíteni. Voltak ziccereink, amiből csak egy gólt tudtunk rúgni. Utána elkövettünk egy egyéni hibát, amiből kaptunk egy gólt. A második félidő elején eldugtuk a labdát a Tiszakécske elől, voltak lehetőségeink, de ziccerig nem jutottunk el. Sajnos a 70. perc környékén megint jött egy egyéni hiba, amit már nem bírtunk el. Sajnálatos módon nagyon sok mérkőzésen éppen csak, hogy ki tudtunk állni, sok problémánk volt, mert minden találkozón három, négy kezdő játékos hiányzott.
Ettől függetlenül gratulálok a csapatnak, mert úgy érzem, hogy tisztességgel helyt álltunk.
Nem ez a mérkőzés bosszant, hanem két-három tavaszi, amit meg kellett volna nyernünk. Gratulálok a Tiszakécskének, mert megérdemlik a bajnoki címet, de azt hozzáteszem, hogy adtunk nekik tíz forduló előnyt.
A Tiszakécskei LC II a Félegyháza ellen lépett pályáraFotók: Szentirmay Tamás
Tiszakécskei LC II–Kiskunfélegyháza 3–1 (1–1)
Tiszakécske, vezette: Sebestyén László (Berger Tibor, Apró Ferenc).
Tiszakécske: Baráth B. – Oláh M., Klemenc M., Káli, Németh G., Szalai (Domonics 81.), Lovas A. (Hábenczius 86.), Tóth M. (Klemenc P. 75.), Tóth K. (Szabó G. 46.), Lehoczky (Papp D. 59.), Lovas Zs.
Technikai vezető: Bagi Gábor
Kiskunfélegyháza: Szabó M. – Nagy V. (Polgár 78.), Szabó D. (Kanyó 80.), Kovács P., Urbán, Kőrös, Kurgyis K., Huszka, Molnár E., Solymosi (Erős 72.), Farkas A.
Technikai vezető: Varga Ferenc
Gólszerző: Káli 19., 73., Lovas Zs. 68., illetve Kovács 4.
Sárga lap: Németh 64., Lovas A. 74., illetve Huszka 71. Kurgyis 80.
A Tiszakécskei LC II bajnokcsapatának az érmeket és a kupát Losonczy László a Bács-Kiskun Vármegyei Labdarúgó Igazgatóság elnöke adta át. A csapat tagjai: Baráth Bence, Burdika Maxim, Czakó Kristóf, Cseh Viktor, Domonics Nándor, Fürj Zsombor, Hábenczius Tamás, István László, Káli Tibor, Klemenc Márk, Klemenc Patrik, Lehoczky Bálint, Lovas Andor, Lovas Zsombor, Németh Gábor, Oberna Gábor, Oláh Máté, Ondó Edvárd, Papp Dominik, Pásztor Dénes Máté, Pomozi Máté Márk, Szabó Dávid, Szabó Gergő, Szabó László, Szalai Balázs József, Tóth Kristóf Péter, Tóth Marcell, Tóth-Molnár Máté Elek, Varga Norbert.
A szakmai stáb: Bagi Gábor, Somogyi József, Jelenfi Imre.
